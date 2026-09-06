Los pasajeros dejaron así al borracho que se puso violento durante un vuelo de American Airlines

El vuelo nocturno de American Airlines que cubría la ruta entre Dallas y Newark transcurría con normalidad hasta que, de repente, un pasajero, claramente ebrio, transformó la cabina en un escenario de conflicto verbal y físico.

El tipo fue finalmente inmovilizado por otros viajeros y la tripulación, usando tanto cinta americana como bridas, y el avión fue desviado a Baltimore para que el FBI se hiciera cargo de él.

Las imágenes grabadas por los ocupantes muestran la escalofriante realidad de un fenómeno en aumento: la aparición de pasajeros ebrios y violentos en aviones, produciendo situaciones tanto cómicas como peligrosas.

Lo que comienza como un intercambio de palabras puede elevarse a un grave problema de seguridad, forzando a improvisar soluciones con lo que hay a mano en la cabina, requiriendo una gran dosis de sangre fría por parte de todos los involucrados.

🇺🇸✈️ Adoro los finales felices 🤭 Un pasajero fue amarrado con cinta adhesiva en un vuelo de American Airlines después de que comenzará a insultar a pasajeros y las azafatas con comentarios racistas y antigays. El vuelo fue desviado a Baltimore donde fue detenido. pic.twitter.com/4CWYvxGDuz — TROPICXS MEDIA (@Tropicxs_media) September 5, 2026

Qué ocurrió en el vuelo Dallas–Newark

El hombre, que viajaba en solitario, inició un ataque verbal contra otros pasajeros y una azafata, con comentarios racistas y homófobos que incrementaron rápidamente la tensión en la cabina. La tripulación intentó, en un primer momento, controlar la situación a través de advertencias verbales y cambios de asiento, esfuerzos que suelen ser la primera medida ante un incidente de este tipo.

Sin embargo, cuando las palabras dieron paso a gestos amenazantes, varios pasajeros cercanos se levantaron para asistir a la azafata que solicitaba ayuda. Según el propio medio, la auxiliar de vuelo proporcionó bridas de plástico y les mostró cómo asegurar al hombre en su asiento, mientras otros miembros del equipo informaban al comandante sobre la necesidad de desviar el vuelo.

El resultado fue una escena que ya se ha vuelto familiar en casos recientes: el viajero, envuelto en cinta americana alrededor del torso y los brazos, y con las muñecas inmovilizadas por bridas, incapaz de levantarse. Ante esta situación, el piloto optó por desviar el avión a Baltimore, donde agentes federales esperaban en la puerta de embarque para hacerse cargo del pasajero, dado que se trata de un vuelo interestatal, bajo la jurisdicción federal.

THIS IS HOW YOU DO IT EASYJET!! American Airlines duct taped first class passenger Arthur Lundeen 67 to his seat after a drunken racist tirade forced Flight 618 from Dallas to Newark to divert to Baltimore He screamed slurs at a black flight attendant hit the man next to him… pic.twitter.com/Ld1hmyzb1G — 𝔾𝕣𝕚𝕗𝕥𝕪 (@TheGNPE) September 5, 2026

Rol de los pasajeros que intervinieron

Dos pasajeros sentados dos filas por delante, conocidos en algunas crónicas como Mejía y Olenick, fueron quienes tomaron la iniciativa en esta tensa situación.

Su actuación se puede resumir en tres momentos clave:

Se levantaron y ayudaron a separar al hombre del resto del pasaje.

Colaboraron con la azafata para colocar las bridas en las muñecas del agresor.

Envolvieron al pasajero con cinta americana para prevenir más intentos de agresión.

Esta intervención, que se realizó en coordinación con la tripulación, fue fundamental para evitar que el conflicto se intensificara aún más antes del aterrizaje de emergencia en Baltimore.

Qué autoridad tienen el piloto y las azafatas

Más allá del aspecto curioso del caso, surge nuevamente la cuestión sobre quién tiene realmente la autoridad en un avión cuando un pasajero se descontrola. La respuesta es clara: el piloto al mando tiene la máxima autoridad operacional y puede decidir desvíos, solicitar la presencia de la policía y ordenar medidas de seguridad, todo ello en conformidad con los protocolos de la compañía y la normativa de aviación civil.

En cabina de pasajeros, las azafatas y auxiliares de vuelo son las responsables directas del orden y la seguridad a bordo. Tienen la facultad de:

Dar instrucciones obligatorias a los pasajeros.

Negar el servicio de alcohol o retirarlo si perciben que alguien está peligrosamente ebrio.

Pedir a otros pasajeros que cambien de asiento o colaboren en una retención.

Utilizar el llamado kit de retención: extensores de cinturón, bridas y, si es necesario, cinta adhesiva para asegurar a un pasajero en su sitio, según explican expertos en seguridad aérea.

En muchos países, interferir con la tripulación o desobedecer sus órdenes se considera un delito específico de interferencia con la tripulación de vuelo, que puede acarrear penas de prisión de varios años y multas elevadas. Esto explica por qué, tras aterrizar en Baltimore, el FBI asumió el caso inmediatamente.

Incidentes similares: del pasajero borracho al desvío forzoso

El uso de cinta y bridas no es un fenómeno aislado. En los últimos años, se han registrado numerosos casos de pasajeros que han sido inmovilizados de maneras similares:

Una mujer en otro vuelo de American Airlines hacia Las Vegas, llamada Ketty Dilone , fue atada con bridas y cinta tras amenazar a varios miembros de la tripulación y propinar patadas a una de las azafatas.

hacia Las Vegas, llamada , fue atada con bridas y cinta tras amenazar a varios miembros de la tripulación y propinar patadas a una de las azafatas. En un vuelo entre Turquía y Mánchester, un pasajero borracho generó una pelea que obligó a un aterrizaje de emergencia en Bruselas, también requiriendo el uso de extensores de cinturón y cinta para inmovilizar a los implicados.

En un vuelo de British Airways de Londres a Las Vegas, un viajero ebrio fue detenido en la pista tras obligar al regreso del avión a la terminal.

Los estudios y reportajes especializadas indican que el alcohol es un factor determinante en un alto porcentaje de agresiones, amenazas y desobediencias graves en vuelo. Como resultado, las aerolíneas han tomado medidas más estrictas, que van desde la restricción del servicio de alcohol abordo hasta presionar a los aeropuertos para que controlen mejor las consumiciones previas al embarque.

Perfil del pasajero y huecos de la historia

En el caso de Dallas–Newark, los informes disponibles al cierre de esta nota aún no lograban ofrecer una identificación completa del pasajero inmovilizado. Se sabe que viajaba en clase turista, que presentaba evidentes signos de embriaguez y que su discurso incluía insultos racistas y homófobos, sin embargo, no se ha especificado ni su edad ni su situación personal.

A pesar de esto, el patrón se alinea con perfiles comunes en este tipo de incidentes:

Hombres en sus treinta o cuarenta que han consumido alcohol antes y durante el vuelo.

Viajeros que suelen ver el espacio del avión como una extensión de su ocio, ignorando las normas de seguridad.

Personas con baja tolerancia a la frustración, que reaccionan de forma desproporcionada ante una orden directa de la tripulación.

La falta de información cerrada impide construir un retrato psicológico total, pero sí ayuda a enmarcar este episodio dentro de una preocupante tendencia: el aumento de viajeros conflictivos que transforman la cabina en una zona de contención improvisada.

Curiosidades y anécdotas de este y otros vuelos

Más allá de la seriedad del caso, el episodio deja varias imágenes que se han convertido en casi icónicas en la cultura aérea reciente:

El pasajero terminó envuelto en cinta americana, pareciendo, según relatan testigos, “un muñeco” pegado al asiento, con escasa movilidad.

Algunos viajeros, una vez controlada la situación, bromeaban con que el avión transportaba un “paquete frágil” en la fila central.

En incidentes similares, la tripulación ha usado:

– Extensores de cinturón como correas improvisadas.

– Mantas y cojines para protegerse de patadas y empujones.

– Cambios masivos de asiento para aislar al pasajero conflictivo en una fila vacía.

Una curiosidad menos conocida es que algunas aerolíneas han comenzado a capacitar a su personal en técnicas de desescalada verbal y contención física ligera, precisamente para evitar llegar a situaciones extremas que requieran el uso de cinta y bridas cuando aún hay margen para el diálogo. Aun así, cada nuevo vídeo viral de un pasajero envuelto en cinta es un recordatorio de que el cielo no siempre es un lugar de calma. Cuando alguien decide transformar un vuelo en su propio espectáculo, la cabina se convierte en un escenario, un campo de batalla y, en ocasiones, en un improvisado taller de bricolaje aéreo.