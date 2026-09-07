Condenado a 26 años el hombre que asfixió hasta la muerte a su pareja embarazada en Manresa

La Audiencia de Barcelona ha condenado a 26 años y dos días de prisión al hombre que asesinó a su pareja embarazada en Manresa en mayo de 2023. El acusado ha reconocido los hechos y ha aceptado una condena por los delitos de lesiones, asesinato y aborto, después de alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, la acusación particular ejercida por la familia de la víctima y la acusación popular de la Generalitat.

El caso que conmocionó a Manresa en mayo de 2023 ha llegado este lunes a su desenlace judicial. El hombre acusado de matar a su pareja, que se encontraba embarazada, ha aceptado una pena de 26 años y dos días de prisión tras reconocer ante la Justicia los hechos que se le atribuían.

El acuerdo alcanzado entre las partes ha evitado la celebración del juicio con jurado popular que estaba previsto para estos días en la Audiencia de Barcelona. El acusado ha admitido los delitos de lesiones, asesinato y aborto, con la agravante de género, y deberá afrontar además distintas medidas y obligaciones una vez cumpla la condena.

Los hechos se remontan a la madrugada del 6 de mayo de 2023, cuando el acusado atacó a su pareja en el domicilio que ambos compartían en Manresa. Según el relato recogido en el escrito de conformidad y reconocido íntegramente por el procesado, primero la golpeó en la cabeza y en el rostro con la intención de dejarla sin capacidad para defenderse y posteriormente la asfixió con las manos hasta provocarle la muerte.

La víctima tenía 31 años y se encontraba embarazada de entre 16 y 18 semanas. La Fiscalía sostiene que el acusado conocía perfectamente el embarazo y que, al ejecutar el ataque, también quería provocar la muerte del feto o, como mínimo, era consciente de que existía una elevada probabilidad de que así ocurriera. Por este motivo, además del asesinato, ha sido condenado por un delito de aborto.

Una relación marcada por el control y los malos tratos

El relato judicial no sitúa el crimen como un episodio aislado. El escrito de la Fiscalía describe una relación marcada por los celos, el control y los malos tratos desde los primeros meses de convivencia.

La pareja había comenzado su relación y convivencia entre septiembre y octubre de 2022 en Manresa. Según los hechos que el condenado ha reconocido, su comportamiento hacia la mujer estaba marcado por un fuerte control.

Entre otras conductas, comprobaba quién llamaba a su pareja antes de que ella pudiera responder, mostraba celos por su anterior relación sentimental y acudía a buscarla a su lugar de trabajo para impedir que pudiera regresar a casa acompañada de otras personas.

El escrito también recoge que llegó a prohibirle pasar la Navidad de 2022 con su propia familia.

Pero los episodios de violencia fueron más allá del control. En octubre de 2022, varios meses antes del asesinato, el hombre mantuvo a la mujer encerrada durante dos días en una habitación del domicilio de su madre. Durante ese periodo la golpeó en la cara y en diferentes partes del cuerpo, causándole heridas.

Según el relato reconocido por el acusado, aquella agresión tampoco fue la última. En abril de 2023, apenas unas semanas antes del asesinato, volvió a agredir físicamente a su pareja.

El ataque mortal

La noche del 5 de mayo de 2023, la violencia alcanzó su desenlace fatal.

Entre las once de la noche y las primeras horas de la madrugada del día siguiente, el acusado atacó a la mujer en la vivienda que compartían. La secuencia descrita por la Fiscalía comienza con golpes en la cabeza y el rostro para reducir su capacidad de reacción.

Después, el hombre la asfixió utilizando sus propias manos hasta causarle la muerte.

El escrito judicial sostiene que el acusado actuó sabiendo que su pareja estaba embarazada y que con su conducta también provocó la muerte del feto. La condena contempla por ello dos delitos principales relacionados con las consecuencias del ataque: asesinato y aborto.

El hombre permanecía en prisión provisional desde el 17 de mayo de 2023, después de ser detenido por estos hechos. Ahora, tras el acuerdo de conformidad, deberá cumplir una pena de prisión que se prolongará durante más de dos décadas.

Veinte años por asesinato y seis por aborto

La condena acordada establece 20 años de prisión por el delito de asesinato y otros seis años por el delito de aborto. Además, se han establecido cinco años de libertad vigilada una vez termine la pena de prisión.

Por el delito de lesiones, el condenado deberá realizar 63 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad en un centro penitenciario y tendrá prohibida la tenencia y el porte de armas durante tres años.

También se le ha impuesto una inhabilitación de siete años para prestar servicios en clínicas o consultorios ginecológicos, tanto públicos como privados, en relación con la condena por aborto.

En todos los delitos se ha aplicado la agravante de género, un elemento que refleja jurídicamente el contexto de control y violencia hacia la víctima descrito durante el procedimiento.

La Fiscalía había solicitado inicialmente una condena de 32 años de prisión, pero la pena finalmente acordada se ha reducido después de que el procesado reconociera los hechos y las partes alcanzaran un acuerdo de conformidad.

350.000 euros de indemnización

La sentencia también establece una importante responsabilidad económica para el condenado. De acuerdo con la información difundida sobre la resolución, deberá indemnizar con 350.000 euros a los familiares de la víctima.

Otras informaciones sobre el acuerdo precisan que la indemnización se distribuye entre la madre de la víctima y los herederos de su padre, fallecido posteriormente. Además, el condenado no podrá acercarse ni comunicarse con la madre de la mujer durante los 25 años posteriores a su salida de prisión.

El juicio con jurado finalmente no se celebrará

La aceptación de los hechos ha evitado una vista oral con jurado popular que debía comenzar este lunes en la Audiencia de Barcelona.

La defensa del acusado, la Fiscalía, la acusación particular —en representación de la familia de la víctima— y la acusación popular ejercida por la Generalitat alcanzaron un acuerdo que permitió cerrar el procedimiento mediante una sentencia de conformidad.

El acuerdo supone que el acusado reconoce íntegramente el relato de hechos recogido por el Ministerio Público y acepta las penas pactadas.

El caso deja así un largo recorrido judicial iniciado hace más de tres años, cuando el asesinato de la mujer embarazada conmocionó a Manresa. La investigación permitió reconstruir una relación que, según el relato asumido ahora por el condenado, había estado marcada por episodios de control y violencia antes de desembocar en el ataque mortal.

La resolución judicial pone punto final al procedimiento con una condena de 26 años y dos días de prisión, cinco años de libertad vigilada posteriores al cumplimiento de la pena y distintas prohibiciones e indemnizaciones.

El condenado tendrá que responder ante la Justicia por haber acabado con la vida de su pareja y por la muerte del feto que llevaba en su vientre. Un crimen que, según los hechos reconocidos en sede judicial, no fue un episodio aislado de violencia, sino el desenlace de meses de control, agresiones y maltrato.