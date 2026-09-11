Atrapan en Canadá a Omar Ndiaye, el senegalés que cobró por la cara un millón en ayudas en el País Vasco

La historia de Omar Ndiaye continúa desarrollándose a ambos lados del Atlántico.

Este caso, que ya había captado la atención por fraudes en las ayudas del País Vasco, ha tomado un nuevo rumbo en Canadá, donde el nacional senegalés se encuentra encarcelado a la espera de juicio. Las autoridades canadienses lo acusan de utilizar identidades falsas para acceder a prestaciones sociales.

Según informa EL MUNDO, la investigación destaca un patrón recurrente: presentación de documentos falsificados, solicitudes repetidas y un alto riesgo de fuga que condujo a que la jueza decidiera no otorgarle la libertad.

De acuerdo con esta información, Ndiaye, de 45 años, está acusado de defraudar al Ministerio de Empleo y Solidaridad de Quebec entre 2024 y 2026 por un total de 180.000 dólares canadienses, que equivalen a unos 155.000 euros.

La fiscalía asegura que presentó 55 solicitudes de ayudas de último recurso, de las cuales 37 fueron aprobadas. Al ser detenido a principios de julio, llevaba un pasaporte congoleño a nombre de otra persona. La jueza Sonia Mastro Matteo determinó a finales de julio que debería permanecer en prisión hasta el juicio. En caso de que se pruebe su culpabilidad, podría enfrentar una condena que oscilaría entre tres y cinco años.

No solo Canadá se ha mostrado interesado en esta trama. El perfil de Omar Ndiaye se asemeja a un patrón ya conocido en España: un hombre que, como indican las informaciones sobre su caso, se desplazaba entre distintos países y reaparecía cada vez que surgía una nueva oportunidad para obtener ayudas públicas. En el País Vasco, la investigación apuntó a un fraude que supera con creces lo ocurrido en el otro lado del Atlántico. Diversas fuentes periodísticas reportan más de un millón de euros en ayudas y subvenciones que supuestamente obtuvo de manera irregular, principalmente en relación con prestaciones sociales y ayudas al alquiler. Tras su arresto en España en 2022, quedó en libertad provisional y desapareció.

Qué se sabe del paso por España

El capítulo español ha llevado este caso más allá de una simple investigación sobre fraude social. Los medios que han seguido esta historia coinciden en que se utilizó una práctica sistemática de identificación y documentación falsa para acceder a fondos públicos. El modus operandi consistía en presentar solicitudes como si pertenecieran a beneficiarios diferentes, utilizando pasaportes, fotografías y datos que no correspondían a la misma persona. Este método permitió multiplicar las peticiones y mantener el cobro de ayudas durante un periodo significativo.

En esta línea, han surgido otros casos que alimentan el debate público sobre el control de las prestaciones. Algunas noticias mencionan el caso de una familia marroquí que recibía cerca de 4.000 euros al mes en diversas ayudas, junto a otros ejemplos que han sido citados por voces críticas para cuestionar el sistema. Este contexto ha llevado a que la situación de Ndiaye sea interpretada como una radiografía del denominado chollo en España de las ayudas, pagas y subvenciones por la cara, aunque este enfoque pertenece más al ámbito político y mediático que a la valoración judicial.

Un perfil marcado por la fuga y la reincidencia

Uno de los aspectos más notables del perfil de Omar Ndiaye es la continuidad en su actividad delictiva. Primero apareció en Euskadi. Luego desapareció. Posteriormente, fue localizado en Canadá, donde, según los datos disponibles, solicitó asilo y volvió a utilizar identidades y documentos de terceros para acceder a fondos públicos. También se ha informado que su solicitud de visado y asilo fue denegada en tres ocasiones entre 2023 y 2025, lo que refuerza la impresión de una trayectoria irregular mantenida durante años.

Dato Información difundida Edad 45 años Nacionalidad Senegalés Situación en Canadá Preso preventivo Imputación principal Fraude de ayudas y uso de documentos falsos Cantidad atribuida en Quebec 180.000 dólares canadienses Solicitudes presentadas 55 Solicitudes aprobadas 37 Riesgo procesal Alto riesgo de fuga

Este perfil es clave para entender por qué su caso ha cruzado fronteras sin perder relevancia. Se trata de mucho más que una simple estafa; es una forma de operar que, según las denuncias, se repite: aprovechar los vacíos en el control, utilizar identidades falsas y desaparecer cuando la presión del sistema comienza a aumentar. En España, su rastro se desvaneció después de su liberación; sin embargo, en Canadá, la jueza decidió actuar para evitar que se repita la misma historia.

El modus operandi que le atribuyen

Las informaciones en torno a Omar Ndiaye trazan un patrón relativamente claro. Su supuesto método de trabajo se componía de varias etapas:

Utilización de pasaportes o documentos de personas ajenas. Presentación de múltiples solicitudes con fotografías variadas, aunque con rasgos comunes. Aprovechamiento de ayudas sociales diseñadas para situaciones de necesidad inmediata. Desplazamientos internacionales cuando el caso empezaba a ser descubierto.

La acusación en Quebec añade una dimensión adicional: la presunta fabricación y utilización de documentos falsos. Esto transforma el caso en algo más serio que una mera percepción de abuso administrativo. Si la investigación confirma estas alegaciones, estaríamos ante una estrategia organizada para perpetuar el fraude bajo una fachada de legalidad.

Un caso que alimenta el debate social

Más allá del proceso judicial, este caso ha reabierto una difícil conversación sobre la gestión de las ayudas públicas. Algunos lo utilizan como evidencia de que el sistema permite abusos; otros enfatizan que un fraude de tal magnitud no deslegitima la importancia de las prestaciones para muchas personas en situación de vulnerabilidad. En medio de esto, surge una realidad menos ideológica: cuando los controles flaquean, el dinero público puede terminar en manos de quienes aprenden a aprovechar las grietas.

Este debate también incluye comparativas con otros episodio de abuso de subvenciones, como el caso de la familia marroquí mencionado por ciertos medios, o la narrativa más amplia acerca de ayudas, pagas y subvenciones cobradas sin derecho. La situación de Ndiaye se integra en este contexto por su perfil, el salto internacional y la repetición de supuestas maniobras similares.

Curiosidades del caso