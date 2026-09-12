Los 10 etarras más sanguinarios ya están en la calle gracias a Sánchez y la amnesia interesada del PSOE

Da dolor y da vergüenza.

Mientras las víctimas del terrorismo siguen esperando una reparación completa que nunca termina de llegar, el Estado sigue haciendo concesiones a quienes sembraron el luto en España durante cuatro décadas.

Henri Parot, el miserable que aparcó el coche bomba de la casa cuartel de Zaragoza, ya duerme fuera de la cárcel casi todos los días de la semana.

Once muertos, cinco de ellos niños

El 11 de diciembre de 1987, un Renault 18 cargado con 205 kilos de amonal estalló frente a la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. Murieron once personas, cinco de ellas niños de entre cuatro y catorce años. El comando Argala, al que pertenecía Parot, sumaba entonces 38 muertos en 21 atentados distintos.

Fue Henri Parot quien aparcó el coche bomba aquella mañana. La Audiencia Nacional lo condenó en 1994 a 1.802 años de prisión solo por ese atentado. En total, la Justicia le atribuye 39 asesinatos y una condena acumulada cercana a los 4.800 años, la mayor de la historia judicial española.

Lo detuvieron el 2 de abril de 1990 cerca de Santiponce, camino de Sevilla, con un coche cargado de explosivos listo para otro atentado. Aquella detención permitió, además, identificar al resto de autores de la masacre de Zaragoza.

De salir a dormir a la cárcel a salir, sin más

El año pasado, el Gobierno vasco ya le concedió el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario: podía salir de lunes a viernes para hacer voluntariado, con la obligación de volver a dormir en prisión. Esta semana ha dado el siguiente paso.

El Departamento de Justicia vasco, dirigido por la socialista María Jesús San José, ha aprobado su paso a tercer grado, basándose en el informe de la Junta de Tratamiento de la prisión guipuzcoana de Zubieta. A partir de ahora, Parot solo tendrá que volver a la cárcel a dormir. El resto del día será, a efectos prácticos, un hombre libre.

124 progresiones que indignan a las víctimas

El caso de Parot no es aislado. Desde que el Gobierno vasco asumió las competencias penitenciarias en octubre de 2021, ha concedido 124 progresiones a tercer grado, 28 aplicaciones del artículo 100.2 y 62 libertades condicionales a presos de ETA.

El Covite ha sido tajante: «Henri Parot no ha mostrado nunca un arrepentimiento sincero y público de sus crímenes ni ha roto de forma clara, inequívoca y verificable con ETA y con el entorno político y social que justificó y legitimó sus asesinatos». La asociación acusa a la política penitenciaria vasca de estar «al servicio de la izquierda abertzale».

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha ido más allá y ha vinculado la decisión a la dependencia parlamentaria de Pedro Sánchez de EH Bildu: según su denuncia, la progresión de grado de Parot es «un paso más de una hoja de ruta cuyo objetivo final es la salida de la cárcel de los presos de ETA». Es la lectura de la AVT, no un hecho judicialmente acreditado, pero retrata el clima de sospecha que rodea cada nueva excarcelación.

Apenas 30 presos de ETA, por 39 asesinatos de un solo hombre

El dato que mejor resume el vaciado de las cárceles es este: tras el tercer grado a Parot, apenas quedan 30 miembros de ETA en régimen ordinario en toda España. Menos presos que asesinatos cometidos por el propio Parot.

El contraste no es casualidad ni exageración retórica: es aritmética judicial. Una banda que asesinó a 853 personas en cuatro décadas deja hoy, en las cárceles, a menos gente de la que mató uno solo de sus miembros.

La sombra de Bildu y la memoria que incomoda al PSOE

El PNV y el PSE gobiernan en Euskadi la maquinaria penitenciaria que ha ido vaciando las cárceles de etarras desde 2021. Y en Madrid, la investidura de Sánchez depende de los votos de EH Bildu, una formación en cuyas filas dirigentes conviven con un pasado vinculado al entorno de la banda. Ninguna de las dos cosas prueba, por sí sola, un pacto explícito de excarcelaciones. Pero juntas alimentan la sospecha que denuncian las asociaciones de víctimas.

Esa sospecha duele especialmente a quienes ETA señaló durante años por llevar el carné del PSOE: concejales, militantes y cargos públicos socialistas asesinados por sostener la bandera constitucional en los pueblos donde la banda quiso imponer el miedo. Hoy, sus verdugos —o compañeros de comando de sus verdugos— empiezan a salir de la cárcel con permisos de fin de semana y trabajos de voluntariado.

Un país que no termina de saldar su cuenta con el dolor

Nadie discute que las penas tienen un final, ni que la ley marca los plazos. Lo que reclaman las víctimas no es venganza: es que el paso a la libertad vaya acompañado de algo que hasta ahora no ha llegado, ni en el caso de Parot ni en la mayoría de los suyos, una ruptura pública, verificable y sin matices con lo que hicieron.

Mientras eso no ocurra, cada tercer grado sabrá a lo mismo: a una cuenta que el Estado sigue sin saldar con los que ya no pueden reclamarla porque están enterrados desde hace treinta o cuarenta años.