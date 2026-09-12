Los invasores de Ceuta extienden su campamento a otra playa junto al Trampolín mientras se multiplican peleas y robos

La imagen de la costa de Ceuta ha sufrido un drástico cambio en pocas semanas: aquellas playas familiares han sido ahora reemplazadas por asentamientos de migrantes, cada vez más extensos y problemáticos, según relata 20minutos en su reportaje sobre los campamentos cerca del Trampolín migrantes extienden asentamiento ceuta otra playa. La confluencia de precariedad, tensiones vecinales y la falta de soluciones claras está transformando esta pequeña ciudad autónoma en el núcleo de una crisis con repercusiones sociales y económicas.

Un centenar de migrantes marroquíes permanece acampado en la zona del Tarajal y en la playa del Trampolín, donde se concentra gran parte de las personas que ingresaron en la oleada masiva de finales de julio. Tras un incendio que devastó unas 40 chabolas, han surgido nuevas construcciones improvisadas, obligando a reubicar a los migrantes en la franja litoral. Al mismo tiempo, las riñas, peleas y denuncias por robos han aumentado, intensificando la sensación de inseguridad entre los residentes.

Campamentos en expansión y una ciudad desbordada

Los asentamientos en la playa del Trampolín y en otros lugares de la ciudad se han extendido hacia nuevas áreas de arena y terrenos vacíos, aprovechando cualquier rincón disponible. Las autoridades han colocado algunos servicios básicos, como urinarios y duchas, pero son evidentemente insuficientes para albergar a miles de personas. Esto da lugar a un problema doble: insalubridad y creciente tensión social.

Algunos datos ilustran la magnitud de la presión sobre Ceuta:

Entre 8.000 y 10.000 migrantes estarían malviviendo en las calles, según estimaciones de las fuerzas policiales.

estarían malviviendo en las calles, según estimaciones de las fuerzas policiales. La ciudad tiene aproximadamente 80.000 habitantes , lo que representa un incremento súbito cercano al 10 % de su población.

, lo que representa un incremento súbito cercano al 10 % de su población. Las llamadas al 091 han aumentado diez veces, alcanzando unas 200 diarias, siendo mayormente por robos, hurtos y conflictos.

Las carpas habilitadas por el Gobierno disponen de capacidad para cerca de 3.600 personas (dos instalaciones de 1.800 cada una), aunque muchos migrantes acuden solo para recibir comida o descansar; el resto del tiempo, permanecen en las calles, en playas y parques públicos. Esta situación pone a la ciudad en un delicado equilibrio entre proporcionar asistencia humanitaria y mantener el orden.

Ocho detenidos, peleas y amenazas a menores

La última escalada de conflicto ha conllevado detenciones y nuevos informes policiales. La Policía Nacional arrestó a ocho individuos en Ceuta, seis residentes locales y dos migrantes en situación irregular, por supuestos delitos de robos con violencia, lesiones y amenazas contra cuatro menores migrantes en dos incidentes separados.

Los acontecimientos, según fuentes policiales:

En la explanada del Chorrillo, sobre las 23.00 horas: – Cinco detenidos (cuatro ceutíes y un migrante irregular). – Robo con violencia e intimidación y lesiones a tres menores migrantes.

En las naves del Tarajal, alrededor de las 23.30: – Tres detenidos (dos ceutíes y un migrante irregular). – Lesiones leves y amenazas a un menor migrante, agredido con una pistola de balines que no llegó a utilizarse.

Estos sucesos se suman a otros incidentes recientes en la playa del Trampolín, donde la Guardia Civil detuvo a dos marroquíes acusados de agredir a agentes que intentaban detener una pelea en la que se utilizaban armas blancas, como navajas y cuchillos. La intervención policial logró evitar que la reyerta se saliera de control en uno de los principales asentamientos de migrantes de la ciudad.

Vecinos enfadados, cargas policiales y economía tambaleante

Con el incremento de incidentes, la respuesta social y política se ha endurecido. En las últimas semanas se han presenciado:

Manifestaciones masivas ante la Delegación del Gobierno en Ceuta , donde miles de personas exigían expulsiones y dimisiones.

, donde miles de personas exigían expulsiones y dimisiones. Intentos de grupos de vecinos por desmantelar por la fuerza las carpas y tiendas de los migrantes en la playa del Trampolín , que fueron frenados por unidades antidisturbios que llegaron a disparar al aire para disuadir.

, que fueron frenados por unidades antidisturbios que llegaron a disparar al aire para disuadir. Bloqueos del reparto de alimentos de Cruz Roja, con manifestantes impidiendo el paso de camiones y quemando pertenencias de migrantes en la arena.

El clima en la ciudad se puede resumir en tres aspectos:

Inseguridad cotidiana : un aumento en los robos, agresiones y peleas, según afirman tanto policías como residentes.

: un aumento en los robos, agresiones y peleas, según afirman tanto policías como residentes. Fractura social : parte de la población habla de “defender Ceuta ”, mientras que otros advierten sobre el peligro de criminalizar a todos los migrantes.

: parte de la población habla de “defender ”, mientras que otros advierten sobre el peligro de criminalizar a todos los migrantes. Impacto económico: el comercio local y la actividad turística están sufriendo por la imagen de una ciudad en crisis, con playas ocupadas por campamentos y la presencia constante de fuerzas de seguridad.

Una sencilla tabla permite comparar los elementos clave de la tensión presente:

Elemento Situación en Ceuta Población local ~80.000 habitantes Migrantes en la calle 8.000–10.000 estimados Llamadas diarias al 091 ~200 (x10 respecto a lo habitual) Principales focos de tensión Playa del Trampolín, Tarajal, explanada Chorrillo Últimos detenidos 8 por robos, lesiones y amenazas a menores migrantes

Un foco de crisis con historias humanas y escenas extremas

Más allá de las cifras, el cotidiano en las playas de Ceuta ha quedado impregnado de situaciones que mezclan desesperación con hostilidad. Jóvenes migrantes recorren la ciudad sin un rumbo claro, conocidos como “caminantes” por parte de los ceutíes, quienes son forzados a abandonar las playas a determinadas horas para permitir labores de limpieza. Muchos pasan la noche a la intemperie, con enseres escasos, organizándose en grupos para conseguir comida o protegerse de agresiones.

Entre las curiosidades que relatan quienes operan en la zona:

Las horas de distribución de alimentos en la playa del Trampolín se han convertido en momentos de tensión máxima, con largas colas, empujones y frecuentes intervenciones policiales para prevenir avalanchas.

se han convertido en momentos de tensión máxima, con largas colas, empujones y frecuentes intervenciones policiales para prevenir avalanchas. Algunas madrugadas, tras protestas vecinales, han tenido lugar momentos surrealistas: migrantes recolectando fragmentos de chabolas quemadas para reconstruir techos con restos de parasoles y lonas.

Parte de los menores migrantes se mueven en pequeños grupos que cambian de ubicación cada día para evitar agresiones y robos, usando puntos de referencia en la ciudad, desde la playa del Chorrillo hasta las naves del Tarajal.

En esta esquina del Estrecho, la delgada línea entre refugio y conflicto se dibuja cada noche sobre la arena, mientras Ceuta intenta recuperar la normalidad sin olvidar que, tras cada cifra, hay un trasfondo de vidas en pausa.