La mayoría de invasores de Ceuta alegan ser gays o perseguidos políticos para intentar quedarse en España

Persecución por ser homosexual o por motivos políticos. Son, con diferencia, los argumentos que más repiten los invasores magrebíes entrevistados en Ceuta para intentar quedarse en España.

Fuentes policiales de Extranjería lo explican sin rodeos: los inmigrantes llegan aleccionados, por las ONG o entre ellos mismos, y saben exactamente qué palabras abren la puerta del asilo.

«Es lo que los migrantes hacen siempre, aleccionados por las ONG: invocar persecución política o LGTBI. Se lo dicen las ONG, o ellos mismos se lo cuentan unos a otros. Es su forma de intentarlo».

Lo explica con detalle un reportaje de Crónica publicado por El Mundo.

Una excusa que también es, a veces, una verdad

El argumento no puede descartarse sin más en el caso LGTBI: la homosexualidad sigue siendo delito en Marruecos.

El artículo 489 del código penal castiga las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo con penas de seis meses a tres años de cárcel, además de multas, y el tabú social es total, como reconocen los organismos internacionales.

Pero el mismo argumento también se usa de forma torticera, admiten policías con experiencia en Extranjería: «cuando algunos alegan ser perseguidos por su orientación sexual, y aparentemente lo hacen de forma torticera, les advertimos de que quizás acabe sabiéndose en sus entornos en Marruecos, y algunos se echan para atrás (…) esto está cambiando con las jóvenes generaciones».

Por qué a los magrebíes les cuesta más el asilo

Desde que la crisis dejó a miles de personas varadas en Ceuta, el consenso entre observadores ha sido el mismo: los subsaharianos tienen más opciones de conseguir protección internacional, al venir de países con guerras activas, mientras que argelinos y marroquíes —que suponen, según estimaciones, hasta un 80% de quienes permanecen en la ciudad, sin que haya cifra oficial 40 días después del asalto— lo tienen mucho más difícil, al proceder de países sin conflicto bélico declarado.

La lista de conflictos activos en África subsahariana es larga: guerra en Sudán desde 2023, inestabilidad crónica en Sudán del Sur desde su independencia en 2011, milicias enfrentadas en el este del Congo, la insurgencia de Al Shabaab en Somalia, el yihadismo del Sahel en Mali, Burkina Faso y Níger, Boko Haram en Nigeria, y grupos yihadistas activos también en Mozambique, República Centroafricana y Etiopía.

Un proceso que se atasca por sí solo

Las entrevistas de protección internacional ya han empezado, y arrastran un problema clásico de estas avalanchas: muchos solicitantes no se presentan a la primera cita. «Va a dilatar notablemente el proceso, porque hay que contar con su ayuda para que esto vaya adelante», explican las fuentes consultadas, «y si ya es difícil habitualmente, mucho más con la urgencia de tramitar todo lo más rápido posible para evitar problemas de orden público en Ceuta».

En las últimas semanas, Ceuta se ha convertido en un escenario catastrófico.

La ciudad está al borde del colapso, con campamentos improvisados y vecinos desesperados.

A este panorama se suman imágenes de traslados masivos a carpas cerca de la antigua prisión de Los Rosales, reyertas nocturnas y ataques a policías y militares. Todo ello pinta un cuadro desgastante, tanto a nivel institucional como social, donde la violencia se ha convertido en parte del día a día de la ciudad.

Cómo se está gestionando la crisis en las calles de Ceuta

La crisis se origina con una llegada masiva de migrantes desde Marruecos, que en solo 24 horas duplica de facto la población de Ceuta. Esto deja a miles de personas durmiendo en naves, playas y terrenos baldíos, sin una infraestructura de acogida estable. Las primeras reacciones se combinan con un fuerte despliegue policial, esfuerzos logísticos improvisados y una carrera contrarreloj para que la situación no derive en un caos prolongado.

En los últimos días, la Policía Nacional ha iniciado la reubicación de cientos de migrantes que dormían en la calle, concretamente en áreas como Loma Colmenar, hacia una nueva instalación con carpas junto a la antigua prisión de Los Rosales. Esta iniciativa busca evitar que pasen las noches al aire libre. Aunque la operación se presenta como humanitaria, llega después de semanas marcadas por incendios en chabolas, hogueras sin control y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Los datos de incidentes proporcionan una idea clara del nivel de tensión existente:

Se han presentado al menos 53 denuncias por agresiones, resistencia y atentados contra agentes de la autoridad en pocas semanas.

Incendios de chabolas, como el que arrasó unas 40 estructuras en el polígono del Tarajal, lo que obligó a desalojar a cientos de migrantes a primera hora de la mañana.

Fuegos forestales en zonas cercanas a instalaciones militares, que las autoridades atribuyen a hogueras encendidas por grupos en situación precaria.

Quemas de vehículos y contenedores en diversos barrios, calificadas como intencionadas por fuentes policiales.

Además, hay una estadística preocupante: la Fiscalía ha registrado 23 casos de agresiones sexuales vinculadas a la crisis, con nueve de las víctimas siendo menores de entre 14 y 17 años. Este dato refuerza la sensación de descontrol y destaca la vulnerabilidad de las adolescentes, muchas de ellas migrantes, atrapadas entre la carencia de recursos y la violencia.

Vecinos al límite y relato de guerra híbrida

El descontento entre los vecinos ha ido en aumento, en paralelo a la acumulación de incidentes. Manifestaciones contra nuevos campamentos cercanos a centros educativos, marchas bajo el lema Ceuta es España y ataques a asentamientos de migrantes reflejan una polarización que trasciende el ámbito local. Parte de la población demanda más seguridad y menos improvisación, mientras que otros se organizan para ofrecer asistencia básica a quienes pernoctan al aire libre.

En este contexto, ciertos discursos aluden abiertamente a una guerra híbrida, señalando a Marruecos como un actor que habría facilitado, e incluso orchestrado, la llegada masiva de migrantes como una forma de presión sobre España. Una investigación de la Audiencia Nacional sugiere una gestión favorable desde el lado marroquí y un guiado activo de las personas que cruzaban la frontera, lo que alimenta la narración de una operación planificada.

Mientras tanto, el Gobierno central intenta balancear dos frentes:

Aumentar las plazas de acogida temporal hasta 6.000 en toda España para aliviar la presión sobre Ceuta .

. Mantener las expulsiones de aquellos que agreden a miembros de los cuerpos de seguridad, como ha sucedido con 21 migrantes marroquíes detenidos por lanzar piedras a una patrulla, quienes aceptaron regresar a su país.

En la ciudad se percibe un doble agotamiento: por un lado, el de los vecinos que sienten que la crisis se extiende sin una solución a la vista; por otro, el de los migrantes que ven pasar las semanas en campamentos precarios, inmersos en peleas internas y un futuro incierto.

Asilo, homosexualidad y persecución política: la vía para quedarse

En medio de esta situación, surge un fenómeno llamativo: muchos inmigrantes entrevistados en Ceuta afirman ser homosexuales o perseguidos políticos para intentar quedarse en España, tal como se recoge en el reportaje de Crónica de El Mundo. Este patrón responde por un lado al contexto legal y, por otro, a una lógica de supervivencia.

En Marruecos, la homosexualidad es un delito. Las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo están penalizadas por el Código Penal, lo que abre la posibilidad de solicitar asilo por persecución relacionada con la orientación sexual. Esta situación no requiere un asesoramiento complicado: en los campamentos circula la voz de que declararse gay o disidente político aumenta las posibilidades de no ser devuelto.

Sobre el terreno, las entrevistas revelan dos niveles distintos:

Migrantes que describen un miedo real a represalias en su país por motivos relacionados con la sexualidad, religión o ideología. Otros que admiten, de forma sutil, que se adaptan al discurso que creen les permitirá quedarse, incluso cuando sus motivaciones podrían ser puramente económicas.

Para las autoridades, distinguir entre los casos legítimos y aquellos que responden a estrategias se convierte en un reto complicado. Los equipos de asilo deben contrastar testimonios en un entorno colapsado, donde las versiones cambian según el interlocutor y la percepción de lo que el Estado desea escuchar. Esta presión se intensifica cuando, paralelamente, se registran altercados nocturnos con machetes, navajas y armas blancas en lugares como las naves del Tarajal o la playa del Chorrillo, lo que resulta en detenciones y más tensión entre los vecinos.

Perfil de los gemelos Achatoui: un aviso de fondo

Entre los migrantes han surgido figuras que preocupan especialmente a los servicios de seguridad: los gemelos Chakir y Chakib Achatoui, cuyos lazos familiares se vinculan al yihadismo, han logrado infiltrarse entre los recién llegados a Ceuta. Su presencia sirve como un recordatorio de que, entre miles que huyen de la pobreza o la opresión, también pueden infiltrarse individuos de riesgo.

El recorrido de estos gemelos ayuda a comprender la alarma:

Fueron condenados hace más de diez años y expulsados a Marruecos , con prohibición de regresar a España, debido a su conexión con el radicalismo islamista.

, con prohibición de regresar a España, debido a su conexión con el radicalismo islamista. La Policía les ha seguido la pista desde 2014, tras la muerte de su hermano mayor en Siria, donde combatía con el grupo islamista radical Ahrar Al Sham .

. En 2015, tras ser expulsados de Francia, se asentaron en Badalona, donde volvieron a ser detenidos y expulsados junto a su familia.

En medio de la actual crisis, el sistema de reconocimiento facial permitió localizar de nuevo a Chakir, y poco después detuvieron a Chakib. Ambos fueron expulsados de inmediato junto a otros trece hombres con antecedentes de radicalización islamista que habían aprovechado la oleada humanitaria para intentar regresar a suelo español. Su estancia en Ceuta ha sido breve gracias a la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero su caso plantea una incómoda pregunta: ¿cuántos más podrían haber cruzado, aún no identificados, camuflados entre quienes solo buscan una vida mejor?

En este perfil se destacan:

Un historial de expulsiones continuas entre países europeos y Marruecos .

. Un entorno familiar marcado por la militancia islamista y la participación en grupos armados en Siria.

Una capacidad para aprovechar cada fisura del control fronterizo, desde El Tarajal hasta las nuevas oleadas migratorias.

La combinación de estos factores convierte a los Achatoui en un ejemplo claro de lo que temen las fuerzas policiales: que la crisis migratoria se convierta en una autopista de regreso para individuos ya catalogados como una amenaza.

Curiosidades y escenas que explican el clima en Ceuta

Más allá de los fríos datos, hay momentos y detalles que capturan el pulso cotidiano en Ceuta:

Muchos migrantes que pernoctan en la calle están convencidos de que cualquier traslado por parte de la Policía implica una inmediata deportación a Marruecos , y algunos fingen escapar hasta que sus compañeros les aclaran que se trata de un movimiento hacia carpas mejor equipadas.

, y algunos fingen escapar hasta que sus compañeros les aclaran que se trata de un movimiento hacia carpas mejor equipadas. Durante las protestas vecinales, se han visto padres bloqueando la construcción de nuevos campamentos junto a escuelas infantiles, expresando con frases como “no queremos que nuestros hijos crezcan en medio de esta tensión”.

En la playa del Trampolín, un campamento improvisado ha evolucionado de ser un mero espacio de espera a un escenario de conflictos: desde ataques de grupos locales que quemaron pertenencias de migrantes hasta agresiones a patrullas militares que acudían a calmar altercados nocturnos.

Las organizaciones vecinales han transformado canchas de fútbol sala en refugios improvisados para jóvenes que temen pernoctar en el monte, mientras voluntarios establecen turnos para vigilarlas durante la noche.

En ciertos campamentos, los relatos sobre ser gays perseguidos se comparten casi como si fueran instrucciones: qué decir, qué enfatizar, cómo narrar el temor a regresar a Marruecos, con expresiones que se repiten palabra por palabra entre personas que ni siquiera se conocen.

Estas escenas, acumuladas, ofrecen una visión de una ciudad dividida entre la empatía y el rechazo, entre el miedo a la violencia y la comprensión del desamparo. En cada noche, en cada carpa y cada patrulla, se decide una parte del futuro tanto de quienes han llegado como de quienes han vivido toda su vida allí.