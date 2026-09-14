Dolor y rabia por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante granadina en México

La noche del pasado sábado, en Cuautla, estado de Morelos, se truncó de forma violenta la vida de Claudia Tacoronte Aguilera, una joven de 21 años que había llegado hace solo unas semanas desde la Universidad de Granada para un programa de intercambio académico.

Según han informado varios medios, tanto mexicanos como españoles, Claudia fue asaltada con un arma blanca en la Casa de la Cultura del municipio, un suceso que las autoridades están tratando como feminicidio.

Este trágico incidente se añade a la escalofriante lista de asesinatos de mujeres en México, afectando de lleno a los familiares que ven en la movilidad internacional una parte fundamental de la formación universitaria.

La noticia ha generado un profundo sentir de consternación en Granada, en Morelos, y entre la comunidad de intercambio, que se cuestiona hasta qué punto se analizan y se comprenden los riesgos reales a los que se expone a una joven en un contexto tan marcado por la violencia.

El ataque en la Casa de la Cultura: minutos de terror

Las primeras informaciones indican que el ataque tuvo lugar alrededor de las 23:00 horas del sábado, muy cerca del centro de Cuautla. Claudia se encontraba en esa área cuando un agresor la interceptó. La Fiscalía vincula el asalto a un posible intento de robo, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan otras hipótesis.

Al verse amenazada, la joven trató de refugiarse en la Casa de la Cultura, un espacio que debería ser un símbolo de seguridad y encuentro comunitario. Sin embargo, el agresor la siguió hasta adentro y la hirió con un arma blanca, ocasionándole heridas fatales. Los servicios de emergencia solo pudieron certificar su muerte en el lugar, siendo imposible cualquier intento de reanimación. El suceso, que ocurrió en pleno centro urbano y en un edificio público, refleja la alarmante vulnerabilidad que enfrentan los peatones, sean locales o visitantes, en ciertos municipios.

Las autoridades morelenses han puesto en marcha el protocolo de feminicidio, una figura penal que exige investigar la muerte violenta de una mujer con especial enfoque en posibles motivos de género. La gobernadora Margarita González Saravia y el fiscal estatal Fernando Blumenkron han confirmado que se están realizando diligencias específicas y han establecido contacto con el Consulado de España para ofrecer apoyo a la familia y coordinar la repatriación del cuerpo.

México, feminicidios y estudiantes extranjeras: la dimensión del riesgo

El asesinato de Claudia no debe ser concebido como un hecho aislado. México arrastra desde hace años cifras alarmantes de feminicidios y homicidios dolosos, con estados como Morelos, Puebla o Guerrero en el punto de mira por sus altos índices de violencia. En este contexto, el programa de intercambio académico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se presentaba como una excelente oportunidad para conocer otra realidad cultural, aunque también implica enfrentarse a un entorno donde salir sola de noche puede ser una decisión sumamente peligrosa.

Para comprender las implicaciones de este crimen es esencial considerar tres aspectos:

La realidad de los feminicidios en México , que suma cientos de muertes de mujeres al año bajo esta tipificación.

, que suma cientos de muertes de mujeres al año bajo esta tipificación. La exposición de los estudiantes internacionales , quienes a menudo desconocen las dinámicas de riesgo locales, horarios peligrosos y zonas a evitar.

, quienes a menudo desconocen las dinámicas de riesgo locales, horarios peligrosos y zonas a evitar. La responsabilidad compartida entre las universidades de origen y destino, así como las administraciones y autoridades consulares a la hora de evaluar y comunicar estas amenazas.

En la práctica, muchos programas de intercambio incluyen pautas generales sobre seguridad, pero rara vez abordan con franqueza la realidad de la violencia en algunas zonas. Los homicidios y feminicidios son catalogados como “problemas estructurales” y no se consideran riesgos directos que afectan a una estudiante que sale de noche, visita lugares culturales o utiliza el transporte público. La trágica historia de Claudia exige una revisión de este enfoque.

Perfil de Claudia Tacoronte: una vida truncada a los 21 años

Claudia deja tras de sí un vacío doloroso en su entorno. Originaria de la Universidad de Granada, eligió un intercambio en la UAEM para enriquecer su formación y experimentar la vivencia de estudiar fuera en su tercer año universitario. Sus profesores la describen como una estudiante responsable, comprometida con sus estudios y con un gran interés por conocer otras sociedades y sus retos.

Su perfil es el de muchas jóvenes que se embarcan en la internacionalización de sus currículos: un buen expediente académico, dominio de idiomas y una combinación de curiosidad y confianza que las lleva a aceptar destinos lejanos. En este caso, México se presentaba como un país con lazos culturales fuertes con España, cuenta con una universidad pública reconocida en el estado de Morelos, y un programa que, en teoría, ofrecía un entorno de aprendizaje seguro.

Entre sus características destacadas, están:

Su vocación por las ciencias sociales y el análisis de la realidad contemporánea.

Su interés por América Latina, deseando entender fenómenos como la violencia de género, la desigualdad y la migración en el lugar.

Su participación en actividades universitarias en Granada antes de su intercambio, siendo parte activa de grupos de estudiantes internacionales.

Reacciones institucionales y debate sobre la seguridad en los intercambios

Tras conocerse la noticia del asesinato, la UAEM se pronunció, expresando su pesar por el feminicidio y enviando condolencias a la familia, exigiendo además a la Fiscalía que se lleve a cabo una investigación minuciosa. La universidad mexicana remarcó que el crimen ocurrió en la Casa de la Cultura de Cuautla, un espacio vinculado al ayuntamiento, lo que suscita preguntas inquietantes sobre las medidas de seguridad en los edificios públicos.

Desde España, la Universidad de Granada ha activado sus protocolos de crisis, suspendido temporalmente eventos relacionados con movilidad internacional y ofrecido apoyo psicológico a su alumnado. Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores sigue el caso desde la Embajada en México, en coordinación con el consulado, mientras el acontecimiento alimenta el debate sobre qué tan efectivas son las advertencias de viaje y cómo deberían influir en la elección de destinos para programas de intercambio.

El debate se articula en torno a tres interrogantes: