Zapatero dice estar dispuesto a dar mítines en la campaña de Sánchez, pero no aclara si lo hará con pendientes o diadema

La figura de José Luis Rodríguez Zapatero frente a un atril del PSOE vuelve a resonar en Ferraz, justo en el momento en que el caso de sus joyas da un giro complicado para el partido.

Tal como ha informado El Español en su reportaje dedicado al exmandatario y la campaña de Pedro Sánchez, la dirección federal ya considera cómo y cuántas veces deberá contar con él en los próximos mítines.

Al mismo tiempo, la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción continúan su investigación sobre las joyas de gran valor que se encontraron en su oficina en Ferraz, un relato judicial que presenta a Zapatero como una figura central en una aparente red internacional de tráfico de influencias relacionada con el caso Plus Ultra.

Un expresidente “con ganas” frente a un partido dividido

Hay un hecho político que destaca: Zapatero ha mostrado que está “con ganas” de participar en la campaña, así como ha decidido recoger el guante lanzado por Pedro Sánchez en su masaje con Cintora y Palomera en TVE, quien afirmó que “contaré con José Luis” para las elecciones. El actual presidente ve en él un activo valioso para movilizar al votante socialista más tradicional y para reforzar la narrativa de continuidad entre los gobiernos socialistas.

Sin embargo, varias federaciones territoriales reconocen que no le van a involucrar de inmediato. El razonamiento es claro: cada minuto que Zapatero pase en un atril podría convertirse en un minuto dedicado a preguntas sobre joyas, vuelos, testaferros y oficinas en Ferraz. En ese contexto, la idea de que el expresidente reaparezca en mítines luciendo pendientes o diadema se ha transformado en un símbolo del conflicto entre la estrategia de marketing y el riesgo político: hay quienes consideran que su imagen podría normalizar la controversia, mientras que otros opinan que solo incrementaría el ruido en torno a un asunto que todavía no está resuelto.

Algunas claves que manejan los dirigentes socialistas son las siguientes:

Temen que la investigación judicial afecte negativamente a la campaña si Zapatero ocupa un papel relevante.

ocupa un papel relevante. Creen que su presencia puede movilizar a la base tradicional, pero también reactivar el asunto en los medios de comunicación.

Prefieren optar por actos más discretos, sin grandes luces mediáticas, mientras avanza la investigación y se aclaran los hechos.

El caso de las joyas: un frente judicial que no se apaga

La complejidad del contexto penal ha hecho imposible desvincularlo de la discusión sobre los mítines. En mayo, la UDEF encontró una caja fuerte con numerosas piezas de joyería en la oficina de Zapatero en Ferraz, valoradas posteriormente en aproximadamente 1,3 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que estas joyas no son meros regalos de viaje ni herencias familiares, sino un “pago en especie” relacionado con su supuesta red internacional de tráfico de influencias.

Aspectos fundamentales del caso que afectan su regreso a la campaña:

Ubicación y hallazgo – Las joyas fueron descubiertas en una caja fuerte asociada al despacho del jefe de gabinete de Zapatero en Ferraz. – Este registro es parte de la pieza del caso Plus Ultra, donde se investigan delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo, falsedad documental, delito fiscal y contrabando vinculados a esos bienes.

Valor y análisis – La tasación inicial judicial estima su valor en alrededor de 1,3 millones de euros, aunque la Fiscalía cree que podría ser mayor y ha solicitado ampliar el informe gemológico para determinar la fecha de montaje y el valor real en el mercado. – La Agencia Tributaria se ha incorporado al caso de las joyas como perjudicada, lo que eleva la importancia del problema para Hacienda y refuerza la hipótesis de irregularidades fiscales.

Tesis enfrentadas – Zapatero y su círculo defienden que se trata de herencias de Sonsoles Espinosa y de regalos de viajes y familiares, que carecen de uso y destino. – Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción sugiere que estas joyas formarían parte de un pago en especie proveniente de la red de contactos del expresidente, centrándose particularmente en operaciones vinculadas a Venezuela y al mercado negro del petróleo.

El resultado de todo esto es un panorama en el que cada paso del expresidente es interpretado tanto desde el punto de vista judicial como electoral. En junio, Zapatero decidió no entrar en detalle sobre las joyas en su declaración ante el juez José Luis Calama, a pesar de haber prometido aclararlas en poco tiempo. Desde entonces, su silencio y las promesas de dar explicaciones “más adelante” han alimentado la percepción de que las aclaraciones no llegan.

Perfil político de Zapatero en plena tormenta

Más allá del sumario, su figura sigue siendo fundamental en el entorno socialista. José Luis Rodríguez Zapatero, quien fue presidente del Gobierno entre 2004 y 2011, deja una huella profunda en el electorado progresista gracias a reformas como el matrimonio igualitario, las leyes de igualdad y la expansión de derechos civiles. Esa herencia político-simbólica es lo que Sánchez pretende activar durante la campaña.

A la vez, su trayectoria posterior como mediador internacional en crisis como la de Venezuela y su presencia en foros internacionales han generado sospechas respecto a que dicha agenda exterior también podría haber sido utilizada como plataforma para negocios poco claros. Por ello, la Fiscalía ve en él al presunto líder de una red de tráfico de influencias que se entrelazaría con el rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

Dentro de las federaciones socialistas coexisten dos percepciones sobre su perfil:

Aquellos que lo consideran un activo electoral : expresidente, referente social, con capacidad para llenar plazas y conectar con la izquierda tradicional.

: expresidente, referente social, con capacidad para llenar plazas y conectar con la izquierda tradicional. Quienes lo ven como un riesgo judicial y mediático: imputado en un caso de gran relevancia, con joyas cuyo origen no se ha acreditado y fondos bajo la lupa.

Esta tensión explica por qué, por el momento, nadie se atreve a confirmar si Zapatero asumirá los mítines luciendo pendientes, sin ellos o incluso sin micrófono.