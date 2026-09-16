El 59% de los detenidos en el País Vasco son extranjeros: cometen el 3 de cada 4 de delitos sexuales

La realidad de la delincuencia en el País Vasco ha cambiado drásticamente y su análisis no puede desvincularse del papel que juegan los detenidos extranjeros, especialmente en delitos sexuales y robos con violencia.

Esto se desprende del último informe publicado por la Ertzaintza, que ha sido examinado por The Objective en su reportaje El 59% de los detenidos en el País Vasco son extranjeros: cometen el 74% de delitos sexuales.

Al mismo tiempo, datos internos de los Mossos d’Esquadra para 2025 revelan un panorama similar en Cataluña, donde también predomina el número de arrestos de extranjeros en hurtos, robos con violencia y agresiones sexuales, a pesar de que su representación demográfica es notablemente inferior.

País Vasco: extranjeros y delitos sexuales

El informe de la Ertzaintza correspondiente al primer semestre de 2026, desglosado por país de origen, revela un dato clave: el 59% de todos los detenidos en el País Vasco son extranjeros. Esta cifra es relevante, considerando que, según el informe policial, la población nacida fuera de España en esta comunidad se sitúa alrededor del 10,6%. Esa disparidad entre la representación demográfica y la proporción de detenciones está en el centro del debate.

En el ámbito más delicado, los delitos contra la libertad sexual presentan un desajuste aún mayor. De las 107 detenciones realizadas por estos delitos en la primera mitad del año, 79 corresponden a individuos nacidos fuera de España, lo que representa el 74% del total. Otros informes oficiales, que se centran en 2025, ya indicaban que cerca del 68% de los detenidos por agresión sexual con penetración —violar— eran extranjeros. Un estudio de Disenso titulado Inmigración, criminalidad y seguridad de las mujeres estima que los inmigrantes están sobrerrepresentados en un 380% en este tipo de agresiones en el País Vasco.

Analizando las tipologías delictivas, se observa que el grupo de detenidos originarios de África concentra una gran parte de los delitos patrimoniales y violentos. A pesar de que los magrebíes constituyen aproximadamente el 1,8% de la población vasca, acumulan:

37% de las detenciones por homicidio .

. 64% de los hurtos .

. 48% de los robos con fuerza .

. 66% de los robos con violencia.

El informe destaca que la sobrerrepresentación es especialmente pronunciada en robos y agresiones, mientras que en otros delitos, la distribución entre españoles y extranjeros es más equilibrada.

Robos, asaltos y homicidios: el patrón de la multirreincidencia

Los datos de la Ertzaintza sobre homicidios y robos en el País Vasco se alinean con una tendencia que el Ministerio del Interior ha identificado en otras comunidades: un grupo de delincuentes extranjeros que reinciden con frecuencia y que concentra una gran parte de las detenciones. En Cataluña, la Policía Nacional expulsó en 2025 a 265 extranjeros multirreincidentes que sumaban unas 6.000 detenciones, lo que pone de relieve el peso de un reducido grupo con un comportamiento delictivo persistente.

En Cataluña, los informes internos de los Mossos apuntan que:

El 84,3% de las detenciones por hurtos son de extranjeros.

son de extranjeros. El 73%–73,1% de los arrestos por robos con violencia o intimidación recaen en personas que no tienen nacionalidad española.

recaen en personas que no tienen nacionalidad española. El 60–60,3% de los detenidos por agresiones sexuales eran extranjeros.

eran extranjeros. En homicidios y asesinatos, el 55% de los arrestados son extranjeros.

Al considerar en conjunto robos violentos, agresiones sexuales y homicidios, el balance basado en datos policiales indica que el 70,1% de las detenciones en Cataluña por los delitos más violentos fueron de extranjeros en 2025. Además, la nacionalidad más común entre los detenidos es la marroquí, que representa un 20% del total de arrestos, y más de la mitad de los multirreincidentes provienen del Magreb.

En este marco, la pregunta sobre cuántos delitos cometen los inmigrantes en Cataluña obtiene una respuesta clara con los datos disponibles: los extranjeros constituyen cerca del 19% de la población, pero alrededor de dos de cada tres detenidos en 2024 y algo más del 65% en 2025.

El enfoque político: nacionalidad, inmigración ilegal y delincuencia

La sobrerrepresentación de extranjeros en delitos violentos y sexuales ha trascendido del ámbito policial al político. Tanto VOX como el PP han impulsado iniciativas para relacionar la nacionalidad y la residencia con el comportamiento delictivo.

VOX ha presentado en el Congreso una proposición de ley que contempla que la pena impuesta a delincuentes extranjeros sea reemplazada por su expulsión del territorio nacional , incluso en casos de delitos menores, y que se introduzca la pérdida de la nacionalidad española no de origen cuando se dicte sentencia firme por cualquier delito del Código Penal.

, incluso en casos de delitos menores, y que se introduzca la cuando se dicte sentencia firme por cualquier delito del Código Penal. La propuesta se basa en la noción de que el vínculo a la nacionalidad debe ser cortado si un ciudadano se “vuelve contra sus compatriotas” a través de la delincuencia.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha sugerido que se retire la nacionalidad a quienes cometan delitos graves —abusos sexuales, violaciones, asesinatos o pertenencia a organizaciones criminales— en una propuesta distinta y más limitada.

Estas medidas representan un cambio respecto al marco actual, donde la pérdida de nacionalidad está muy restringida y rara vez se aplica. La posibilidad de retirar la nacionalidad una vez concedida, en función de la comisión de delitos, se considera una medida prácticamente sin precedentes en España por su alcance. A la vez, fundaciones como Disenso y determinados medios críticos afirman que hay cifras que el Gobierno oculta o minimiza, y que existe un tratamiento suave en los medios generalistas frente a datos que evidencian fuertes desajustes entre la población inmigrante y las detenciones.

El Gobierno, en cambio, adopta un enfoque más cauteloso. Su discurso institucional enfatiza la necesidad de contextualizar las cifras, distinguir entre los distintos tipos de delitos, evitar la estigmatización y fortalecer la integración, al tiempo que se endurece la respuesta frente a la reincidencia vinculada a ciertos perfiles, incluidos los extranjeros en situación irregular.