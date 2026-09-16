La farsa del PSOE y el PNV para tener en libertad al asesino etarra Txeroki

Cada mañana, la misma escena se repite en Andoáin: Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki, entra y sale del municipio guipuzcoano donde residen su pareja e hijos. Su supuesto trabajo en un herbolario local se ha convertido en una pieza clave de una historia incómoda y tensa a nivel político.

Según revela ABC en su Editorial: La hiriente farsa de Txeroki, el exjefe militar de ETA figura como empleado en ese establecimiento, pero no se presenta allí, lo que pone en cuestión la legalidad de su régimen de semilibertad.

Este asunto no es trivial. Afecta directamente a cómo se aplica el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, involucra al Gobierno vasco en la supervisión de los presos de ETA, plantea dudas sobre el papel de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y evidencia la complicidad política que se achaca al Gobierno de Pedro Sánchez en relación con las medidas de beneficios hacia etarras.

Un trabajo que no existe y una semilibertad a medida

Fuentes consultadas en la lucha antiterrorista han confirmado que Txeroki está dado de alta en un herbolario de Andoáin, pero no se presenta a trabajar, a pesar de que tener un contrato laboral es un requisito esencial para disfrutar de la semilibertad. La sospecha es evidente: el empleo sirve como coartada, permitiéndole pasar el día fuera de prisión junto a su familia sin realizar ninguna actividad efectiva.

Los datos fundamentales acerca del régimen penitenciario que cumple son los siguientes:

Sale de la prisión de Zubieta de 8.00 a 21.00 horas de lunes a viernes.

En teoría, ese tiempo lo dedica a trabajar y participar en actividades de voluntariado en Gipuzkoa.

Debe regresar a dormir cada noche al centro penitenciario y permanece allí los fines de semana.

El acceso al 100.2 se le concedió en febrero de 2026, luego de haber cumplido solo una parte de las penas que suman más de 400 años de prisión por atentados, intentos de asesinato y su papel al frente del aparato militar de ETA. Según las proyecciones, la libertad definitiva se vislumbra para 2027.

El asunto clave radica en que el programa de semilibertad exige un plan individualizado de reinserción que se base en trabajo o voluntariado auténtico. Si el empleo resulta ser ficticio, el beneficio se aferra a una falacia que podría parecer legal, tal como denuncia el propio editorial de ABC.

Perfil criminal de Txeroki: del aparato militar de ETA a la justicia restaurativa

Más allá de su situación actual, el peso de su historia pasada genera indignación entre las víctimas y controversia en la sociedad. Nacido en los años 70 en el País Vasco, Garikoitz Aspiazu Rubina ascendió en la organización hasta convertirse en uno de los últimos líderes del aparato militar de ETA, encargado de comandos operativos y de la planificación de atentados en España y Francia.

Algunos aspectos fundamentales de su trayectoria criminal son:

Comandó el aparato militar de ETA entre 2007 y 2008, en una época de alta actividad terrorista.

Fue condenado en España por al menos 21 intentos de asesinato y otros delitos relacionados con el terrorismo.

Las penas acumulativas superan los 400 años de prisión.

Pasó por diversas prisiones en Francia, como Lannemezan, antes de ser trasladado a Martutene y Zubieta.

Mientras tanto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha justificado su paso a la semilibertad, argumentando su participación en programas de justicia restaurativa promovidos por el Gobierno vasco, en los que ha tenido serias interacciones con víctimas y familiares de las personas asesinadas por ETA. El Ministerio Público resalta un «compromiso serio y riguroso de apoyo a las víctimas» y afirma que Txeroki ha asistido a todas las sesiones y círculos restaurativos, donde supuestamente ha mostrado reconocimiento del sufrimiento causado y signos de arrepentimiento.

Sin embargo, esa percepción choca de manera contundente con la experiencia de muchas víctimas del terrorismo, quienes no solo cuestionan la sinceridad del arrepentimiento expuesto, sino que también aseguran que el etarra ha llegado a acusarlas de seguirle y acosar a su familia cuando lo encuentran en la calle, invirtiendo el papel de víctima y verdugo.

El 100.2 y un control penitenciario bajo sospecha

Desde 2021, el Gobierno vasco gestiona las prisiones de la comunidad autónoma y ha utilizado el artículo 100.2 como una herramienta común para flexibilizar la condena de los presos de ETA, incluso aquellos que permanecen en segundo grado. Este mecanismo permite otorgar beneficios correspondientes al tercer grado (régimen abierto) sin necesidad de cambiar la clasificación formal del recluso.

En el caso de Txeroki, el debate se centra en dos cuestiones cruciales:

La falta de un protocolo claro – El Departamento de Justicia del Gobierno vasco admite que no existe ningún protocolo ni instrucciones que regulen cómo verificar que un preso en 100.2 se presenta a trabajar o realiza voluntariado donde y cuando afirma hacerlo. – El seguimiento depende de cada centro penitenciario y se lleva a cabo «en la práctica», empleando herramientas como nóminas, hojas de horario, verificaciones telefónicas y presenciales, entrevistas o informes de conducta.

La posible complicidad con empresarios y entidades – Si existe un acuerdo entre el preso y el empleador, o entre el interno y la entidad donde se supone que realiza su voluntariado, la documentación puede completarse sin que haya actividad real. – El propio Gobierno vasco reconoce el riesgo: «A nosotros también nos pueden engañar». – En el caso del herbolario de Andoáin, las sospechas de que el empresario «puede cubrirles» se ajustan a este escenario.

El resultado es un sistema donde los mismos equipos encargados de recomendar el beneficio penitenciario son quienes deben supervisar su cumplimiento, lo que deja un amplio margen para errores, complacencias o, simplemente, abusos.

La Fiscalía, el Gobierno de Sánchez y la lectura política

La postura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional añade otra dimensión a la controversia. En febrero, el Ministerio Público publicó un informe en el que consideraba «procedente» el régimen de semilibertad de Txeroki, fundamentando su decisión en su participación en talleres de justicia restaurativa, interacciones con víctimas y desvinculación de ETA. No obstante, la Fiscalía solicitaba información adicional para asegurar que el trabajo declarado tenía un contenido formativo y no meramente productivo.

Con el descubrimiento de que Txeroki no acude al herbolario, la presión sobre la Fiscalía se hace evidente. El editorial de ABC sugiere que debería solicitar la revocación del beneficio penitenciario, dado que se basa en un engaño claramente documentado. Si no se lleva a cabo esa revisión, el mensaje institucional hacia las víctimas sería que el sistema permite trabajos fantasma y mantiene la semilibertad, a pesar del incumplimiento de condiciones.

Desde un ángulo político, el caso Txeroki forma parte de una crítica más amplia a la política penitenciaria del Gobierno de Pedro Sánchez y su colaboración parlamentaria con fuerzas nacionalistas y abertzales. Se habla de «complicidad interesada» con los etarras, ya que:

El uso del 100.2 se ha generalizado para dirigentes históricos de ETA, como Anboto , Henri Parot o el propio Txeroki .

, o el propio . El control se ha delegado en la administración penitenciaria vasca, en un clima político favorable a la flexibilización de penas.

Las decisiones sobre la semilibertad se adoptan primero a nivel administrativo, llegando al juez solo como revisión posterior, y no como una autorización previa.

Todo ello ha generado un claro sentimiento de fraude moral entre gran parte de la opinión pública, que observa cómo personajes centrales del terrorismo obtienen la libertad tras cumplir una ínfima parte de sus condenas, beneficiándose de mecanismos que se diseñaron para ser excepcionales, pero que se emplean casi automáticamente para acceder al tercer grado.