Dos militares desplegados en Ceuta son trasladados al hospital Gómez Ulla de Madrid

Dos militares españoles desplegados en Ceuta han tenido que ser evacuados e ingresados en el hospital militar Gómez Ulla de Madrid tras sufrir agresiones por parte de inmigrantes mientras realizaban labores de patrulla en las calles de la ciudad autónoma. El Ministerio de Defensa ha confirmado este jueves los hechos, que se suman a una serie de ataques sufridos por miembros de las Fuerzas Armadas desde el asalto masivo a la frontera de finales de julio.

Según ha detallado Marco Antonio Gómez, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), uno de los soldados presenta una fractura de peroné, una lesión grave que ha requerido intervención quirúrgica, mientras que el otro sufre una luxación de rodilla. Las agresiones no son recientes: se produjeron la semana pasada. La primera ocurrió durante un forcejeo con un inmigrante cuando el militar intervino para impedir la comisión de un delito; la segunda tuvo lugar en el transcurso de la identificación de otro grupo de inmigrantes.

El Ministerio de Defensa ofreció a los dos heridos la posibilidad de ser trasladados al hospital Gómez Ulla para recibir un tratamiento especializado, oferta que ambos aceptaron. Gómez ha valorado positivamente este gesto: “Es un gesto por parte del Ministerio que agradecemos porque los militares desplegados en Ceuta están sometidos a mucha presión y largas jornadas de trabajo”.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se desplazó este jueves por la mañana al hospital militar para visitar personalmente a los dos heridos y expresarles su apoyo y reconocimiento. Posteriormente, el departamento que dirige publicó un mensaje en redes sociales en el que reiteraba: “Todo nuestro apoyo a los heridos en estas semanas, algunos incluso ingresados en el hospital Gómez Ulla, tras ser víctimas de agresiones mientras realizan su trabajo”.

Estos casos no son aislados. Varios militares han resultado agredidos por inmigrantes llegados a Ceuta en el contexto de la crisis migratoria iniciada a finales de julio. Las asociaciones profesionales de tropa y marinería han reclamado de forma reiterada al Gobierno que autorice a los efectivos el uso de la fuerza “proporcionada” ante lo que consideran una situación de “desprotección” frente a estas agresiones.

La evacuación de los dos militares al Gómez Ulla pone de manifiesto la tensión permanente a la que están sometidas las tropas desplegadas en la ciudad autónoma. Mientras realizan labores de vigilancia y control en las calles, se enfrentan a situaciones de violencia que han dejado ya varios heridos de consideración. La presencia de la ministra Robles en el hospital y el reconocimiento institucional buscan transmitir un mensaje de respaldo, pero las asociaciones profesionales insisten en que hace falta algo más que gestos: un marco legal y operativo que permita a los militares defenderse de forma efectiva cuando se ven amenazados o agredidos en el ejercicio de sus funciones.La crisis migratoria de Ceuta, lejos de haberse resuelto, sigue generando episodios de violencia contra quienes tienen la misión de garantizar la seguridad y el orden en la ciudad. Los dos soldados operados e ingresados en Madrid son la última prueba de que la presión sobre el personal militar desplegado no cesa y de que las agresiones se han convertido en un riesgo real y recurrente de su día a día.