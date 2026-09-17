Los invasores de Ceuta vandalizan el Fuerte del Príncipe Alfonso, declarado Bien de Interés Cultural

El antiguo Fuerte del Príncipe Alfonso, uno de los lugares históricos más emblemáticos de Ceuta y catalogado como Bien de Interés Cultural, ha amanecido este año tras el verano como un auténtico campo de batalla. Los grupos de migrantes que se han establecido en la zona han incendiado, vandalizado y expoliado la instalación, a la vez que se intensifican los robos y asaltos en el vecindario del Príncipe.

El impacto de esta situación no se mide solamente en términos de daños materiales. El fuerte, construido en el siglo XIX como baluarte contra potenciales amenazas externas, ha pasado a simbolizar la fragilidad interna de la ciudad: puertas destrozadas, señales de hogueras, cables arrancados, grafitis y estructuras en mal estado, mientras los residentes denunciaban que el área se ha convertido en un refugio de campamentos improvisados y pequeños grupos dedicados al robo, asaltos y peleas nocturnas.

Un Bien de Interés Cultural convertido en refugio precario

El Fuerte del Príncipe Alfonso se diseñó originalmente como una instalación militar avanzada y figura en la lista de patrimonio como Bien de Interés Cultural, lo que le otorga una protección específica en lo que respecta a sus estructuras originales. Aunque su función ya no es defensiva, sí es simbólica: establece un puente entre Ceuta y su rica tradición fronteriza, así como con una memoria histórica que entrelaza la presencia del Ejército con el desarrollo urbano del área.

En las últimas semanas, este enclave ha dejado de ser un lugar de visita ocasional para transformarse en un refugio improvisado. Numerosos testimonios recogidos por medios locales y nacionales señalan:

Hogueras encendidas dentro de casamatas y galerías.

Puertas metálicas arrancadas y utilizadas como planchas o chatarra.

Sustracción de cableado y restos de instalaciones eléctricas.

Paredes cubiertas de grafitis y huellas de humo.

Objetos quemados y basura acumulada alrededor del fortín.

Los residentes del barrio del Príncipe y de áreas adyacentes también relatan un notable aumento de robos y asaltos en los alrededores: el robo de vehículos, incendios provocados, forcejeos para despojar a transeúntes de teléfonos y bolsos, así como agresiones vinculadas a disputas nocturnas. La sensación de impunidad se erige como uno de los puntos centrales de sus quejas: los delincuentes operan entre el fuerte, las laderas cercanas y los campamentos informales con escaso control policial.

Campamentos y asentamientos: riesgo de sabotaje, ataques e incendios

Tras la llegada masiva de migrantes desde Marruecos en los días 30 y 31 de julio, Ceuta sostiene varios asentamientos y campamentos en playas, zonas portuarias, áreas montañosas y espacios industriales. La mezcla de hacinamiento, precariedad y falta de control propicia incidentes diarios: peleas, incendios de vehículos, fuegos en matorrales y ocupación de naves vacías.

Varios informes y análisis parlamentarios advierten sobre tres tipos de riesgos:

Riesgo de incendios – Hogueras encendidas en áreas boscosas y solares cercanos a depósitos de combustible. – Vehículos abandonados que sirven como refugio y que, en ocasiones, son incendiados tras disputas o ajustes de cuentas. – Basura acumulada y materiales inflamables en los campamentos que pueden avivar las llamas rápidamente.

Riesgo de sabotajes e interferencias – Carpas y campamentos ubicados a escasos metros de la central diésel que abastece la ciudad. – Cercanía a depósitos estratégicos de combustible y a instalaciones militares cruciales, como la Comandancia General de Ceuta. – Preocupaciones por posibles ataques deliberados o incidentes que, incluso sin intención, puedan poner en peligro el suministro energético o la actividad portuaria.

Riesgo de ataques y violencia – Disputas con cuchillos y machetes en zonas como el Tarajal y el Chorrillo, resultando en heridos graves y detenciones. – Enfrentamientos entre grupos de migrantes y con los ceutíes por la ocupación de espacios, pequeños robos y control de áreas de aparcamiento. – Aumento de denuncias por robos violentos en barrios cercanos y en las proximidades de colegios y comercios.

La ciudad se enfrenta a una tensión en dos frentes: por un lado, la necesidad de establecer protocolos humanitarios y de asilo; por otro, la demanda de garantizar la seguridad de los vecinos y proteger infraestructuras esenciales, desde el puerto hasta la red eléctrica.

Asilo, falsa homosexualidad y bodas forzadas: la Audiencia Nacional, desbordada

Mientras el fuerte se deteriora y los campamentos proliferan, la Audiencia Nacional se ve desbordada por un torrente de recursos y solicitudes de asilo presentadas por marroquíes que han llegado a Ceuta. Las recientes resoluciones evidencian un patrón común: relatos que alegan persecución por orientación sexual, matrimonios forzados o amenazas de grupos criminales, pero que carecen de las pruebas mínimas estipuladas en la Ley de Asilo de 2009.

En diversas sentencias recientes, los magistrados concluyen que muchas de estas solicitudes responden, en realidad, a motivaciones económicas:

Migrantes que admiten haber cruzado a nado para brindar apoyo económico a sus familias.

Casos donde la documentación no acredita persecución personal por motivos políticos o pertenencia a colectivos LGTBI.

Recursos desestimados por falta de indicios suficientes, incluso cuando se mencionan leyes marroquíes sobre homosexualidad o situaciones familiares difíciles.

El debate se centra en dos cuestiones:

La línea entre temor fundado y migración económica.

El uso estratégico de argumentos como la supuesta homosexualidad o los matrimonios forzados para cumplir con los requisitos de la Convención de Ginebra.

Fuentes de Extranjería y de la Oficina de Asilo han indicado que “muchos inmigrantes dicen ser homosexuales para solicitar asilo”, mientras que algunos solicitantes admiten en entrevistas que “para que acepten tu solicitud, debes simular que eres LGTBI o que has sido perseguido por motivos religiosos”. No obstante, la Audiencia recuerda que “la mera existencia de una legislación que penalice los actos homosexuales no se considera, por sí sola, un acto de persecución” si no se demuestra un riesgo real e individual.

Menores no acompañados y pulso competencial: Sánchez frente a Vivas

La crisis en Ceuta incluye un elemento crucial: los menores extranjeros no acompañados (MENAS) que permanecen en la ciudad tras el asalto de finales de julio. Este choque político enfrenta al Gobierno central, liderado por Pedro Sánchez, y al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, sobre quién asume la responsabilidad directa de estos menores.

La narrativa gubernamental busca aligerar la presión sobre Ceuta, mientras que críticos argumentan que, según la normativa de protección infantil y la distribución de competencias, los MENAS resultantes de la “invasión” son competencia del Estado, no de la ciudad autónoma. Se sostiene que el Gobierno central no puede tratar la situación como un tema meramente local, sino como un asunto con implicaciones en la frontera exterior de la UE y la seguridad nacional.

La Audiencia Nacional, al hacerse cargo de la investigación sobre la entrada masiva de migrantes, ha indicado que los hechos podrían encajar en delitos que “atacan gravemente la integridad territorial de España” y comprometen los derechos de los ciudadanos ceutíes, en posible relación con organizaciones criminales y homicidio imprudente. En este contexto, la gestión de los MENAS se percibe como parte del mismo problema estructural, no como una cuestión aislada de protección social.