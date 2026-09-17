Vídeo del momento en que pegan un balazo en el ojo a un comerciante en Murcia

Este martes, un video que circula ha centrado la atención en un asalto violento en Murcia, donde un comerciante resultó herido en la cara. En las imágenes, obtenidas por *Infobae*, se puede observar a la víctima intentando cerrar la puerta de su local cuando el atacante le dispara a corta distancia.

El comerciante, un hombre de 52 años y dueño de una tienda de alimentación en el barrio de Santiago el Mayor, fue alcanzado por el proyectil en el ojo alrededor de las 22:30 horas del martes, en la calle Santa Rosa.

La Policía Nacional ha iniciado una investigación con el objetivo de dar con el autor del ataque, quien se dio a la fuga y permanece sin ser localizado. Este incidente ha reabierto el debate en torno a la violencia en los robos y asaltos que sufren pequeños comercios, donde las situaciones suelen ser rápidas y caóticas, dejando poco tiempo para reaccionar.

🔴 Un comerciante resulta gravemente herido tras recibir un disparo en el ojo durante un asalto en Murcia. pic.twitter.com/Aej5SJ5Q8O — La Bandera (@labanderaes) September 16, 2026

Qué se sabe del asalto

De acuerdo con la información disponible, el agresor irrumpió en el local justo cuando el comerciante trataba de cerrar la puerta desde el interior. En ese instante, el encañonado del atacante se hizo presente desde el exterior y se produjo el disparo. La víctima cayó herida en la calle y un testigo contactó al 061, que envió rápidamente una ambulancia al lugar.

Los servicios médicos atendieron al comerciante en el sitio antes de llevarlo al Hospital General Universitario Reina Sofía. La Policía Nacional ha indicado que están trabajando para identificar y atrapar al sospechoso, aunque aún no han proporcionado más detalles. Además, los investigadores están analizando el tipo de arma empleada, considerando la posibilidad de que fuera una pistola de perdigones o una escopeta, según la información compartida por medios locales y el comunicado policial.

Dato clave Información conocida Víctima Comerciante de 52 años Lugar Calle Santa Rosa, barrio de Santiago el Mayor, Murcia Hora Alrededor de las 22:30 Estado Herido en el ojo y trasladado al hospital Investigación A cargo de la Policía Nacional Sospechoso Huyó tras el disparo

El perfil de la víctima y el impacto del vídeo

La víctima es descrita como un pequeño comerciante, propietario de una tienda de alimentación de origen oriental, que se encontraba a punto de cerrar su negocio cuando ocurrió el ataque. Este detalle resulta habitual en los robos y asaltos que tienen lugar en la calle: pequeños negocios, momentos de cierre y una reacción casi instintiva en la defensa del local.

El vídeo ha captado la atención pública no solo por la secuencia del suceso, desde el intento de cerrar la puerta hasta el disparo y la fuga del agresor. En estos casos, las grabaciones aportan un doble efecto: ayudan a aclarar lo sucedido y, a su vez, muestran la brutalidad del ataque, impactando seriamente en la opinión pública.

Cómo encaja este caso en la ola de robos violentos

En los últimos meses, Murcia ha visto un incremento de incidentes de robos violentos en comercios, lo que aumenta la sensación de inseguridad entre los pequeños empresarios. En incidentes recientes, las fuerzas de seguridad han logrado detener a sospechosos tras robos en gasolineras, cafeterías y otros comercios de la región, siguiendo un patrón similar: entradas rápidas, amenazas con armas y huidas inmediatas.

En este panorama, el asalto del martes resalta por la gravedad de la herida y la circunstancia de que el atacante disparó mientras la víctima intentaba proteger su establecimiento. La investigación esclarecerá si el arma utilizada era real, simulada o de aire comprimido, un dato crucial para determinar tanto la intención del agresor como para calificar penalmente los hechos. En España, un robo con violencia puede tener consecuencias más severas si se emplean armas o si la víctima sufre lesiones significativas.

Lo que puede venir ahora

La principal prioridad de la Policía es identificar al autor del disparo, utilizando el video, posibles testigos y las cámaras de vigilancia de la zona. Asimismo, será determinante la declaración de la víctima, una vez que su estado de salud lo permita, así como el informe médico para evaluar la gravedad del disparo en el ojo.

La investigación podría avanzar rápidamente si los agentes logran cruzar imágenes, matrículas cercanas o rastrear movimientos del sospechoso antes y después del ataque. Mientras tanto, este caso nos deja una imagen clara: un robo que salió mal, un disparo a quemarropa y una fuga que sigue en alerta a la Policía Nacional.

Curiosidades y detalles del caso