España al borde: la violencia en las calles se dispara bajo Marlaska

La sensación de inseguridad que se percibe en las calles encuentra ahora su apoyo en los números: la violencia callejera en España ha crecido un 90,54% desde que Fernando Grande-Marlaska asumió el cargo en el Ministerio del Interior, según el último Balance de Criminalidad y el análisis de lesiones y riñas tumultuarias publicados por medios como OKdiario(https://okdiario.com/espana/violencia-callejera-dispara-espana-9054-desde-que-marlaska-ministro-20319188).

Los datos son reveladores: se ha pasado de 8.341 delitos de lesiones y riña tumultuaria en el primer semestre de 2018 a 15.893 en el mismo periodo de 2026, casi doblándose en ocho años. Esta cifra no es un simple pico aislado; más bien representa una tendencia continua desde 2021, con incrementos en ocho de las diez últimas comparaciones interanuales, alcanzando 31.481 casos en 2025, la cifra más alta de la última década, según datos oficiales citados por varios medios.

Violencia callejera: de los fríos datos a la calidez de las calles

El apartado de lesiones y riñas tumultuarias abarca peleas grupales, agresiones en espacios públicos, reyertas en el ocio nocturno y conflictos que terminan con heridos. Desde el Ministerio que dirige Marlaska se registran:

8.341 casos en el primer semestre de 2018

15.893 casos en el primer semestre de 2026

Un aumento del 10,14% solamente entre 2025 y 2026 en este tipo de delitos

Sindicatos policiales califican esta situación como una violencia callejera descontrolada y de un problema “estructural, cronificado y profundamente arraigado”, tal como lo expresan representantes como David Gutiérrez de la CEP. Según los agentes, la situación que observan en la calle no es una fluctuación puntual, sino un aumento de la conflictividad urbana que se manifiesta, sobre todo, en áreas de ocio, grandes ciudades y barrios con alta presión social.

Los datos revelan un panorama donde los robos y asaltos, los homicidios y asesinatos, así como los delitos contra la libertad sexual y el tráfico de drogas, también están en aumento. Los informes más recientes del Ministerio del Interior, citados por la prensa, indican:

Un incremento de homicidios dolosos y asesinatos consumados de aproximadamente el 7-8% en el último año

Crecimiento sostenido de delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (+7-10% según el periodo)

Aumento del tráfico de drogas que supera el 8% en el primer semestre de 2026

Violaciones y delitos sexuales: récord histórico y controversia política

El aspecto más delicado se produce en los delitos contra la libertad sexual. Tanto el Ministerio del Interior como los medios que analizan sus datos coinciden en que España alcanza cifras sin precedentes:

22.846 delitos contra la libertad sexual en 2024 , un 66% más que en 2018

, un 66% más que en 2018 10.971 delitos contra la libertad sexual en el primer semestre de 2026, en comparación a 10.545 en 2025 (+4%)

2.747 agresiones sexuales con penetración en ese mismo periodo, frente a 2.654 (+3,5%)

A lo largo del tiempo, las agresiones sexuales con penetración han aumentado aproximadamente un 90% entre 2018 y 2024, de acuerdo a verificaciones independientes, aunque algunos titulares hablaban de incrementos superiores al 200% que no se ajustan a la metodología oficial. Los datos oficiales también reflejan:

Una mayor concentración de delitos en verano y a comienzos del otoño

Predominancia de la vivienda como escenario (alrededor del 47% de los casos) en comparación con la vía pública

Desde Interior argumentan que parte del aumento se debe a un mayor número de denuncias, mayor sensibilización social y una menor tolerancia hacia la violencia sexual. Sin embargo, el impacto en la percepción de la ciudadanía es evidente: la combinación de más cifras y sucesos mediáticos refuerza la idea de que España es un lugar objectivamente más peligroso que en 2018.

Robos, asaltos y la figura del multirreincidente

Simultáneamente a la violencia en las calles y los delitos sexuales, observamos un incremento en los robos, los asaltos violentos y en delitos relacionados con el tráfico de drogas y el crimen urbano. Diversos análisis sobre detenciones por hurtos, robos con violencia y robos en domicilios apuntan a un patrón recurrente: la figura del multirreincidente, quien encadena causas, detenciones y entradas y salidas de prisión o libertad provisional.

En este contexto:

Policías y jueces describen bandas especializadas en robos con fuerza y tirones en áreas turísticas

Se detecta una concentración de multirreincidentes en grandes ciudades, especialmente en zonas de alta afluencia comercial y turística

Muchos de estos perfiles acumulan antecedentes por delitos contra el patrimonio, lesiones y, en menor medida, agresiones sexuales

La percepción que se establece entre los operativos policiales y judiciales es que algunos delincuentes habituales disfrutan de una cierta impunidad práctica, aprovechándose de vacíos en la legislación, la saturación de juzgados y las limitaciones de recursos policiales para seguir cometiendo delitos.

Inmigración, origen de los delincuentes y discurso oficial

Uno de los puntos más controvertidos es la conexión entre inmigración ilegal y delito. Los datos oficiales diferencian entre nacionalidad de víctimas y criminales, pero el Gobierno evita centrarse en el origen de los delincuentes en sus mensajes públicos, algo que es criticado tanto por sindicatos policiales como por partidos de oposición. En informes técnicos se recogen estas variables, sin embargo, la comunicación institucional prioriza conceptos como violencia estructural, factores sociales o igualdad ante la ley.

La discusión gira en torno a varias cuestiones:

La proporción de extranjeros en ciertas categorías delictivas, especialmente en robos, tráfico de drogas y agresiones en grupo

El impacto de la inmigración irregular en barrios con alta vulnerabilidad y economía informal

El efecto de la sobrerrepresentación de algunos colectivos en las estadísticas de detención en relación a su peso poblacional

El resultado es una separación entre el relato oficial, que evita vincular delito y origen, y las declaraciones de parte de la policía y la oposición, que consideran a España como un “paraíso del multirreincidente extranjero” y exigen reformas penales y migratorias.

Perfil político de Marlaska y modelo de seguridad

Fernando Grande-Marlaska, juez de carrera y ministro del Interior desde 2018, se ha convertido en un símbolo del incremento de la criminalidad registrada. Su perfil mezcla:

Una trayectoria como magistrado de la Audiencia Nacional, especializado en terrorismo y causas complejas

Una imagen de gestor institucional, estrechamente ligado a la estructura del Interior y a la cúpula policial

Acusaciones recurrentes por parte de sindicatos y oposición en relación con la gestión de recursos, plantillas y política de comunicación de datos

Entre las anécdotas más recurrentes durante su gestión se encuentran:

Su insistencia en atribuir el aumento de delitos sexuales a más denuncias, y no a un aumento de agresores

Las tensiones con asociaciones policiales por recortes y condiciones laborales

La afirmación de que España sigue siendo un país seguro comparado con otros socios europeos, a pesar del aumento estadístico

Su figura se ha convertido en el núcleo del debate acerca de si España se ha transformado en un país objetivamente más peligroso o si, como defiende el Ministerio, las cifras reflejan principalmente un cambio social en la forma de denunciar y registrar delitos.