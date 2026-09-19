El rastro de Josep Sancho Masip: Bilbao, Tarragona y la pista vasca detrás del agresor de Abascal

El nombre de Josep Sancho i Masip ha saltado este viernes al primer plano después del incidente protagonizado junto a Santiago Abascal en Tarragona.
OKDIARIO publicó que el hombre detenido por los Mossos d’Esquadra tras abalanzarse sobre el líder de VOX era Josep Sancho i Masip y lo calificó de «proetarra».
Pero hay una pregunta que va mucho más allá de las imágenes del altercado:
¿Quién es realmente Josep Sancho Masip y qué rastro público ha dejado antes de convertirse en noticia?
Periodista Digital ha rastreado documentación institucional, registros profesionales y actividades culturales en las que aparece una persona con ese mismo nombre.
El resultado dibuja un recorrido documental que pasa por Bilbao y Tarragona, con referencias a una entidad cultural catalana en el País Vasco y, posteriormente, al mundo de la cultura tradicional vasca.
Ahora bien, existe una cuestión fundamental: las distintas referencias deben atribuirse a la misma persona y no permiten, por sí solas, concluir una determinada militancia política.
Y ahí está precisamente la clave de esta investigación.
2019: Josep Sancho Masip aparece en documentación institucional en Bilbao
Una de las referencias más antiguas localizadas por Periodista Digital aparece en el informe de actividades de 2019 del Centre Català de Luxemburg.
El documento recoge una reunión relacionada con la comunidad de profesores de catalán en Europa y enumera a las personas que participaron presencialmente.
Entre ellas aparece:
«Josep Sancho Masip, del Casal Bilbao Kultur Elkartea».
La referencia no procede de una publicación anónima ni de una cuenta de redes sociales.
Forma parte de un documento institucional del Centre Català de Luxemburg.
El dato permite situar públicamente a una persona con ese nombre vinculada al Casal Bilbao Kultur Elkartea en 2019.
Es la primera pieza relevante del rastro que ha podido reconstruir este periódico.
Bilbao vuelve a aparecer en su trayectoria profesional
La segunda referencia procede de un registro profesional indexado por LinkedIn.
En los resultados públicos aparece un Josep Sancho Masip situado en el área metropolitana de Bilbao y relacionado profesionalmente con Kementsu.
La coincidencia resulta llamativa porque vuelve a colocar el mismo nombre en Bilbao.
Pero aquí Periodista Digital introduce una cautela necesaria:
un perfil profesional indexado no basta para demostrar por sí solo que esa persona sea el detenido en Tarragona.
Es una pieza más del puzle, no una prueba definitiva de identidad.
2025: aparece en Tarragona como ‘txalapartari’
La siguiente referencia lleva directamente a Tarragona.
El proyecto artístico Jornal: Land Art als marges de Tarragona, cuya primera edición se celebró en 2025, reunió diferentes propuestas de arte contemporáneo visual y sonoro.
Entre los participantes aparece:
Josep Sancho Masip, identificado como «txalapartari».
El proyecto recoge que participó junto al doctor en arte sonoro Jep Cerdà en una intervención situada bajo el puente de la A-7.
Aquí aparece uno de los elementos más llamativos de toda la investigación.
Porque la txalaparta es un instrumento tradicional asociado a la cultura vasca.
Por tanto, el rastro documental localizado por Periodista Digital dibuja esta secuencia:
- Bilbao — 2019.
- Tarragona — 2025.
- Tarragona — 2026.
Tres momentos en los que aparece un Josep Sancho Masip en fuentes públicas.
La pista vasca existe. La militancia política, de momento, no está acreditada
Y aquí es donde hay que separar los hechos de las interpretaciones.
La existencia de referencias relacionadas con Bilbao, una entidad cultural vasca y posteriormente la txalaparta no demuestra que una persona sea miembro de ETA, simpatizante de ETA o militante de la izquierda abertzale.
Tampoco permite afirmar que haya pertenecido a Batasuna, Sortu, EH Bildu u otra organización política.
Periodista Digital ha buscado precisamente esa conexión.
Y, con las fuentes públicas localizadas hasta este momento, no hemos encontrado documentación suficientemente sólida que permita afirmar que Josep Sancho Masip haya pertenecido a ETA o a una organización terrorista.
Tampoco hemos localizado una resolución judicial pública que lo identifique como miembro de ETA.
Por eso, aunque otros medios hayan utilizado la expresión «proetarra», Periodista Digital considera necesario distinguir entre la
identificación difundida por un medio y una militancia que pueda ser acreditada documentalmente.
¿Y los contactos con miembros o exmiembros de ETA?
Esta es otra de las preguntas que deja abierta la investigación.
Periodista Digital ha rastreado referencias públicas buscando una posible relación personal, política u orgánica con miembros o antiguos miembros de ETA.
Hasta el momento, no hemos localizado una prueba pública suficientemente sólida que permita afirmar esa relación.
Tampoco hemos encontrado documentación que permita sostener que el hombre identificado por OKDIARIO como Josep Sancho i Masip haya formado parte de una estructura de apoyo a ETA.
Esto no significa que pueda descartarse cualquier vínculo que no sea público.
Significa algo mucho más sencillo:
no puede presentarse como probado aquello que no aparece acreditado en la documentación consultada.
Tampoco aparece acreditada una pertenencia a grupos extremistas.
La investigación ha buscado igualmente posibles conexiones con organizaciones políticas o sociales de carácter extremista.
Hasta ahora, no hemos localizado documentación suficiente para afirmar que Josep Sancho Masip pertenezca o haya pertenecido a una organización extremista concreta.
Sí existe un contexto político especialmente tenso alrededor de la visita de Abascal a Tarragona.
El Diari de Tarragona, citando información de ACN, informó de una concentración de manifestantes antifascistas en la Plaça Corsini, con consignas como «fora feixistes dels nostres barris», presencia de Mossos, Guardia Urbana y Policía Nacional y enfrentamientos que terminaron con un detenido.
Pero una cosa es el contexto de una protesta y otra demostrar la pertenencia de una persona concreta a una determinada organización.
El incidente con Abascal: qué está confirmado
El episodio se produjo este viernes durante la visita de Santiago Abascal a Tarragona.
Las imágenes difundidas por OKDIARIO muestran el momento en el que un hombre se aproxima al líder de VOX y acaba siendo
reducido por su equipo de seguridad antes de ser detenido por los Mossos d’Esquadra.
El propio Abascal relató posteriormente en Barcelona que un hombre se había aproximado a él con intención de golpearle.
La cobertura local confirma la existencia de un detenido durante los incidentes registrados en Tarragona, aunque no publica su identidad.
Es precisamente OKDIARIO quien aporta públicamente la identificación de ese detenido como Josep Sancho i Masip. Otros medios que han recogido esa información dejan constancia de que la identificación no ha sido confirmada públicamente por los Mossos.
Cuatro piezas que ahora encajan sobre el papel
La investigación de Periodista Digital permite ordenar cuatro referencias:
2019. Josep Sancho Masip aparece en un documento del Centre Català de Luxemburg como participante vinculado al Casal Bilbao Kultur Elkartea.
Posteriormente. Un perfil profesional indexado por LinkedIn sitúa a un Josep Sancho Masip en el área metropolitana de Bilbao y relacionado con Kementsu.
2025. Un Josep Sancho Masip aparece en Tarragona como «txalapartari» dentro del proyecto artístico Jornal.
2026. OKDIARIO identifica con ese nombre al hombre detenido tras el incidente con Abascal en Tarragona.
La coincidencia de nombre, territorio y trayectoria cultural hace que el rastro resulte periodísticamente relevante.
Pero queda pendiente una cuestión esencial: confirmar de forma documental que las cuatro referencias corresponden exactamente a la misma persona.
La pista que queda abierta
La investigación no demuestra que tocar la txalaparta convierta a nadie en militante de la izquierda abertzale.
Tampoco demuestra que una relación con una entidad cultural de Bilbao implique una determinada ideología.
Lo que sí demuestra la documentación localizada es que una persona llamada Josep Sancho Masip aparece públicamente en Bilbao en 2019 y posteriormente en Tarragona en una actividad cultural vinculada a la tradición vasca.
Y ahora un hombre identificado públicamente con ese mismo nombre aparece relacionado con el incidente protagonizado por Santiago Abascal.
La pregunta, por tanto, sigue abierta.
¿Son todas estas referencias de la misma persona?
¿Existe documentación anterior que permita completar su trayectoria?
¿Hay antecedentes judiciales o policiales que todavía no hayan trascendido?
¿Existe algún vínculo político documentado que explique la etiqueta de «proetarra» utilizada por otros medios?
Por ahora, Periodista Digital no ha encontrado documentación pública suficiente para responder afirmativamente a estas últimas cuestiones.
Lo que sí existe es un rastro documental que empieza en Bilbao, continúa en Tarragona y vuelve a colocar el nombre de Josep Sancho Masip en el foco informativo en septiembre de 2026.
Y esa pista merece seguir investigándose.