Harvey Weinstein, condenado a 15 años de cárcel por agresión sexual

Harvey Weinstein, antiguo magnate de Hollywood, ha sido condenado este miércoles a 15 años de prisión por un delito sexual grave en Nueva York. La sentencia pone fin a una nueva fase del proceso judicial que comenzó con las acusaciones contra el productor y que ha atravesado varios juicios y recursos.

Weinstein, de 74 años, fue declarado culpable de agredir sexualmente a Miriam Haley, antigua asistente de producción, en 2006. Los fiscales de Manhattan habían reclamado una pena de 20 años, mientras que la defensa solicitaba que la condena no superara los nueve años.

El fallo llega después de que la justicia neoyorquina tuviera que repetir el proceso original. Weinstein había sido condenado en 2020 a 23 años de prisión, pero aquella sentencia fue anulada posteriormente por un tribunal de apelaciones al considerar que durante el juicio se habían producido errores procesales.

Un proceso marcado por varios juicios

En el segundo juicio, celebrado el año pasado, un jurado volvió a declarar culpable a Weinstein por el ataque sexual contra Haley. Sin embargo, los miembros del jurado no alcanzaron un acuerdo sobre otra de las acusaciones y absolvieron al productor de un tercer cargo.

El juez Curtis Farber decidió entonces mantener abierto el procedimiento y aplazar la sentencia hasta que se resolviera el resto del caso.

A comienzos de este año se celebró un tercer juicio por la acusación de violación presentada por Jessica Mann, una aspirante a actriz. En esta ocasión, el jurado tampoco consiguió alcanzar un veredicto sobre ese cargo.

La condena de 15 años añade así un nuevo capítulo al complejo historial judicial de Weinstein, que también afronta otros procedimientos relacionados con acusaciones de abuso sexual en California.

El caso que cambió Hollywood

Las denuncias contra Weinstein comenzaron a hacerse públicas en 2017 a través de investigaciones de The New York Times y The New Yorker. Las revelaciones desencadenaron una oleada de denuncias contra hombres poderosos de distintos ámbitos y contribuyeron a impulsar mundialmente el movimiento #MeToo.

El escándalo provocó además la caída de Weinstein, hasta entonces una de las figuras más influyentes de la industria cinematográfica estadounidense, y convirtió su caso en uno de los procesos judiciales más relevantes vinculados al movimiento contra el acoso y los abusos sexuales.