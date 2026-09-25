Las mentiras de Zapatero sobre sus joyas le estallan en la cara: de la herencia familiar al regalo del rey saudí y un delito de cohecho

El caso de las joyas encontradas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido un bombazo que sigue generando grietas en la izquierda y complica el futuro judicial del expresidente.

Desde el primer momento, las justificaciones han sido penosas y han pasado desde una herencia familiar hasta finalmente, un supuesto regalo del rey saudí Abdalá bin Abdelaziz Al Saud. Versión que habían negado cuando aparecieron.

El expresidente ha ido matizando el origen de las piezas, todo mientras el juez José Luis Calama ha solicitado en varias ocasiones, la documentación al respecto.

El descubrimiento se llevó a cabo durante un registro de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el contexto de la investigación del caso Plus Ultra. La Policía halló joyas y relojes almacenados en una caja fuerte del despacho de Zapatero. La primera versión de su entorno habló de regalos y herencias, estimando un valor inicial entre 30.000 y 50.000 euros. Sin embargo, las tasaciones oficiales y de expertos, ubican el valor del ajuar muchísimo más arriba.

Y el cambio de las versiones lo único que hace es perjudicar al gurú de Pedro Sánchez.

De hecho, al poner sobre la mesa el cuento del regalo saudí, está admitiendo un delito de cohecho. Un tipo que prescribe en cinco o seis años, explica el El magistrado Manuel Ruiz de Lara. Sin embargo, para ‘librarse’ de la pena -en este momento, las joyas figuran como obtenidas en 2026- «Lo primero que tiene que acreditar es la fecha en la que recibió las joyas. A partir de ahí trazará la estrategia procesal».

«La jurisprudencia del Supremo ha interpretado que regalos módicos sí podrían estar aceptados, pero en el caso de esta joya habría que ver la tasación definitiva. El valor según la tasación inicial que se aportó sí entraría dentro de una posible comisión de un delito de cohecho».

Una versión que ha cambiado varias veces

El entorno de Zapatero argumentó que las piezas provenían de las madres de ambos cónyuges y, posiblemente, de una tía del exmandatario.

La narrativa incluía bienes heredados tanto por Zapatero como por su esposa, Sonsoles Espinosa. En ese momento, el relato no mencionaba regalos de mandatarios extranjeros ni aportaba documentos específicos que respaldaran la existencia de piezas de mayor valor.

La historia dio un giro el 17 de junio, cuando el expresidente se presentó ante el juez como investigado. Según las publicaciones, solicitó un plazo para presentar documentos y evitó describir el origen de las joyas. Un mes más tarde, en una entrevista en TVE, las definió como un «regalo de cortesía personal de hace muchos años». Además, señaló que estaban guardadas junto a joyas familiares y otros presentes.

El relato cambió de nuevo en septiembre. La defensa envió un escrito a la Audiencia Nacional donde atribuyó las piezas más valiosas al rey Abdalá, durante su visita oficial a España los días 18 y 19 de junio de 2007.

El documento detalla tres juegos de joyas con diseños similares, diferenciados por sus piedras preciosas: rubíes, esmeraldas y zafiros.

La defensa sostiene que el monarca realizó la entrega en el Palacio de la Moncloa, mientras Zapatero todavía se desempeñaba como presidente del Gobierno. El expresidente declara que aceptó las piezas «por deferencia y como muestra de agradecimiento y respeto», aunque asegura que las guardó sin utilizarlas y «sin conciencia de su valor material».

La carta escrita en plural

En esta nueva narrativa, también aparece Sonsoles Espinosa. Un día antes de su declaración ante el juez en junio, Zapatero envió una carta al jefe de Protocolo de la Corte Real saudí a través de la Embajada de Arabia Saudí en Madrid.

La misiva solicitaba la confirmación del origen de las joyas. Curiosamente, su redacción utilizaba el plural: «recibimos un regalo estrictamente personal» y mencionaba «las muestras de consideración de las que fuimos objeto». Este lenguaje sugiere que el obsequio no se presentó exclusivamente como una entrega a Zapatero, sino como un regalo aceptado de manera conjunta por la pareja.

Riad no respondió a esa primera solicitud. En agosto, la defensa envió una segunda comunicación y advirtió que solicitaría cooperación judicial internacional. En este momento, se hace hincapié en que el juez tramite una comisión rogatoria para que las autoridades saudíes confirmen oficialmente la entrega.

La petición persigue dos objetivos: validar el origen de las piezas y consolidar la explicación presentada ante el juzgado. Sin embargo, mientras no se reciba una respuesta oficial, la versión saudí se sostiene únicamente en la declaración del expresidente y en la documentación que su defensa aporta.

El problema del Código de Buen Gobierno

Zapatero ha terminado reconociendo precisamente lo que le coloca en una situación desfavorable. Su Gobierno aprobó en 2005 un Código de Buen Gobierno que establecía la obligación de rechazar regalos que sobrepasaran «los usos habituales, sociales y de cortesía» y que fijaba que los obsequios institucionales de considerable importancia debían incorporarse al patrimonio del Estado. No se trataba de una recomendación elaborada por sus rivales años después, sino que era una norma emanada de su propio Gobierno en un periodo donde clamaba por la «ejemplaridad».

Esta normativa estaba vigente durante la visita del rey saudí en 2007. Lo que ahora se debate jurídicamente es la naturaleza del regalo: si fue personal o institucional, quién lo recibió y qué obligaciones conllevaba para el entonces presidente.

Además, podría haber implicaciones fiscales. Probar que las joyas fueron un regalo en 2007 podría tener repercusiones en la valoración tributaria y en la obligación de pagar impuestos. Algunas estimaciones periodísticas indican que el valor de las piezas más significativas podría rondar los 1,3 millones de euros, aunque esta tasación sigue siendo objeto de debate.

Rechazo a la tasación de Yanes

Zapatero ha decidido no aceptar la tasación de la joyería Yanes para sus alhajas. Esta decisión se tomó tras que su director, Jesús Yanes, afirmara en televisión que el lote podría tener un valor de «un par de millones». La defensa considera que dichas afirmaciones comprometen la objetividad del establecimiento.

El primer cálculo dado a conocer sobre las piezas contrasta notablemente con esa estimación. La discrepancia no es menor: afecta a la posible carga tributaria, a la relevancia patrimonial de los regalos y a la interpretación sobre si podían considerarse meros obsequios de cortesía.

La investigación deberá esclarecer, entre otros aspectos:

Quién entregó cada pieza. Si todas las joyas tienen el mismo origen. Cuándo entraron en posesión del matrimonio. Qué valor tenían en el momento de la entrega. Si fueron declaradas ante Hacienda o se integraron en el patrimonio público.

El caso entrelaza una investigación judicial sobre posibles delitos económicos con una cuestión de protocolo institucional. Las joyas, ocultas durante años entre herencias y regalos, se han convertido en una incómoda prueba sobre la delgada línea que separa la aceptación de un obsequio de la necesidad de justificarlo.