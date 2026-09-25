Sánchez exige a la UIP más policías antidisturbios y cortes de calles en Madrid cuando acude al Congreso

Sánchez huyendo de Paiporta, detrás de un maletín antibalas y de una legión de guardaespaldas.

El operativo policial que acompaña a Pedro Sánchez en su llegada al Congreso ha aumentado la presencia de agentes antidisturbios y está organizando cortes de tráfico en las inmediaciones del Palacio de las Cortes.

Una instrucción de servicio, hecha pública este viernes, dictamina que se debe liberar el espacio público y evitar que los ciudadanos permanezcan cerca del edificio mientras el presidente esté en él.

Este protocolo impacta en la movilidad del centro de Madrid y establece la coordinación entre la Policía Nacional y la Comisaría Especial del Congreso.

Esta medida llega tras una serie de protestas en las que se alzaron abucheos y gritos en contra del líder del Ejecutivo, incluyendo frases como «Pedro Sánchez, hijo de puta» y «Sánchez, traidor, dimisión».

Cortes previos a la llegada y durante la salida

El documento señala que los cortes de tráfico se implementarán antes de que el presidente llegue y se reactivarán en el momento en que él deje el Congreso. Aunque durante su visita la Policía permitirá cierta circulación, se aplicarán restricciones concretas para evitar que los viandantes se detengan en grupos o individualmente.

La instrucción designa varios puntos de control en las cercanías del edificio y prevé la desviación de los ciudadanos hacia calles alternativas, como Santa Catalina y Fernanflor. Solo podrán entrar o permanecer en la zona restringida:

Las personas con autorización del Congreso.

Los residentes y comerciantes de la zona.

El personal que forme parte del dispositivo de seguridad.

Los peatones que transiten por las rutas habilitadas por los agentes.

Además, se solicita la colaboración de los trabajadores del Congreso, quienes tendrán la responsabilidad de cuidar las aceras adyacentes al edificio. Este enfoque busca evitar la formación de grupos en los accesos más cercanos y facilitar el movimiento de la comitiva presidencial.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha calificado la medida como «absolutamente desproporcionada», según información publicada este viernes. Dos posturas se presentan en el debate: la necesidad de salvaguardar al presidente frente a posibles altercados y el peligro de convertir el Parlamento en un lugar casi inaccesible para el público cada vez que se presenta el jefe del Gobierno.

El contexto de los abucheos

La tensión se intensificó durante una manifestación en el frente del Congreso en apoyo a Ceuta. Un informe provisional de la Delegación del Gobierno en Madrid señala que esa protesta resultó en la detención de cuatro personas y fue también una ocasión en la que cuatro policías resultaron heridos. La intervención policial dispersó a los manifestantes tras varios choques en las calles cercanas.

Los gritos contra Sánchez se mezclaron con otros cancioneros de carácter racista, lo que complicó la actuación de las fuerzas del orden. Este incidente se presenta ahora como justificación para establecer un dispositivo de seguridad más estricto, aunque la instrucción no hace distinciones entre concentraciones autorizadas, protestas espontáneas o meros grupos de ciudadanos.

Este aspecto genera muchas críticas. El protocolo no solamente contempla el control de acceso, sino que también limita que las personas se paren en las inmediaciones del Congreso. En la práctica, una medida diseñada para evitar incidentes podría impactar a periodistas, trabajadores, turistas y a quienes simplemente transitan por esta zona.

La protección durante las vacaciones

El despliegue en Madrid se suma a las medidas implementadas durante la estancia de Sánchez y su familia en La Mareta, la residencia de Patrimonio Nacional ubicada en Lanzarote. Los datos proporcionados por diversos medios no coinciden: algunas fuentes mencionan más de 60 funcionarios, mientras que otras elevan la cifra de la Guardia Civil hasta 120 miembros de los Grupos de Reserva y Seguridad.

El operativo vacacional abarca diferentes niveles:

Área Medios asignados al operativo Escolta directa Alrededor de una veintena de policías nacionales Perímetro terrestre Unos 40 guardias civiles, incluidos agentes del GRS Vigilancia marítima Una patrullera y una zona de exclusión cerca de la residencia Instalaciones Cámaras adicionales y seguridad privada Desplazamientos Convoy de vehículos y controles preventivos

Las noticias también indican que se instalaron cámaras enfocadas hacia la cala cercana a La Mareta, y que se estableció una restricción marítima que abarca más de 732.000 metros cuadrados. La residencia ya contaba con sus propios sistemas de seguridad y vigilancia privada contratada por Patrimonio Nacional.

Un país democrático debe proteger a sus autoridades y manejar información operativa cuando se da un riesgo real. El debate surge cuando el volumen de estas medidas, el cierre de calles y las limitaciones al tráfico público condicionan el uso habitual del espacio público. En el caso del Congreso, el protocolo debe aplicarse conforme a principios de necesidad, proporcionalidad y respeto al derecho de reunión.