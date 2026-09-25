Los túneles de Ceuta esconden a los invasores más peligrosos y llevan a las playas donde las narcolanchas salen hacia la Península

Este jueves, un incendio reveló un asentamiento de migrantes en los túneles militares cercanos al Campus Universitario de Ceuta.

Según informa 20minutos, las galerías conectan la playa del Sarchal con la zona del campo de fútbol José Martínez Pirri, y en su interior se encontraban numerosas personas refugiadas.

Los bomberos se desplazaron al lugar tras recibir el aviso sobre una columna de humo. Al llegar, hallaron basura, restos de comida, prendas desgastadas, botellas con orina y otros indicios que evidencian una ocupación duradera. Los migrantes habían accedido tras romper un muro que sellaba una entrada, pero una vez extinguido el fuego, los efectivos volvieron a tapiar la puerta.

Este descubrimiento ha alimentado la teoría de que hay más galerías que podrían ser utilizadas para ocultarse o esperar una salida clandestina por mar.

Sin embargo, los datos actuales no permiten confirmar que estos túneles funcionen como una vía organizada para entrar en Ceuta ni que conecten con playas desde donde zarpan narcolanchas hacia la Península. Las fuerzas de seguridad están investigando diversas líneas, aunque han negado tener evidencia de una red subterránea dedicada al tráfico de personas en la ciudad.

Un refugio insalubre y complicado de supervisar

La galería del Sarchal forma parte de antiguas instalaciones militares que ya no están en uso. Su ubicación proporciona un espacio oculto, protección contra el clima y un acceso relativamente cercano a la costa. Estas características explican su atractivo para quienes no tienen un lugar donde alojarse, aunque no constituyen una prueba de actividad criminal coordinada.

Dentro del túnel, se encontraron colchones, mantas, ollas, objetos personales y otros enseres. Durante la intervención de los bomberos, no apareció ninguna persona, probablemente porque los ocupantes huyeron al comenzar el incendio. La acumulación de desechos y la falta de ventilación aumentan el riesgo de nuevos incendios, intoxicaciones y derrumbamientos.

Esta situación también pone de manifiesto un problema social: muchos migrantes en Ceuta pasan las noches en espacios improvisados, playas, terrenos vacíos o edificios en ruinas. La ausencia de un recuento único dificulta saber cuántos permanecen en la ciudad, cuántos han sido trasladados a desahucios y cuántos han salido por otros medios.

¿Cuántas personas realmente permanecen en Ceuta?

A fecha de 25 de septiembre, las cifras siguen enfrentadas. El ministro de Política Territorial y encargado del mando único, Ángel Víctor Torres, estimó que alrededor de 3.000 inmigrantes aún posiblemente estaban en las calles el 21 de septiembre. Otros informes publicados durante la crisis elevaron el total de personas en la ciudad entre 10.000 y 15.000, teniendo en cuenta a quienes se encontraban en instalaciones habilitadas.

Esta discrepancia se debe a que las administraciones no concuerdan en las cifras: entre 3000 y 5000 cifras de las que ha hablado el Gobierno de Pedro Sánchez mientras que desde el Gobierno ceutí estiman entre 10.000 y 15.000 ubicados en alojamientos, campamentos y asentamientos informales.

Estas cifras deben interpretarse con precaución. No existe, según la información conocida hasta ahora, un registro público diario que identifique a cada individuo y evite duplicidades. Además, los menores no acompañados requieren un seguimiento separado por su situación de protección.

Delitos: un incremento puntual y debate sobre las causas

Los datos oficiales del primer semestre de 2026 indican que la criminalidad en Ceuta disminuyó un 1,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, este balance no abarca la entrada masiva que tuvo lugar a finales de julio, por lo que no se puede considerar un indicador absoluto de los efectos posteriores.

Tras la crisis, se evidenció un aumento en varias categorías delictivas. La Fiscalía reportó 23 agresiones sexuales desde el comienzo de la oleada migratoria, de las cuales nueve involucraron a víctimas menores de entre 14 y 17 años. Informes posteriores elevaron a 35 las denuncias por delitos sexuales, aunque las cifras varían según el periodo analizado y las diferencias que existen entre la denuncia, la investigación y la condena.

También se registró un incremento en las incidencias al servicio 112. Entre los datos proporcionados, se observan aumentos en allanamientos, agresiones y disturbios. Este aumento indica una presión excepcional sobre los servicios policiales y sanitarios, aunque no prueba que todos los delitos estén relacionados con migrantes. Cada situación requiere una investigación individual y una resolución judicial.

En paralelo, se han llevado a cabo expulsiones judiciales de extranjeros condenados por delitos como robos con violencia o agresiones a agentes. La cifra publicada más reciente habla de 328 expulsiones, aunque eso no se traduce en el total de individuos que han abandonado Ceuta ni permite calcular cuántos delitos ha cometido la población inmigrante.

Qué se sabe y qué no sobre las narcolanchas

La cercanía de algunas galerías a la costa alimenta las especulaciones acerca de embarcaciones utilizadas por redes mafiosas. Sin embargo, el descubrimiento del túnel del Sarchal no prueba que sus ocupantes estuvieran involucrados en el tráfico de drogas, la trata o el transporte clandestino hacia la Península.

Para establecer esa conexión, se requerirían pruebas concretas: embarcaciones identificadas, comunicaciones interceptadas, dinero, combustible, documentación, testimonios verificables o detenciones relacionadas con una organización. Hasta el momento, esos elementos no se han vinculado públicamente a la galería que encontraron los bomberos.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han intensificado la búsqueda en el terreno y la vigilancia aérea. Su objetivo es localizar otros puntos de ocultación, verificar accesos y comprender cómo se están moviendo las personas que aparecen en las áreas costeras. La investigación debe diferenciar entre refugios improvisados e infraestructuras dedicadas a actividades criminales.