El marido de la ministra Elma Saiz, sentenciado por agredir a tres policías en San Fermín, es policía foral

Menuda tropa.

El asunto ha cobrado relevancia nuevamente debido a la información publicada por OKDIARIO: Aitor Zunzarren Crespo, esposo de la ministra Elma Saiz, fue condenado por agredir a tres policías municipales de Pamplona durante la tarde del Chupinazo de los Sanfermines en 2016.

Zunzarren, quien es agente de la Policía Foral de Navarra, se encontraba fuera de servicio en el momento de los hechos.

Reconoció su culpa ante el juzgado y alcanzó un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, lo que le permitió evitar la pena de dos años de prisión que inicialmente se había solicitado por un delito de atentado contra agentes de la autoridad.

Una condena económica tras aceptar los hechos

La sentencia, emitida por un Juzgado de lo Penal de Pamplona, reemplazó la acusación inicial por delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves. La resolución es definitiva y estableció las siguientes cantidades:

Concepto Importe Multa por resistencia 1.440 euros Multa por lesiones leves 240 euros Indemnización 90 euros Total 1.770 euros

La información publicada estimó en 1.680 euros el monto total de las multas. A esta suma se añadieron los 90 euros de responsabilidad civil destinados a los agentes afectados. Zunzarren ya había consignado dicha indemnización antes de la vista oral y, conforme a la sentencia, «procedió a disculparse de manera oficial ante los agentes que le detuvieron».

El Ministerio Fiscal había solicitado dos años de cárcel, una multa de 900 euros y la inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo. Gracias al acuerdo judicial, se logró cerrar el proceso sin necesidad de cumplir con una pena de prisión ni de realizar un juicio completo acerca del caso.

El agente herido sufrió una lesión ocular

Los incidentes ocurrieron en un ambiente con una gran aglomeración de personas y con intensa actividad policial por las fiestas de Pamplona. Según el relato de la acusación, los agentes intervinieron para detener a Zunzarren tras un altercado que se había producido.

Durante la detención, ya próximo a un vehículo policial en la calle Cortes de Navarra, el acusado le propinó un codazo en el ojo izquierdo a uno de los funcionarios. Como consecuencia, el agente padeció de una conjuntivitis que requirió atención médica y tardó tres días en sanar, sin dejar secuelas.

Los otros dos policías municipales también fueron agredidos, aunque no necesitaron asistencia médica a raíz de las lesiones. La calificación final consideró tanto la resistencia a los agentes como la leve lesión ocasionada durante la intervención.

Acusado: Aitor Zunzarren Crespo.

Aitor Zunzarren Crespo. Profesión: agente de la Policía Foral de Navarra.

agente de la Policía Foral de Navarra. Estado durante el altercado: fuera de servicio.

fuera de servicio. Lugar: Pamplona, durante los Sanfermines.

Pamplona, durante los Sanfermines. Año de los hechos: 2016.

2016. Vista oral: mayo de 2017.

mayo de 2017. Resultado: sentencia firme tras acuerdo de conformidad.

El perfil de Aitor Zunzarren

Zunzarren nació en Pamplona y lleva una vida pública bastante reservada, aunque su relación con Elma Saiz lo ha llevado a estar bajo el escrutinio político y mediático. La pareja se casó en 2018. La ministra, que actualmente se ocupa de la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, también funge como portavoz del Gobierno.

Fuera de su labor profesional, Zunzarren se presenta en las redes sociales como un amante de los viajes y del motociclismo. En su perfil, se identifica con el nombre Pisparreto y comparte contenido relacionado con la vida al aire libre y sus aventuras sobre dos ruedas.

Es importante señalar que la condena se refiere a un suceso ocurrido antes de su matrimonio y no implica que la ministra tuviera alguna participación en los hechos o en el proceso judicial. La relevancia actual de este caso radica en la identidad del condenado y su conexión familiar con una miembro del Ejecutivo.

Algunas claves del caso

La Fiscalía planteó inicialmente una acusación más contundente: atentado contra agentes de la autoridad. El reconocimiento de los hechos facilitó el acuerdo de conformidad. La pena final no incluyó prisión, sino multas por resistencia y lesiones leves. Uno de los policías experimentó una lesión ocular temporal. Los otros dos agentes fueron agredidos, pero sin que se registraran lesiones. Zunzarren también pagó una indemnización de 90 euros. La decisión judicial se volvió firme tras el acuerdo establecido en 2017.

Entre las particularidades que rodean al protagonista destaca su pasión por las motos y los viajes, una faceta que contrasta con su labor como policía foral. También mantiene una presencia ocasional en redes sociales, donde usa un apodo y proyecta una imagen vinculada a la aventura y la carretera. Así, el expediente judicial y su perfil personal configuran dos aspectos muy distintos de una misma figura pública: el agente encargado de hacer cumplir la ley y el condenado por enfrentarse a tres policías mientras estaba fuera de servicio.