Tragedia en el automovilismo asturiano

Muere una joven de 20 años tras incendiarse su vehículo durante el Rally Villa de Llanes

El coche se salió de la carretera durante la segunda pasada por el tramo; el piloto, de 26 años, fue evacuado al Hospital de Arriondas. La organización suspendió el resto de la competición

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Minuto de silencio por Soraya Barreiro RFEdA
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Una joven de 20 años, Soraya Barreiro, perdió la vida este sábado tras sufrir un grave accidente durante la disputa del rally Villa de Llanes en el tramo de El Mazucu. El vehículo en el que viajaba se salió de la vía y, poco después, comenzó a arder.

El siniestro tuvo lugar poco antes de las 14:00 horas, cuando el coche afrontaba la segunda pasada por este tramo. Tras abandonar la carretera, el vehículo terminó incendiándose con la joven atrapada en su interior.

Los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento de Soraya Barreiro. El piloto, un hombre de 26 años, logró sobrevivir al accidente, aunque sufrió heridas y tuvo que ser trasladado al Hospital de Arriondas para recibir atención médica.

La noticia del fallecimiento llevó a la organización a adoptar la decisión de dar por suspendidos los tramos que todavía quedaban por celebrarse. La medida se tomó en señal de respeto y duelo por la víctima y como muestra de apoyo a sus familiares, amigos y allegados.

El accidente ha marcado con tragedia la jornada de competición en El Mazucu.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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