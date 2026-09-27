Los traficantes de carne humana movilizan ilegales hacia la fachada atlántica de Marruecos para meterlos en Canarias

La ruta migratoria hacia Canarias ha vuelto a cobrar fuerza.

De acuerdo a la información publicada por La Gaceta, las redes dedicadas al tráfico de personas han comenzado a reunir a centenares de aspirantes en diversas áreas de la fachada atlántica de Marruecos y del Sáhara Occidental, con salidas programadas desde El Aaiún, Agadir y Sidi Ifni.

Los mensajes difundidos en grupos de redes sociales incluyen listas con pasajeros, puntos de encuentro, coordenadas y ofertas de plazas disponibles.

Una de estas listas supera los 330 nombres, mientras que otras publicaciones informan sobre salidas de hasta 115 personas, grupos de 100 aspirantes u otro contingente de 55 individuos localizado en las cercanías de El Aaiún. Estos datos proceden de comunicaciones atribuidas a estas redes, aunque no constituyen una confirmación oficial de cada salida.

Una ruta que vuelve a acumular presión

El movimiento de estas embarcaciones coincide con un aumento registrado en septiembre. El balance proporcionado por el medio indica que hasta el 15 de septiembre, se contabilizaban 5.592 llegadas a Canarias: 4.808 se habían producido hasta finales de agosto y alrededor de 784 durante la primera quincena del mes. Aunque el acumulado interanual aún mostraba un descenso del 55,1% en comparación con 2025, la tendencia de septiembre señalaba un incremento.

Lanzarote se presenta como uno de los principales destinos de llegada. El 14 de septiembre, los servicios de Salvamento localizaron a cerca de 160 personas en diversas embarcaciones, incluida una neumática con 107 ocupantes. Los testimonios recabados tras el rescate indican que dicha embarcación habría zarpado de Agadir. Dos días después, otra neumática alcanzó Arrecife con 82 personas a bordo, volviendo a mencionar la costa atlántica marroquí como punto de partida.

La geografía contribuye a este cambio. Las salidas desde el sur de Marruecos y el norte del Sáhara permiten a las redes utilizar trayectos directos hacia las islas orientales del archipiélago. Sin embargo, las travesías se llevan a cabo en embarcaciones precarias, lo que conlleva un alto riesgo para sus ocupantes. La distancia a cubrir, el estado del mar y la sobrecarga transforman cada operación en una potencial emergencia.

Cinco embarcaciones interceptadas en Ceuta

La presión no se limita a la ruta atlántica. La Guardia Civil detuvo en las últimas 24 horas cinco embarcaciones en aguas de Ceuta, en distintos operativos realizados principalmente por el Servicio Marítimo. Estas acciones buscaban impedir el traslado clandestino de personas hacia la península.

Entre los operativos se incluye la detención de una embarcación situada a unas ocho millas de Santa Catalina, en la que viajaban 17 personas. Los agentes arrestaron al presunto patrón, que quedó a disposición judicial por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Además, se localizaron:

Una embarcación con 11 ocupantes en la zona de Benzú .

. Dos kayaks con un total de siete personas.

Otra embarcación con nueve individuos en Santa Catalina.

Las embarcaciones intervenidas permanecen bajo custodia judicial. La operación ilustra la variedad de medios empleados para intentar alcanzar la península: desde neumáticas hasta kayaks, con grupos reducidos y trayectos organizados de manera rápida.

El escenario plantea dos dinámicas a la vez. Por un lado, las redes concentran grandes grupos en la fachada atlántica para aprovechar la ruta hacia Canarias. Por otro, en Ceuta se suceden intentos más pequeños que son más difíciles de detectar a tiempo, pero que requieren una vigilancia constante de las aguas cercanas a la ciudad autónoma.

El factor de las redes criminales

Un informe policial mencionado por medios canarios define la fachada atlántica de Marruecos y las islas como un área de actuación para organizaciones que cuentan con colaboradores en ambos lados del mar. Estas estructuras son capaces de encargarse de reunir a los pasajeros, facilitar embarcaciones y coordinar la recepción en los lugares de destino.

La diferencia entre ambas rutas resulta igualmente significativa. En Canarias, predominan las embarcaciones precarias, neumáticas o de madera, diseñadas para un único viaje y equipadas con motores de escasa potencia. En Ceuta, los últimos operativos evidencian desplazamientos más cortos y la utilización de embarcaciones pequeñas o kayaks.

La difusión de listas y coordenadas en redes sociales pone de manifiesto un sistema de captación y coordinación más organizado de lo que podría sugerir la impresión de salidas improvisadas. También aumenta el riesgo de que un repunte puntual se convierta en una presión sostenida sobre los servicios de rescate y acogida del archipiélago.

Entre los aspectos que más destacan se encuentran las propias ofertas anunciadas por las redes: plazas reservadas para mujeres, nuevos billetes para quienes han sido interceptados en intentos anteriores y anuncios de salidas con más de un centenar de ocupantes. No obstante, en el mar, esas promesas deben enfrentarse a motores débiles, embarcaciones sobrecargadas y largas noches sin un punto seguro de destino.