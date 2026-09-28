Anticorrupción investiga si ‘Julito’ llevó dinero en bolsas para la trama de Zapatero

El caso Plus Ultra suma una nueva línea de investigación centrada en los viajes de Julio Martínez Martínez, conocido popularmente como Julito, y en la posible transferencia de dinero en efectivo. Una información exclusiva de El Debate plantea una inquietante pregunta a la Fiscalía Anticorrupción: ¿las bolsas que partían de España repletas hacia Venezuela regresaban vacías porque habían albergado fajos de billetes?

Se ha revelado que Martínez realizó entre diez y quince viajes fuera de nuestras fronteras. Los investigadores han hallado un patrón recurrente en sus trayectorias: dos maletas y una bolsa de mano, todas negras y de la marca Samsonite, llevadas al límite de su capacidad. Al regresar, las bolsas volvían vacías. Hasta el momento, la Fiscalía se centra en verificar qué contenía el equipaje y a dónde podría haber ido el supuesto dinero.

El papel de ‘Julito’ en la investigación

Julio Martínez se presenta en la causa como un individuo cercano a José Luis Rodríguez Zapatero. La Policía lo señala como un presunto testaferro del expresidente, mientras que el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, investiga si varias empresas relacionadas con él pudieron haber canalizado pagos y ocultar a los verdaderos beneficiarios.

La pesquisa se ocupa del rescate de 53 millones de euros otorgado a Plus Ultra con apoyo de la SEPI durante la crisis provocada por la pandemia. Directivos de la aerolínea han declarado ante el juez que pagaron alrededor de 530.000 euros, correspondiente al 1 % del rescate, a empresas vinculadas a Martínez. Según ellos, dicho dinero se entregó a cambio de labores de intermediación, aunque la Fiscalía busca verificar esta versión mediante contratos, facturas, movimientos en cuentas y las comunicaciones pertinentes.

El entramado económico mencionado en las diferentes declaraciones incluye varias empresas:

Análisis Relevante , que habría recibido 249.000 euros.

, que habría recibido 249.000 euros. Voli Analítica , con ingresos atribuibles de 98.617 euros.

, con ingresos atribuibles de 98.617 euros. Domotic Europe, relacionada con otros 110.799 euros.

Las autoridades tienen indicios de que algunas de estas facturas podrían haber justificado servicios ficticios o haber encubierto pagos derivados de influencias. Esa hipótesis aún necesita ser confirmada en sede judicial. La investigación sigue en fase de instrucción y no hay una sentencia que determine culpabilidades penales hasta ahora.

Más frentes alrededor de Zapatero

La indagatoria sobre el transporte de dinero en bolsas se suma a otras líneas que investigan el patrimonio y el entorno familiar de Zapatero. El magistrado mantiene bajo la lupa las cuentas del expresidente, de su esposa, Sonsoles Espinosa, y de sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa.

En los recientes informes sobre el caso se incluye un pago superior a 20.000 euros a una empresa gestionada por las hijas de Zapatero, realizado por un bróker venezolano que está bajo investigación. La Fiscalía está analizando si esta cantidad fue declarada correctamente ante Hacienda y qué servicio la justificaba.

Además, se ha revelado que la trama financiera habría destinado en torno a 86.000 euros para retirar o ocultar información relacionada con un presunto blanqueo de capitales vinculado a un testaferro de Nicolás Maduro. Este dato forma parte de las aristas periodísticas del caso y deberá ser corroborado mediante documentación que se incorpore al procedimiento.

Mientras tanto, varios medios han señalado que Zapatero estaría tratando de contactar a personas que pudieran declarar a su favor. Estas reuniones se llevarían a cabo tras las declaraciones de los responsables de Plus Ultra y del propio Julito, quienes confirmaron ante el juez sus versiones sobre el pago del 1 %. La defensa del expresidente rechaza las acusaciones y asegura que no hubo ningún tipo de intervención ilícita en el rescate.

Un caso con varias piezas

El caso abarca diferentes asuntos, aunque todos están interrelacionados según los investigadores:

Línea de investigación Qué se analiza Rescate de Plus Ultra La posible mediación de Zapatero y el pago del 1 % Sociedades de ‘Julito’ El uso de empresas para recibir y distribuir fondos Viajes a Venezuela El posible transporte de dinero en efectivo Patrimonio familiar Cuentas, pagos y bienes vinculados al entorno del expresidente Joyas halladas Su origen, titularidad y posible falta de justificación Borrado de noticias El supuesto pago para eliminar informaciones comprometedoras

El juez ha atribuido provisionalmente a Zapatero delitos como tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental, de acuerdo con las informaciones que han trascendido sobre sus decisiones. Esta calificación puede modificarse durante la instrucción y no es sinónimo de condena.

La Fiscalía Anticorrupción ahora deberá esclarecer si los desplazamientos de Julito encajan en un entramado de blanqueo o si justifican una explicación legítima para el transporte de equipaje. La trazabilidad del dinero, los registros de entrada y salida, los movimientos en cuentas y los testimonios de quienes acompañaron o recibieron al empresario serán determinantes.

Perfil de Julio Martínez Martínez

Empresario vinculado a diversas sociedades que están bajo investigación.

Amigo y colaborador de José Luis Rodríguez Zapatero .

. Reconocido en la documentación periodística y judicial como Julito.

Asentado al cobro del supuesto 1 % del rescate de Plus Ultra .

. Señalado por los investigadores como posible testaferro del expresidente.

Ha mostrado disposición para colaborar con la Justicia y ha ratificado sus declaraciones ante el juez.

Entre las particularidades que han llamado la atención de los investigadores sobresale la repetición de los viajes a Venezuela, el uso de tres piezas de equipaje negras y el peculiar hecho de que las bolsas regresaran vacías. Esta circunstancia, aún por confirmar como un indicio de traslado de efectivo, podría convertirse en una de las claves del caso.