El fraude de los 90.000 euros: hacían desaparecer maletas en Barajas para cobrar indemnizaciones

Una trama organizada habría encontrado una forma de convertir falsas desapariciones de pertenencias en un lucrativo negocio. La Guardia Civil ha descubierto una operación con la que sus integrantes consiguieron cobrar alrededor de 90.000 euros de varias compañías aéreas tras simular la pérdida de 71 bultos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El procedimiento comenzaba antes de abandonar las instalaciones aeroportuarias. Los integrantes de la organización recurrían a menores para recoger las piezas facturadas y sacarlas discretamente del recinto, de manera que posteriormente pudieran denunciar ante las compañías que nunca habían llegado a su destino.

Cada reclamación podía traducirse en una compensación de aproximadamente 1.800 euros, según los datos de la investigación.

Un mismo contacto para decenas de reclamaciones

La operación se habría prolongado durante varios meses, desde mayo, y tenía como escenario principalmente vuelos nacionales de bajo coste. Tras realizar la facturación, los implicados hacían desaparecer voluntariamente sus pertenencias y posteriormente iniciaban los trámites para obtener una compensación.

Sin embargo, la organización dejó una pista que terminó resultando decisiva. Los investigadores detectaron que distintas reclamaciones estaban vinculadas al mismo número de teléfono y a la misma dirección de correo electrónico.

Ese detalle permitió a la Guardia Civil establecer conexiones entre los expedientes y reconstruir el mecanismo utilizado por el grupo.

La investigación ha permitido identificar a 22 personas, muchas de ellas pertenecientes a una misma familia. Se trata, según los investigadores, de vecinos de Villaverde y varios cuentan con antecedentes por delitos relacionados con robos y daños.

Los implicados ya han sido puestos a disposición judicial.

El otro frente: los robos en el aeropuerto

El caso se suma a otros incidentes registrados en el aeropuerto madrileño relacionados con la sustracción de pertenencias de viajeros.

Uno de los episodios más llamativos tuvo como protagonista al rapero Zion, cuya mochila fue sustraída en la terminal T4 mientras esperaba para embarcar. En su interior llevaba dinero en efectivo y artículos de lujo valorados en cerca de 2,4 millones de dólares.

El artista se encontraba en una cafetería cuando dos individuos aprovecharon un descuido para hacerse con sus objetos personales. Tras recibir el aviso, agentes de paisano de la Policía Nacional localizaron a los sospechosos antes de que pudieran abandonar el aeropuerto y recuperaron las pertenencias.

El caso investigado ahora por la Guardia Civil presenta, sin embargo, un mecanismo diferente: no se trataba de apropiarse de las pertenencias de otros pasajeros, sino de hacerlas desaparecer deliberadamente para después reclamar una compensación a las compañías aéreas.