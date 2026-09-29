Christa Pike: la primera mujer ejecutada en Tennessee en 200 años y el crimen que conmocionó a Estados Unidos

Con solo 18 años, Christa Pike participó en uno de los crímenes más brutales perpetrados por una mujer joven en la historia de Estados Unidos. Según la BBC, actualmente con 50 años, Pike espera su ejecución en el corredor de la muerte de Tennessee, programada para el 30 de septiembre de 2026.

Todo comenzó en el centro de formación Job Corps de Knoxville, donde Pike conoció a Colleen Slemmer, de 19 años. Ambas estaban vinculadas al entonces novio de Pike, Tadaryl Shipp, un joven menor de edad, y a Shadolla Peterson, amiga de la acusada. Las indagaciones y el juicio revelaron que Pike sospechaba que Slemmer trataba de acercarse a Shipp. Sin evidencia concreta, esta desconfianza culminó en una agresión premeditada.

Una emboscada en el bosque

El 12 de enero de 1995, Pike, Shipp y Peterson condujeron a Slemmer a un área boscosa cercana al campus agrícola de la Universidad de Tennessee. Allí, la sometieron a un ataque que, según los documentos judiciales, duró alrededor de una hora.

La fiscalía describió una violencia intensa y deliberada:

Pike golpeó y pateó a Slemmer.

Empleó una navaja y un cuchillo tipo machete o carnicero.

Realizó cortes en diversas partes de su cuerpo y en el cuello.

Le grabó un pentagrama en el pecho.

Continuó el ataque a pesar de que la víctima suplicaba que pararan.

Finalmente, le lanzó un trozo de asfalto en la cabeza.

Un jardinero encontró el cuerpo al día siguiente. La escena evidenció la brutalidad de la agresión sufrida por Slemmer antes de su muerte. Uno de los elementos más impactantes durante el juicio fue el testimonio de que Pike retuvo un fragmento del cráneo de la víctima, el cual mostró a otros estudiantes.

Este comportamiento posterior acentuó la imagen de frialdad que rodeó el caso. Pike ofreció detalles del ataque a sus compañeros en el centro y se jactó de haber cortado la garganta de Slemmer en múltiples ocasiones. Esa información fue utilizada por la fiscalía para argumentar que no se trató de un altercado improvisado, sino de una agresión prolongada, cruel y motivada por el deseo de infligir castigo.

Condena y tres décadas en el corredor de la muerte

En 1996, un jurado halló a Pike culpable de asesinato en primer grado y conspiración. Recibió la pena de muerte por el homicidio de Slemmer, así como una condena adicional de 25 años por haber conspirado para llevar a cabo el crimen. Shipp, por su parte, fue condenado a cadena perpetua; debido a que contaba con solo 17 años en el momento de los hechos, no podía ser sentenciado a muerte. Peterson fue también vinculada al caso, pero su rol fue diferente según los testimonios presentados.

Pike lleva alrededor de 30 años en el corredor de la muerte. Si Tennessee procede con la ejecución, se convertirá en la primera mujer en ser ejecutada por el estado en más de dos siglos. Además, pasará a ser la única mujer que ocupa el corredor de la muerte en Tennessee.

El método de ejecución será la inyección letal en la prisión de máxima seguridad Riverbend, en Nashville. Recientemente, el Tribunal Supremo de Tennessee decidió no frenar el proceso y determinó que la defensa no logró demostrar que el protocolo estatal generara un sufrimiento innecesario. También se ha presentado una solicitud de clemencia ante el gobernador Bill Lee, quien hasta ahora no ha otorgado clemencia en casos de pena capital.

El debate sobre quién fue y quién es ahora

Los abogados de Pike argumentan que la mujer de 50 años ha cambiado desde aquella adolescente que cometió el crimen. Señalan que sufrió abusos, traumas y problemas psicológicos, y que tres décadas de encarcelamiento han transformado su comportamiento. Además, han planteado la inquietud sobre la aplicación de la pena de muerte a alguien que tenía solo 18 años en el momento del asesinato.

La fiscalía, sin embargo, sostiene que la juventud no exime de responsabilidad ante actos de una gravedad extrema. El Estado presenta a Pike como la autora principal de una tortura que no concluyó con el primer golpe, sino que incluyó ensañamiento, simbolismo y una actitud de exhibición del daño infligido a la víctima.

En este momento, la discusión legal se centra en tres aspectos:

La decisión del gobernador sobre la clemencia. La posible suspensión por parte de un tribunal a última hora. La aplicación de la inyección letal el 30 de septiembre.

Además, la defensa ha planteado objeciones relacionadas con la salud de Pike y el riesgo de que el procedimiento le cause un sufrimiento inconstitucional. Sin embargo, los tribunales estatales no consideran suficientes estos argumentos para detener la ejecución.

Perfil de Christa Pike

Nacida en 1976, Pike llegó al programa Job Corps buscando formación y una nueva dirección en su vida. Allí comenzó una relación con Shipp y desarrolló una rivalidad con Slemmer, que, según el caso presentado ante el jurado, estaba basada en celos y una sensación de amenaza.

No contaba con un historial criminal violento significativo que comparara con el asesinato de 1995. No obstante, durante el juicio, los fiscales describieron una personalidad impulsiva y posesiva, capaz de convertir una disputa amorosa en un acto mortal. Expertos que han analizado el caso en medios de comunicación han señalado la posibilidad de rasgos compatibles con trastornos de personalidad, aunque no existe un diagnóstico público completo que permita llegar a una conclusión clínica definitiva.