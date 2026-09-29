Marlaska permite a los ‘okupas’ de la Puerta del Sol encaramarse a las ventanas de la Comunidad y bloquear la puerta a Ayuso

Los okupas de Sol se encaraman a las ventanas de la Comunidad de Madrid.

La protesta por la vivienda en la Puerta del Sol entró este lunes en una nueva etapa marcada por la tensión.

De acuerdo con Okdiario, varios asistentes lograron escalar las ventanas de la sede de la Comunidad de Madrid, mientras que un gran número de personas obstruía el acceso por la entrada principal.

Este espectáculo tuvo lugar durante una batucada organizada por los acampados. El operativo de seguridad no estuvo presente de inmediato y, según se informa, los agentes aparecieron después de las 22.00 horas, justo cuando la música había finalizado y los manifestantes ya habían descendido del edificio. En ese momento, la Policía Nacional estableció un cordón para prevenir nuevos intentos de acercamiento.

Una acampada surgida tras una manifestación

La movilización comenzó el sábado por la noche, tras una marcha en defensa del derecho a la vivienda, que fue convocada como respuesta al desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer que había vivido durante setenta años en su hogar de alquiler. Los organizadores exigieron acciones concretas ante el encarecimiento de los alquileres y pidieron responsabilidades políticas.

La Delegación del Gobierno estimó en alrededor de 25.000 el número de asistentes a la manifestación. Sin embargo, los convocantes ofrecieron un recuento considerablemente mayor. Al finalizar la marcha, el Sindicato de Inquilinas instó a continuar la lucha con una acampada frente a la Casa de Correos, sede del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Durante la noche, varios cientos de personas montaron tiendas en la plaza. Las estimaciones sobre la cantidad de participantes han variado según el momento y la fuente, aunque la protesta se prolongó tanto el domingo como el lunes.

El lema que resume la movilización es «O cae el rentismo, o cae el Gobierno». Asimismo, los manifestantes han popularizado la frase «decreto Maricarmen» como demanda de una respuesta institucional frente a la problemática de los alquileres y los desahucios.

Un tira y afloja entre administraciones

El Ejecutivo regional argumenta que el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno permitieron que la acampada se estableciera. Desde la Comunidad han cargado las tintas contra el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, al que acusan de trasladar al Ayuntamiento una responsabilidad que, a su juicio, recae en la Policía Nacional.

El Ayuntamiento, bajo la dirección de José Luis Martínez-Almeida, también ha solicitado explicaciones. El Consistorio considera que la retirada de efectivos policiales durante el montaje de las tiendas permitió la ocupación de la plaza, alegando «dejación de funciones» y falta de diligencia.

Este conflicto se ha convertido en un debate sobre las competencias:

Administración Posición expresada Comunidad de Madrid Solicita la intervención de la Policía Nacional y acusa a Interior de inacción Ayuntamiento de Madrid Pide restablecer la normalidad en Sol y conocer quién ordenó la retirada del dispositivo Delegación del Gobierno Ha quedado en el punto de mira por la gestión de la protesta Organizadores Proclaman la continuidad de la acampada hasta obtener respuestas sobre la vivienda

Es importante señalar que la controversia no implica, por sí sola, que exista una autorización formal para escalar la fachada o bloquear accesos. Tanto la concentración como la acampada deben cumplir con las normativas sobre reuniones en espacios públicos, y obstruir el acceso a un edificio o trepar sus ventanas puede conllevar responsabilidades administrativas o penales, dependiendo de las circunstancias.

Incidentes y ambiente en la plaza

La protesta ha estado marcada por música, consignas y actividades políticas. Sin embargo, también han surgido quejas sobre la suciedad, malos olores y problemas de salubridad en las cercanías de las tiendas. Esas quejas deben ser diferenciadas de los hechos constatados por las autoridades y de las acusaciones que han hecho partidos o medios.

Un episodio relevante durante la cobertura de la acampada fue el altercado con el reportero Bertrand Ndongo. La información disponible relata una agresión o un intento de agresión por parte de un grupo de manifestantes. No obstante, atribuir responsabilidades requerirá pruebas, testimonios y, de ser necesario, una investigación policial o judicial.

Además, han circulado vídeos y mensajes sobre presuntos cánticos dirigidos a menores y referencias a la ocupación de viviendas. Sin una verificación independiente del contexto, la fecha y la identidad de los involucrados en las imágenes, estas publicaciones no permiten concluir por sí solas una conducta que represente al conjunto de los acampados.