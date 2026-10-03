Fallece una mujer de 102 años en su domicilio de Madrigueras tras verse sorprendida por la riada que afectó al municipio

Una mujer de avanzada edad ha fallecido en Madrigueras (Albacete) como consecuencia de las inundaciones registradas este viernes, después de no poder abandonar su domicilio y ponerse a salvo. Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan desplegados en la localidad para hacer frente a los daños ocasionados por las lluvias y atender a los vecinos afectados. El Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene activado el Nivel 1 del plan de emergencias Meteocam.

La situación comenzó a complicarse ayer, en torno a las 18.15 horas, cuando una intensa tromba de agua descargó sobre el municipio durante cerca de dos horas. Las primeras estimaciones apuntan a que se pudieron superar los 140 litros por metro cuadrado. A estas precipitaciones se añadió posteriormente la llegada de agua procedente de ramblas y zonas próximas, lo que agravó las inundaciones.

Las tareas de limpieza por parte de los servicios implicados se centran ahora en la limpieza de las calles, la retirada de los vehículos afectados —una labor iniciada durante la noche que todavía continúa— y la asistencia a las personas damnificadas.

El dispositivo de intervención se amplía durante la mañana con nuevos efectivos y medios de GEACAM. Está prevista la llegada de personal del retén de Guardia Invernal de Casas de Ves, además de dos camiones, uno procedente de Carcelén y otro de Iniesta, para reforzar las labores de limpieza y recuperación.

Estos recursos se incorporan al operativo que permanece activo desde ayer y en el que participan efectivos del SEPEI, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja, así como cuadrillas desplazadas desde distintos municipios de la zona. Los trabajos se desarrollarán de forma coordinada a lo largo de toda la jornada.

Las inundaciones también han alcanzado instalaciones públicas, entre ellas el Centro de Salud de Madrigueras, que ha tenido que trasladar temporalmente su actividad a la sede de Cruz Roja en el municipio para poder seguir atendiendo a la población.

Durante las primeras horas de la emergencia intervinieron bomberos del SEPEI de la Diputación de Albacete, con dotaciones de La Roda, Villarrobledo y Almansa, además de efectivos del servicio de bomberos del Ayuntamiento de Albacete. También participaron agrupaciones de Protección Civil de Madrigueras, Tarazona de la Mancha, Iniesta, Quintanar del Rey, La Gineta y Mahora, junto con los efectivos de la Guardia Civil y los cuerpos policiales movilizados.