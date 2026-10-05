Detenido en Madrid un tipo de 36 años por asesinar a sus padres a golpes de mancuerna

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre de 36 años por matar a golpes a sus padres, un matrimonio de aproximadamente 75 años, en su hogar ubicado en el distrito madrileño de Latina.

El trágico suceso tuvo lugar en el paseo de los Húsares, en la zona de Cuatro Vientos, donde los servicios sanitarios hallaron a las víctimas con evidentes signos de violencia.

El aviso fue recibido alrededor de las 4.40 horas de este lunes, 5 de octubre.

Al llegar, los equipos de emergencia solo pudieron certificar el fallecimiento de la pareja.

Los primeros indicios sugieren que el detenido utilizó una mancuerna de gimnasio, la cual los investigadores consideran el objeto contundente usado en el ataque.

El arresto tras atrincherarse en el hogar

Luego del crimen, el parricida se quedó dentro de la vivienda, donde se atrincheró.

La Policía tuvo que forzar la puerta para poder acceder al inmueble. Según se ha informado, los agentes emplearon una pistola táser para someterlo y, posteriormente, lo detuvieron.

La intervención tuvo lugar en un ambiente de riesgo tanto para los policías como para otras personas. Gracias al uso del dispositivo eléctrico, se pudo inmovilizar al hombre durante la entrada, aunque la investigación tendrá que aclarar cómo ocurrieron exactamente los hechos y cuál fue la conducta del detenido antes de ser arrestado.

Ahora, la causa está en manos de la Policía Nacional. Los agentes están trabajando en reconstruir la secuencia del doble asesinato, analizando la escena y recopilando pruebas que permitan aclarar:

La hora precisa de las agresiones.

La relación entre el presunto autor y sus progenitores.

La situación del detenido antes y después de los hechos.

El papel específico de la mancuerna hallada en el domicilio.

Las circunstancias que llevaron al hombre a atrincherarse.

Investigación por doble asesinato

El caso se encuentra en una fase de acusación provisional. El hombre está registrado como presunto autor hasta que un juzgado evalúe las pruebas y determine su responsabilidad penal. Se llevará a cabo una autopsia para establecer las causas exactas de la muerte y la naturaleza de las lesiones que presentaban las víctimas.

Este asunto se investiga como un posible parricidio, que se refiere a la muerte violenta de los progenitores a manos de un hijo. La relación familiar puede influir en la evaluación jurídica de lo sucedido, aunque la calificación final dependerá de las diligencias judiciales, las pruebas y las circunstancias en que se produjo el ataque.

Por el momento, no se han revelado detalles confirmados sobre los posibles motivos del crimen. Tampoco hay información sobre antecedentes, denuncias previas o problemas de convivencia. Cualquier especulación acerca de los motivos del ataque sería prematura mientras los investigadores continúan recogiendo testimonios y analizando el hogar.

La actuación policial con una pistola táser

La pistola táser es un dispositivo de control eléctrico diseñado para incapacitar temporalmente a una persona mediante impulsos que dificultan su movimiento. La Policía la utiliza en situaciones en las que es necesario someter a un individuo que se resiste o representa un riesgo, como alternativa a otros métodos de fuerza.

En este caso, los agentes optaron por el dispositivo después de que el sospechoso se encerrara en la vivienda. Esta actuación también tendrá que ser documentada en el atestado policial, que incluirá las órdenes emitidas, la resistencia encontrada y el número de descargas realizadas, si las hubo.

La prioridad inmediata de los investigadores será completar la inspección ocular y esclarecer las circunstancias de la muerte del matrimonio. El detenido será puesto a disposición judicial una vez que se finalicen las diligencias policiales.

Perfil provisional del detenido y de las víctimas

La información disponible hasta ahora ofrece un perfil limitado:

Detenido: hombre de 36 años, hijo de las víctimas.

hombre de 36 años, hijo de las víctimas. Víctimas: un hombre y una mujer de aproximadamente 75 años.

un hombre y una mujer de aproximadamente 75 años. Lugar: vivienda del paseo de los Húsares, Cuatro Vientos, distrito de Latina.

vivienda del paseo de los Húsares, Cuatro Vientos, distrito de Latina. Objeto presuntamente utilizado: una mancuerna de gimnasio.

una mancuerna de gimnasio. Respuesta policial: entrada forzosa y reducción con una pistola táser.

entrada forzosa y reducción con una pistola táser. Situación judicial: arrestado como presunto autor, a la espera de las decisiones del juzgado.

El suceso ha dejado a los vecinos frente a una realidad profundamente impactante: una pareja de edad avanzada muerta en su propia casa, mientras su hijo se encuentra detenido en el mismo lugar. La investigación deberá transformar esta primera narrativa, aún incompleta, en un relato comprobado.

Entre las particularidades de este caso destaca la aparición de una mancuerna, un objeto común en muchos hogares y gimnasios que, según los indicios iniciales, ha adquirido un uso trágico. También resulta curioso que el presunto autor no abandonara la vivienda de inmediato, sino que se encerrara en ella hasta que la Policía llegó para arrestarlo.