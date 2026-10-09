Una clienta arrepentida de su aumento de glúteos fue quien ordenó asesinar a Alexander Aslani, el cirujano plástico de Marbella

La tía quería un pandero más abundante y lúcido y la cosa no quedó de su gusto.

Y exigió sin éxito la pasta de la operación.

La muerte a tiros de Alexander Aslani en su clínica de Marbella ha tomado un nuevo rumbo con la detención de un sicario de 18 años, originario de Suecia y con ascendencia magrebí, señalado como el autor material del homicidio. Ahora, los investigadores se centran en identificar a la persona que pudo haber encargado el ataque.

La principal línea de investigación sugiere que se trata de una clienta árabe que no quedó satisfecha con un aumento de glúteos y que exigió la devolución del importe abonado al cirujano.

Aslani se negó a reembolsar el dinero y, tras varios episodios de tensión, la mujer habría recurrido a individuos capaces de encontrar a un sicario. Esta versión, sin embargo, aún deberá ser confirmada por la Justicia.

Un ataque directo en la clínica

El crimen se produjo el miércoles 7 de octubre, poco antes de las seis de la tarde, en Cirumed Clinic, el centro que Aslani lideraba en Marbella.

El homicida accedió en moto, cubierto con una capucha, y se dirigió directamente al despacho del médico, que estaba atendiendo a un paciente en ese momento.

El atacante disparó en varias ocasiones contra el cirujano, principalmente en la cabeza, para luego huir del lugar.

Algunas versiones apuntan a que un segundo cómplice lo aguardaba en un vehículo Audi de color negro. La Policía Nacional logró detener al presunto tirador el jueves, menos de 24 horas después del asesinato, aunque sigue en la búsqueda de posibles cómplices y de la persona que pudo contratarle.

La causa se encuentra bajo investigación. Las autoridades aún no han hecho pública la identidad de la clienta sospechosa ni han detallado si existe alguna orden de detención en su contra.

También se desconoce si el desencadenante del ataque fue exclusivamente la insatisfacción con la intervención.

Entre las líneas de investigación se contemplan:

El desacuerdo económico sobre el coste de la operación.

La posible desavenencia sobre el resultado de la cirugía.

Las amenazas o reclamaciones anteriores recibidas por el cirujano.

La implicación de una segunda persona en la huida.

La identidad de quien habría orquestado el encargo.

El Colegio de Médicos de Málaga ha expresado su condena por el asesinato, tachando los acontecimientos de extrema gravedad. La investigación está a cargo de la Policía Nacional, contando con el apoyo de equipos especializados de la provincia de Málaga.

Quién era Alexander Aslani

Alexander Aslani, de 57 años, nació en Alemania y pertenecía a una familia relacionada con el ámbito médico.

Su padre, Amir Aslani, fue un renombrado cirujano plástico que contribuyó al desarrollo de técnicas de mastectomía en Alemania durante los años 70.

El médico inició su formación quirúrgica en Sudáfrica, en el King Edward Hospital de Durban, y amplió sus estudios en diversos centros de Alemania, Austria y el Reino Unido.

En España, desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en el grupo Quirón, donde, entre 2008 y 2018, dirigió los departamentos de Cirugía Plástica de los hospitales de Málaga y Marbella.

Posteriormente, fundó Cirumed Clinic, un centro dedicado a la remodelación corporal, la lipoescultura y la cirugía estética facial. Su labor atrajo a pacientes de todo el mundo, posicionando a Marbella como uno de sus principales referentes en la profesión.

Los datos sobre su trayectoria varían según la fuente consultada:

Aspecto Datos difundidos Edad 57 años Especialidad Cirugía plástica y remodelación corporal Clínica Cirumed Clinic, Marbella Experiencia Más de tres décadas Intervenciones Entre 14.000 y 15.000, según diferentes perfiles Pacientes Procedentes de más de 40 países Reconocimiento Mejor cirujano plástico de España en 2016, según medios del sector

Aslani ganó popularidad por sus técnicas de lipoescultura de alta precisión y por los procedimientos de aumento de glúteos. En 2020, la revista médica Plastic and Reconstructive Surgery destacó su técnica Supercharged BBL, que combina implantes glúteos cohesivos con transferencia de grasa de la propia paciente.

Una carrera centrada en el contorno corporal

El cirujano defendía un enfoque integral de la figura y combinaba diferentes técnicas en una misma intervención. Su clínica ofrecía procedimientos que incluían implantes, transferencia de grasa y cirugía de contorno corporal.

También participó en cursos de formación y colaboró con entidades médicas internacionales enfocadas en la seguridad del injerto de grasa glútea. La cirugía estética de glúteos, una de sus especialidades más reconocidas, requiere de una planificación meticulosa debido a los riesgos que conllevan la transferencia de grasa y las intervenciones combinadas.

La detención del supuesto tirador avanza en la investigación, pero aún quedan muchas incógnitas por resolver: quién orquestó el asesinato, cuál era su relación con el cirujano y si efectivamente la reclamación por la operación fue el detonante del ataque.