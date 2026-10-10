Detienen a Rafael Amargo y a su pareja tras un violento enfrentamiento con un magrebí que irrumpió en su casa

El bailaor Rafael Amargo y su pareja han sido detenidos por la Policía Nacional después de verse envueltos en un enfrentamiento con un magrebí que habría accedido por la fuerza a su vivienda, situada en el distrito madrileño de Carabanchel. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado y obligaron a los agentes a intervenir en el domicilio.

Fuentes policiales han confirmado que Amargo, de 51 años, se enfrenta a acusaciones por presuntos delitos de atentado contra un agente de la autoridad y lesiones. A su pareja se le atribuye, por su parte, una presunta implicación en las agresiones. El hombre señalado como responsable de entrar en la vivienda también fue arrestado.

De acuerdo con los testimonios recogidos por el medio que difundió la información, el supuesto intruso habría roto uno de los cristales de la casa antes de encararse con el artista. La situación derivó en un altercado que terminó con la llegada de varias patrullas policiales.

Los agentes acudieron al lugar en torno a las 6:30 horas, después de recibir diversas llamadas alertando de lo que estaba sucediendo en el interior del inmueble. Una vez controlada la situación, procedieron a detener a los tres implicados.

Tras el incidente, Rafael Amargo, su pareja y el otro arrestado fueron trasladados a dependencias policiales de Carabanchel para continuar con las diligencias correspondientes.

Hace tan solo dos semanas, Rafael Amargo se enfrentaba a la muerte de su padre Florentino García Martín. El bailaor recordó cómo afrontó su progenitor el ver ingresar a su hijo en la cárcel por un presunto delito de tráfico de drogas, por el que fue detenido en diciembre de 2020, y del que fue absuelto en 2024 por la Audiencia Provincial.

Unos días que coincidieron con el tratamiento de quimioterapia de su padre. «Estuve injustamente privado de libertad y tu también te privaste de todo. Te mataron estos criminales, lo sé, con golpes bajos míseros. Ni ir tranquilo a la quimio te dejaron y ¿hablan de censura?», denuncia en esta despedida a su padre.