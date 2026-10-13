Un incendio en un AVE paraliza la conexión entre Madrid y Barcelona y afecta a miles de viajeros

Un incendio declarado en un tren de alta velocidad a su paso por la provincia de Zaragoza ha alterado este lunes la circulación ferroviaria entre Madrid y Barcelona, dejando a miles de viajeros pendientes de sus desplazamientos. El incidente se produjo a la altura de Ricla, en el punto kilométrico 255, y obligó a interrumpir el tráfico en ambos sentidos durante más de cuatro horas.

El fuego afectó a la parte trasera del convoy, que cubría el trayecto entre Madrid y Figueres, en Girona. Según explicó Sergio Bueno, director general adjunto de Renfe, el problema se originó en la locomotora situada en la parte posterior del tren. Por el momento, no se han determinado las causas del incendio.

La incidencia alcanzó a los 14 trenes de Renfe que se encontraban circulando cuando se produjo la emergencia. La compañía calcula que entre 4.500 y 5.000 pasajeros viajaban a bordo de esos convoyes y se vieron afectados directamente por la interrupción. A esa cifra hay que añadir las personas perjudicadas por las cancelaciones y las que permanecieron detenidas en distintas estaciones.

Evacuación de 283 pasajeros y dos personas atendidas

Los 283 viajeros que se encontraban en el tren afectado tuvieron que abandonar el convoy mientras los equipos de emergencia trabajaban para sofocar las llamas. Según la información facilitada por Renfe, la evacuación se desarrolló sin que se registraran víctimas ni heridos de gravedad.

Dos personas necesitaron asistencia durante el operativo: una mujer que sufrió mareos y otra persona con movilidad reducida.

Los bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza movilizaron efectivos de los parques de La Almunia de Doña Godina y Calatayud. Para intervenir utilizaron tres camiones autobomba y un vehículo nodriza.

La actuación presentó dificultades por las características del terreno. Los equipos tuvieron que desplegar una línea de mangueras por un talud de unos 40 metros de longitud, con una inclinación aproximada de 50 grados y una superficie inestable, hasta alcanzar el tren.

Una vez extinguido el incendio, los bomberos dieron paso a las labores de inspección de la infraestructura para evaluar las condiciones necesarias para recuperar el tráfico ferroviario.

Adif recupera parte del servicio, pero mantiene restricciones

Tras completar la extinción y revisar la zona afectada, Adif anunció el restablecimiento progresivo de la circulación. Sin embargo, la normalización del servicio no ha sido inmediata.

La entidad responsable de la infraestructura ferroviaria advirtió de que los trenes deben circular por una única vía entre Ricla y Plasencia de Jalón mientras se llevan a cabo las tareas necesarias para retirar el convoy dañado. Esta limitación puede provocar demoras en los servicios que atraviesan el tramo.

La interrupción inicial afectó a la conexión de alta velocidad entre Madrid y Barcelona y obligó a detener trenes en diferentes puntos del recorrido. La incidencia se produjo, además, en plena operación de regreso del puente del Pilar, una circunstancia que incrementó las dificultades para los pasajeros que intentaban regresar a sus destinos.

Renfe ofrece cambios y devoluciones ante las quejas de los usuarios

La suspensión de los servicios generó numerosas protestas entre los viajeros, especialmente por la falta de información sobre la duración de la incidencia y las alternativas disponibles.

A través de las redes sociales, algunos usuarios denunciaron que varios trenes permanecían parados en estaciones como Guadalajara y que ni siquiera el personal ferroviario disponía de una previsión clara sobre cuándo se reanudarían los trayectos.

Renfe respondió que sus equipos estaban trabajando para recuperar la movilidad lo antes posible y explicó que las actualizaciones se estaban enviando por SMS y correo electrónico a los contactos asociados a las reservas.

Como medida para reducir las molestias, la compañía habilitó cambios y devoluciones de billetes sin coste para los viajeros afectados.

El director general adjunto de Renfe aseguró que el material ferroviario cumple con las revisiones y los protocolos de mantenimiento establecidos. También lamentó las consecuencias del incidente para los pasajeros que se encontraban viajando durante una jornada de elevada movilidad.

Una nueva incidencia en un contexto de dificultades ferroviarias

El incendio vuelve a poner el foco sobre los problemas que afectan al transporte ferroviario, tanto en los servicios de alta velocidad como en Cercanías y Media Distancia.

Las cifras difundidas sobre la evolución del sector apuntan a una reducción del número de viajeros durante los primeros ocho meses de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. Según los datos citados en la información publicada, el descenso alcanzaría los 33 millones de pasajeros, frente a los 455 millones registrados entre enero y agosto de 2025.

Esta evolución se produce en un contexto marcado por incidencias técnicas, alteraciones del servicio y dificultades en algunas conexiones ferroviarias. Entre los episodios mencionados figuran los problemas que afectaron a determinados trenes de alta velocidad y el accidente de Adamuz, en Córdoba, ocurrido el pasado 18 de enero.

Por ahora, la prioridad en la línea Madrid-Barcelona pasa por retirar el tren incendiado, completar las comprobaciones de seguridad y recuperar la circulación por ambas vías. Hasta que concluyan estos trabajos, los viajeros deberán contar con posibles retrasos y consultar el estado de sus servicios antes de desplazarse.