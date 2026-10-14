Marruecos, Colombia y Argelia lideran la población extranjera de las cárceles españolas

La población extranjera representa un tercio de los internos en las prisiones españolas.

Datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, publicados por El Debate, revelan que, a fecha del 31 de julio de 2026, había 6.518 reclusos de nacionalidad marroquí, 2.238 colombianos y 1.778 argelinos.

Estas cifras reavivan el debate sobre la inmigración ilegal y el delito en nuestro país, aunque es necesario interpretarlas con rigor.

Los marroquíes constituyen el 10,2 % de la población reclusa. Su presencia en las cárceles es cinco veces superior a su proporción demográfica en España, donde aproximadamente conforman el 2 % del total. En el último año, el número de internos marroquíes ha aumentado un 5,3 %.

Colombia ocupa el segundo lugar, abarcando el 3,5 % de los presos. Con 2.238 internos, su presencia es más de dos veces y media mayor que su proporción entre la población residente, que está en torno al 1,4 %. Este grupo ha experimentado un incremento del 7 % en el último año.

En tercer lugar se encuentran los argelinos, con 1.778 reclusos, lo que representa el 2,8 % del total. Este número ha crecido un 15,6 % en un año. Comparado con la población general, donde son aproximadamente el 0,2 %, su proporción entre los presos es muy superior.

Nacionalidad Presos Porcentaje de la población reclusa Variación anual Marruecos 6.518 10,2 % +5,3 % Colombia 2.238 3,5 % +7 % Argelia 1.778 2,8 % +15,6 %

En total, los extranjeros representan el 33,9 % de la población penitenciaria, frente al 14,1 % de la población residente. Es importante señalar que la estadística se basa en la nacionalidad y no en el país de nacimiento. Así, una persona nacida en el extranjero que adquiere la nacionalidad española se contabiliza como española.

Qué dicen los datos sobre delitos y nacionalidad

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, el 70,2 % de los condenados en 2025 contaba con nacionalidad española. Sin embargo, al analizar la tasa por cada 1.000 adultos, se observa que la población extranjera tuvo 15,3 condenados, en contraste con los 6,1 entre los españoles.

Estos datos no permiten afirmar que una nacionalidad específica genere más delitos. Factores como la edad, el sexo, la situación económica, la precariedad laboral, el tipo de residencia, la existencia de redes familiares y la naturaleza de ciertos delitos influyen en la criminalidad. Además, la población penitenciaria no representa a todos los que cometen infracciones.

Asimismo, la estadística puede verse alterada por delitos relacionados con la documentación, la condición de extranjero o la falta de un domicilio fijo. Aquellos sin arraigo suelen enfrentar más dificultades para acceder a medidas alternativas a la prisión preventiva o para demostrar vínculos que los jueces puedan considerar.

El debate sobre la nacionalidad de los delincuentes

La cuestión sobre por qué el Ministerio del Interior no publica de manera constante la nacionalidad de los delincuentes responde a una realidad administrativa: los informes policiales no siempre ofrecen el mismo nivel de detalle. En algunos se detallan las detenciones por nacionalidad; en otros, se mencionan personas investigadas, hechos conocidos o actuaciones policiales. No son datos intercambiables.

También hay motivos relacionados con la protección de datos y la prevención de estigmas. Interior está obligado a informar sobre delitos que revisten interés público, pero debe evitar que la nacionalidad se convierta en una explicación automática del delito. La transparencia debe incluir la publicación de datos comparables, con denominadores claros y metodologías estables.

La distinción es crucial:

Detenido: persona arrestada por su posible vinculación con un delito.

persona arrestada por su posible vinculación con un delito. Investigado: individuo al que se le atribuye una posible participación durante una indagación.

individuo al que se le atribuye una posible participación durante una indagación. Condenado: persona cuya responsabilidad ha sido determinada mediante un fallo judicial.

persona cuya responsabilidad ha sido determinada mediante un fallo judicial. Preso preventivo: interno que aún no ha recibido una condena definitiva.

interno que aún no ha recibido una condena definitiva. Recluso condenado: individuo que está cumpliendo una pena de cárcel.

Una misma persona puede aparecer en múltiples actuaciones policiales. Por eso, contar detenciones no equivale a contar individuos o condenas. Utilizar porcentajes sin referencia de población puede dar lugar a comparaciones engañosas.

Un asunto que exige datos completos

Las cifras penitenciarias indican una sobrerrepresentación de algunas nacionalidades, particularmente la marroquí y la argelina, en comparación con su peso demográfico. Esta discrepancia merece una investigación exhaustiva y políticas públicas enfocadas en la prevención, la integración, la lucha contra el crimen organizado y la mejora del sistema judicial.

Al mismo tiempo, los registros oficiales demuestran que la mayoría de los condenados en España aún son de nacionalidad española. Presentar solo una parte de la estadística como si explicara todo el fenómeno puede llevar a conclusiones apresuradas, aunque no necesariamente precisas.

El debate permanecerá abierto mientras las instituciones continúen publicando cifras fragmentadas. La solución no radica en ocultar la nacionalidad ni en asociarla a una culpabilidad colectiva, sino en proporcionar datos completos, comparables y contextualizados.

Marruecos: representa la comunidad extranjera más significativa entre los prisoneros.

representa la comunidad extranjera más significativa entre los prisoneros. Colombia: ocupa la segunda posición, mostrando una presencia penitenciaria que supera su peso demográfico.

ocupa la segunda posición, mostrando una presencia penitenciaria que supera su peso demográfico. Argelia: presenta el mayor incremento interanual de los tres grupos.

presenta el mayor incremento interanual de los tres grupos. España: alberga la mayoría de los condenados, de acuerdo con el INE.

Más allá de los porcentajes, cada expediente corresponde a una persona y cada delito cuenta con su propia historia. Ahí radica la distinción entre informar sobre la criminalidad y avivar un prejuicio.