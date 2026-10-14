Un tío proxeneta de Begoña saca 6.000 € al mes alquilando a inmigrantes antiguos pisos públicos sin salida de humo

En la calle San Bernardo 38, en Madrid, los vecinos han alzado la voz contra las humedades, la falta de calor y los sistemas de ventilación que no logran expulsar el humo.

De acuerdo a un reportaje publicado por OKDIARIO, el edificio es propiedad de Francisco Enrique Gómez Serrano, tío de Begoña Gómez, quien podría estar generando unos ingresos mensuales de alrededor de 6.000 euros a través de sus alquileres.

Este inmueble se erige en el antiguo local de Muface, ubicado en esta zona central de la capital.

Los testimonios de los residentes ponen de manifiesto un panorama de deterioro y falta de cuidados. Algunos inquilinos tienen que hacer frente a alquileres que superan los 1.000 euros por habitación o piso, a pesar de estar rodeados de humedad, malos olores y un aislamiento prácticamente inexistente.

Un inmueble con problemas cotidianos

Los relatos de los vecinos evidencian una serie de carencias que impactan tanto en el confort como en la seguridad. Las paredes y techos están manchados de humedad, y las ventanas carecen de persianas, lo que deja pasar el frío y el bullicio de la calle. “Es como dormir en la calle”, sintetiza un inquilino.

Las quejas se centran en diversos aspectos:

Humedades visibles y olores desagradables.

Bajo aislamiento térmico y acústico.

Ventanas sin persianas.

Ascensor sin funcionar durante meses.

Suciedad acumulada en el portal y las escaleras.

Campanas extractoras colocadas, pero sin salida efectiva al exterior.

La situación de la extracción de humos preocupa especialmente a aquellos que cocinan a diario en estas viviendas. Una campana que no esté conectada a un conducto externo puede limitarse a reciclar el aire, sin eliminar el vapor ni los residuos de la cocción. Aunque el grado de peligro debe determinarlo una evaluación técnica, los residentes sienten que la instalación no cumple con los estándares mínimos de habitabilidad.

El tema del precio agrava la situación. Los inquilinos, en su mayoría inmigrantes y personas con pocas opciones, deben pagar más de 1.000 euros mensuales. Esta discrepancia entre el coste del alquiler y la condición del inmueble alimenta la sensación de abuso entre quienes habitan allí.

La relación de la familia con San Bernardo

Los lazos de los Gómez Serrano con este edificio se remontan a más de 40 años. En 1980, Sabiniano Gómez Serrano, padre de Begoña Gómez, alquiló el local de la planta baja a Muface. Con el tiempo, ese espacio se trasformó en la sauna Adán, un negocio relacionado con las actividades sexuales de la familia.

La dirección de San Bernardo 38 también está vinculada a diversas sociedades y negocios gestionados por miembros del entorno familiar. Documentos referidos por el medio indican que el inmueble y otros locales formaron parte de una ampliada actividad empresarial desarrollada a lo largo de décadas en Madrid.

El perfil de Francisco Enrique Gómez Serrano está relacionado con la gestión patrimonial de la familia y con la posesión del edificio. La acusación que señala que sus ingresos alcanzan los 6.000 euros mensuales proviene de un cálculo basado en los alquileres pagados por los inquilinos. Este monto deberá ser contrastado con contratos, recibos, el número exacto de ocupantes y la situación registral de cada piso.

Qué deberían aclarar las partes

Este caso abre un abanico de interrogantes que exigen documentación y una respuesta de las autoridades:

Si las viviendas cuentan con los permisos necesarios y cumplen con las condiciones básicas de habitabilidad. Si las instalaciones de ventilación han sido revisadas por profesionales autorizados. Quién es responsable de las reparaciones del ascensor, las humedades y las áreas comunes. Si los alquileres se ajustan a contratos legales y a la normativa vigente. Si los servicios municipales han recibido quejas o han llevado a cabo inspecciones.

Hasta el momento, las declaraciones brindan un panorama del día a día en el edificio, aunque no reemplazan un informe técnico. La responsabilidad administrativa o penal, de existir, dependería de hechos comprobables, del conocimiento de los propietarios y del incumplimiento específico de las obligaciones requeridas.

Algunas curiosidades del edificio y su entorno