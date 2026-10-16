Los indignados se plantan: Sol seguirá tomada y la protesta se extenderá a los barrios

La Puerta del Sol no tiene previsto recuperar la normalidad a corto plazo. Los participantes de la acampada, que cumplen ya veinte noches consecutivas en el centro de Madrid, han decidido prolongar la protesta de manera indefinida y trasladar sus reivindicaciones más allá de la plaza, con la intención de impulsar el movimiento en barrios de distintas ciudades españolas.

La decisión se ha tomado durante una asamblea celebrada este jueves por la noche, que ha comenzado después de las 20:30 horas. El encuentro ha servido para analizar la situación dentro del campamento, compartir experiencias y debatir sobre los problemas de convivencia, así como identificar posibles mejoras en la organización diaria.

Para favorecer la participación, los asistentes se han distribuido en pequeños grupos formados al azar. Durante diez minutos, han intercambiado opiniones y contrastado propuestas antes de regresar a la asamblea general para exponer las conclusiones y poner en común los distintos puntos de vista.

Un documento para definir el futuro del movimiento

Más allá de la continuidad de la acampada, los manifestantes han comenzado a preparar una estrategia para la siguiente etapa de la movilización. Con vistas a una futura retirada del campamento, se ha acordado constituir una comisión encargada de redactar un manifiesto político.

Este documento reunirá las propuestas procedentes de los barrios y de los distintos nodos de representación de los acampados. El objetivo es integrar las aportaciones de los diferentes grupos en una hoja de ruta común que permita definir las reivindicaciones y orientar los próximos pasos del movimiento.

Así, mientras la protesta permanece instalada en el corazón de Madrid, sus participantes buscan fórmulas para mantener activa la movilización y extender su influencia por otros puntos del país.