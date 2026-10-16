Tres niños y una profesora asesinados a tiros por un chaval en una escuela primaria de Oregón

La comunidad de Silver Rail Elementary School, ubicada en Bend (Oregón), se encuentra en estado de choque tras un tiroteo que tuvo lugar este jueves, resultando en la muerte de tres niños y una profesora.

Según los primeros informes que ha difundido la BBC, los disparos comenzaron poco antes de la 1 de la tarde, cuando el autor de la tragedia tomó la decisión de abrir fuego contra un vehículo y accedió a la escuela.

La policía ha identificado al presunto atacante como un adolescente de 16 años, vecino de Bend. Este accedió al interior del edificio al disparar contra unas puertas cerradas y, tras un enfrentamiento con un ciudadano que lo siguió, falleció en el lugar. Las autoridades, en su búsqueda de respuestas, todavía investigan los motivos que llevaron a esta acción y cómo logró hacerse con el arma.

Cómo se desarrolló el ataque

El primer aviso a los servicios de emergencia se recibió a través de una llamada al 911, alertando sobre disparos en un vehículo próximo a la escuela. Poco después, comenzaron a llegar múltiples llamadas informando que un individuo armado había penetrado en el establecimiento educativo.

El jefe de la Policía de Bend, Mike Krantz, informó que un residente de la comunidad observó al joven dirigiéndose al centro escolar y decidió seguirlo. Una vez dentro, ambos intercambiaron disparos. Cuando los agentes de policía llegaron a la escena, se encontraron con el atacante ya fallecido.

Hasta el momento, la cronología del suceso es la siguiente:

El sospechoso dispara contra un vehículo cercano a la escuela. Accede a la escuela forzando puertas cerradas a disparos. Comienza a disparar en el interior del edificio. Un ciudadano lo persigue y se enfrenta a él. La policía llega minutos más tarde y encuentra al autor muerto.

Por el momento, las autoridades decidieron no identificar al ciudadano que se enfrento al atacante. Un primer comunicado de los servicios de emergencia especuló que se podría tratar del padre de uno de los alumnos, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Cuatro víctimas y dos heridos graves

Las víctimas de esta tragedia incluyen a tres alumnos de 5, 8 y 11 años, además de una profesora. Un niño de 7 años y otra docente resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital en estado crítico, según lo informado por la policía.

La identidad de los fallecidos no se ha dado a conocer. La investigación tiene la tarea de determinar en qué parte del colegio se encontraban las víctimas, cuántos disparos se efectuaron y si el agresor mantenía alguna conexión previa con la escuela.

El distrito escolar ha decidido suspender las clases, las actividades extracurriculares y los eventos deportivos programados para el viernes. Los estudiantes y el personal fueron llevados a Journey Church, donde las familias pudieron reunirse con ellos después de la evacuación del centro.

El arma y las preguntas pendientes

Aunque en un primer momento la policía mencionó la posibilidad de un arma larga, diversas fuentes cercanas a la investigación han señalado que el joven utilizó una escopeta de acción de bombeo. Esta arma habría sido adquirida por su madre, un aspecto que será examinado detenidamente a lo largo del proceso penal y de la investigación sobre su acceso a la misma.

El FBI ha comenzado a colaborar en las indagaciones. Hasta ahora, no se ha divulgado el motivo del ataque, y tampoco se ha clarificado si el joven tenía antecedentes que pudieran haber generado alarma en su entorno, como amenazas o problemas de conducta.

Varias incógnitas sobre este caso permanecen abiertas:

Cómo logró el menor hacerse con la escopeta.

Si contaba con autorización para acceder a ella.

Por qué eligió la escuela como blanco.

Si tenía alguna relación con las víctimas.

Cuánto tiempo estuvo dentro del edificio.

Si se presentaron fallos en los sistemas de seguridad o en los protocolos de emergencia.

La muerte del atacante imposibilita un interrogatorio directo. Así que, los investigadores deberán confiar en testimonios, imágenes captadas por cámaras, registros digitales y el análisis del arma utilizada.

Una comunidad alterada por la violencia

Este trágico tiroteo ha dejado una profunda huella en Bend, una ciudad del centro de Oregón que cuenta con más de 100.000 habitantes. Los vecinos se unieron para organizar una vigilia con velas en un parque central, donde recordaron a las víctimas y brindaron su apoyo a las familias afectadas.

Este incidente se suma a la larga lista de tiroteos en centros educativos en Estados Unidos. La cifra exacta de ataques varía dependiendo de la fuente y el criterio para clasificar un tiroteo escolar, pero lo cierto es que vuelve a colocar el tema de la violencia armada en el centro del debate nacional, que gira entorno a la seguridad y la salud mental de los jóvenes.

Perfil del atacante

La policía ha confirmado que el autor de esta tragedia era un joven de 16 años, residente en Bend. Sin embargo, no han proporcionado su nombre ni información alguna sobre su historial escolar, personal o familiar.

A día de hoy, se desconoce si el atacante actuó solo desde un principio, si dejó algún mensaje y si planificó su acto durante un periodo prolongado. Avanzar hacia cualquier tipo de perfil psicológico resulta prematuro sin contar con datos verificados: se requiere separar los hechos de las especulaciones que típicamente surgen tras una tragedia de este calibre.