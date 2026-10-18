Metro Madrid reabre la estación de Sol tras horas de cierre por problemas de salubridad

La estación de Metro de Sol ha vuelto a recibir viajeros este viernes a partir de las 22:00 horas, después de permanecer cerrada durante varias horas por motivos de salubridad. La reapertura se ha producido una vez confirmada, mediante análisis y comprobaciones técnicas, la recuperación de las condiciones de seguridad e higiene necesarias para el funcionamiento de las instalaciones.

Metro de Madrid ha comunicado la vuelta a la normalidad a través de su cuenta oficial en X. Según la compañía, los trabajos de medición concluyeron alrededor de las 14:00 horas, aunque fue necesario esperar a la evaluación de los resultados antes de autorizar la entrada de pasajeros.

El cierre estuvo motivado por las labores de limpieza y acondicionamiento de las instalaciones, en un contexto marcado por la acampada reivindicativa por el derecho a la vivienda que permanece en la Puerta del Sol desde hace 21 días. La Comunidad de Madrid relacionó los problemas detectados con la acumulación de residuos derivados de esta protesta.

Limpieza de los conductos y accesos de ventilación

Las actuaciones comenzaron el viernes y se centraron, entre otros puntos, en los pozos de ventilación y los pórticos de acceso a la estación. La intervención llegó después de que el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, solicitara por escrito al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que se procediera al desalojo de los participantes en la acampada.

En su comunicación, Rodrigo alertó de la presencia de orines, excrementos y otros restos orgánicos en zonas próximas a los sistemas de ventilación del suburbano, una situación que, según la Consejería, requería una intervención para garantizar unas condiciones higiénicas adecuadas.

Cercanías mantuvo el servicio durante el cierre

A diferencia de Metro, la estación de Cercanías ubicada en la Puerta del Sol continuó funcionando con normalidad durante toda la jornada. El servicio ferroviario, dependiente del Ministerio de Transportes, informó de que sus instalaciones no presentaban problemas de salubridad que justificaran la suspensión de la actividad.

Con la reapertura del suburbano a última hora de la noche, los usuarios pudieron volver a utilizar la estación de Sol, uno de los principales puntos de conexión del transporte público en el centro de Madrid.