Los invasores desalojados del Tarajal huyen a los túneles de Ceuta e incendian coches en El Príncipe

El desalojo de los campamentos en Tarajal y Los Rosales ha movido la problemática de un lugar a otro en Ceuta.

Cientos de migrantes se han instalado en El Príncipe y en los túneles de acceso, según testimonios de residentes y fuentes de medios locales.

La presión sobre el barrio ha aumentado en los últimos días, coincidiendo con una serie de incendios en vehículos e infraestructuras.

La operación policial del 18 de octubre movilizó a más de 350 agentes de la Policía Nacional.

Este operativo tuvo lugar en Los Rosales, el Poblado de Regulares, las naves del Tarajal, la parte baja de El Príncipe y zonas cercanas al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Las autoridades estimaron que unas 500 personas fueron trasladadas para su identificación y registro, incluida una cantidad significativa de menores.

Un desalojo que desplaza el foco

En Los Rosales y Regulares, las fuerzas del orden localizaron inicialmente a unos 90 adultos, alrededor de 20 menores y una mujer. En las naves del Tarajal, uno de los asentamientos más concurridos, la Delegación del Gobierno cifró en otros 200 adultos y 200 menores. Los adultos fueron enviados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), mientras que los menores fueron sometidos a un procedimiento diferenciado.

Según la versión oficial, el operativo se llevó a cabo sin cargas policiales, aunque algunos migrantes escaparon para evitar ser identificados. En uno de los traslados, un pasajero utilizó un bote de gas pimienta en el interior de un autobús, lo que obligó a evacuar el vehículo y redistribuir a los ocupantes en otros transportes.

Sin embargo, el problema no se resolvió con el desmantelamiento de los campamentos. Parte de los desalojados se dirigió hacia El Príncipe, donde ya se habían asentado otros grupos que llegaron tras la eliminación de campamentos como El Trampolín y El Guano. Los vecinos ahora reportan calles más congestionadas, personas durmiendo a la intemperie y un aumento en la dificultad para controlar los accesos.

La Delegación del Gobierno ha comunicado que continuará con estas acciones de forma periódica mientras haya personas pasando la noche en la vía pública. Esta medida tiene como objetivo evitar la reconstrucción de los asentamientos, aunque también ha suscitado críticas entre aquellos que opinan que la presión se ha trasladado a barrios con menos recursos y una convivencia ya tensa.

Incendios en túneles y vehículos

La oleada de incendios ha creado un riesgo inmediato. El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento tuvo que intervenir en un túnel de acceso a la barriada del Sarchal. Los bomberos utilizaron equipos de respiración autónoma y una cámara térmica para localizar el foco ardiente y ventilar la zona.

Durante ese mismo fin de semana, se incendiaron cuatro vehículos en diferentes puntos de Ceuta. Tres de ellos ardieron cerca del colegio Severo Ochoa, y el cuarto en El Príncipe. En este último caso, los vecinos lograron extinguir las llamas antes de que fuera necesaria la intervención de los bomberos.

Los equipos de emergencia están preocupados por el cambio en el mapa de riesgo. Ya no solo se registran incendios en espacios abiertos o asentamientos improvisados; también afectan a túneles, vehículos estacionados y áreas cercanas a viviendas y centros educativos. Un incendio en un paso subterráneo puede bloquear una vía de evacuación y poner en riesgo a conductores, peatones y residentes.

Punto de tensión Situación comunicada Tarajal Asentamiento desmantelado y traslado de adultos y menores Los Rosales Desalojo de personas que dormían en la calle El Príncipe Llegada de nuevos grupos y aumento de la presión vecinal Túneles Uso como refugio y riesgo añadido ante posibles incendios Vehículos Cuatro coches calcinados en una misma jornada

Un conflicto con varias capas

La respuesta institucional abarca seguridad, identificación y atención social. Los adultos deben seguir los trámites policiales y tienen la opción de solicitar el retorno voluntario a Marruecos. Los menores están sujetos a protocolos específicos y bajo la tutela de las administraciones competentes.

El debate central gira en torno a la efectividad de los desalojos. Aunque la intervención libera espacios concretos, no garantiza un lugar estable para todas las personas afectadas. Si los traslados no van acompañados de alojamiento, asistencia jurídica y seguimiento de los menores, es probable que el desplazamiento hacia otros barrios se repita.

También hay que tener en cuenta la situación de los vecinos de El Príncipe. Este barrio ha lidiado durante años con problemas de vivienda, desempleo, tráfico de drogas y violencia. La llegada de nuevos grupos aumenta la sensación de inseguridad, pero atribuir todos los incendios o delitos a los migrantes sin una investigación adecuada puede alimentar rumores y dificultar la convivencia.

Datos conocidos del operativo

Más de 350 agentes desplegados.

Alrededor de 500 personas trasladadas, según las autoridades.

Unos 200 menores y 200 adultos localizados en las naves del Tarajal.

Nuevas actuaciones previstas en los asentamientos que permanezcan activos.

Cuatro vehículos calcinados en una jornada de incendios.

Intervención de bomberos en un túnel de acceso al Sarchal.

Entre las escenas más destacadas de estos días se encuentran los desplazamientos hacia los túneles, la aparición de grupos en nuevos puntos de la periferia y la rápida transformación de ciertos descampados en zonas de refugio. También ha sorprendido que vecinos de El Príncipe lograran apagar uno de los vehículos incendiados antes de la llegada de los bomberos.

El último episodio deja una imagen que resulta difícil de ignorar: mientras las excavadoras retiran los restos de los campamentos, las personas desalojadas buscan otro lugar donde pasar la noche, y así Ceuta vuelve a mover su frontera del conflicto unos metros más allá.