La Policía visita a Teresa, la mujer de 93 años que sobrevivió a la DANA sobre una tabla de pádel surf

La historia de Teresa, una mujer de 93 años que logró salir con vida de una de las situaciones más complicadas provocadas por la DANA Adam, ha terminado con un desenlace feliz. Días después de su rescate en Gandía, cuatro agentes de la Policía Nacional han acudido a visitarla para comprobar cómo se encuentra y tranquilizar a quienes se habían interesado por su estado de salud.

La anciana quedó atrapada en su vivienda cuando el agua comenzó a inundarlo todo. La riada alcanzó una altura superior al metro y medio, impidiéndole abandonar el inmueble por sus propios medios. Ante la gravedad de la situación, los policías tuvieron que improvisar una solución para ponerla a salvo: utilizaron una tabla de pádel surf como camilla para trasladarla fuera de la zona inundada.

Las imágenes de aquella evacuación mostraban a Teresa tumbada sobre la tabla, protegida con una manta blanca y un paraguas mientras los agentes avanzaban con ella hacia un lugar seguro. Una operación poco habitual que permitió sacarla de una situación que podría haber tenido consecuencias mucho más graves.

El agua en el interior de esta vivienda de #Gandía superaba el metro y medio de altura y Teresa, de 93 años de edad, se encontraba atrapada Nuestros agentes de @policia consiguieron una tabla de pádel surf con la que pudieron evacuar a tiempo a la mujer #DanaAdam

#SomosTuPolicía — Policía Nacional (@policia) October 19, 2026

Un reencuentro marcado por el cariño y la gratitud

La Policía Nacional ha difundido en sus redes sociales un vídeo de la visita a Teresa, después de recibir numerosas preguntas sobre su evolución. En la grabación, los cuatro agentes llegan al lugar donde permanece alojada temporalmente y se interesan por cómo ha pasado la noche.

«¿Cómo estamos?», le preguntan nada más verla. La mujer intenta incorporarse para recibirlos, pero los policías se apresuran a pedirle que permanezca sentada y descanse.

Teresa responde con una sonrisa y asegura que se encuentra muy bien. Su actitud sorprende a los propios agentes, que recuerdan la dificultad de la intervención y destacan la entereza con la que afrontó el rescate.

«Reaccionó de maravilla, como si tuviera 40 años», le comentan al recordar aquellos momentos. También reconocen que la anciana colaboró en todo lo posible, pese a las complicadas circunstancias en las que se encontraba.

El secreto de Teresa: una vida ligada al deporte y al baile

Durante la conversación, la nonagenaria atribuye parte de su capacidad para afrontar la situación a su pasado activo. «Yo he sido muy deportista, muy deportista», explica a los policías, antes de recordar también su afición al baile.

Sus palabras reflejan una vitalidad que ha llamado la atención de quienes han conocido su historia. Aunque la mujer parece restar importancia a lo ocurrido, el peligro al que estuvo expuesta era considerable, dada la altura que había alcanzado el agua en el interior de su casa.

Antes de marcharse, los agentes expresan su alegría al comprobar que Teresa se encuentra recuperándose favorablemente. Ella, visiblemente agradecida, les da las gracias por haber acudido a verla.

El encuentro termina con una muestra de afecto que resume el vínculo creado durante aquella intervención. Desde la cuenta oficial de la Policía Nacional, el mensaje dirigido a la anciana no deja lugar a dudas sobre el cariño que ha despertado: «Te has ganado nuestro corazón, Teresa».

Así, la historia de una evacuación marcada por la urgencia y la incertidumbre se ha convertido en un relato de solidaridad, profesionalidad y agradecimiento, con una protagonista de 93 años que ha conquistado a los agentes que contribuyeron a salvarle la vida.