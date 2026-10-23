Ceuta: La Guardia Civil registra naves de la ONG No Name Kitchen por el reparto de armas blancas entre los invasores y detiene a 2 de sus miembros

En la madrugada se desataron dos investigaciones en Ceuta.

Un reportaje de Libertad Digital revela que la Guardia Civil está tras la pista de aerosoles de gas pimienta y armas blancas, que habrían sido distribuidos a invasores, con la intención de atacar a cuerpos de seguridad.

Paralelamente, la Policía Nacional ha encontrado a 74 migrantes ilegales viviendo en condiciones infrahumanas en una casa del barrio de El Príncipe.

Ambos incidentes evidencian la creciente tensión en una ciudad que lidia con intentos constantes de entrada, una presión notable sobre sus servicios públicos y conflictos sociales que se concentran en su frontera.

Registros, detenciones y versiones en conflicto

El operativo de la Guardia Civil se llevó a cabo alrededor de las 6:30 horas en dos instalaciones asociadas a organizaciones que asisten a migrantes: un local de No Name Kitchen en la zona de la Almadraba y una nave situada en el polígono de El Tarajal. Los agentes actuaron con un mandato judicial, contando con la asistencia de unidades de Policía Judicial e Información.

Fuentes vinculadas a la investigación, citadas por varios medios, informan que la operación concluyó con dos personas detenidas: un varón apresado en Ceuta y una mujer que fue localizada en Valencia. El caso examina si miembros de la entidad proporcionaron espráis de pimienta u otros objetos para facilitar agresiones a policías, guardias civiles o militares, así como el posible suministro de armas blancas.

No Name Kitchen rechaza estas imputaciones. La organización defiende que su labor consiste en ofrecer alimentos, curar lesiones y brindar apoyo legal. Además, sostienen que durante el registro no se encontraron armas, explosivos ni aerosoles de gas pimienta. Denuncian que los agentes irrumpieron en el local, maniataron a varios voluntarios y se llevaron teléfonos y ordenadores sin dejar, según su relato, un inventario firmado.

La pesquisa sigue su curso. Entre las diligencias se contempla la búsqueda de otras personas conectadas con los hechos, algunas de las cuales podrían haber cruzado a Marruecos. Tendrá que definirse la situación procesal de los arrestados ante el juzgado correspondiente.

La otra investigación: 74 personas en una vivienda

La Policía Nacional ha detenido en El Príncipe a un vecino de la ciudad, quien es acusado de forma provisional de favorecer la inmigración irregular, explotar laboralmente a individuos en situación de vulnerabilidad, cometer delitos contra los derechos de los trabajadores y maltratar a varios menores.

En la vivienda y en varios barracones de la finca vivían:

Grupo Número Hombres 54 Mujeres 10 Menores no acompañados 10 Total 74

Los agentes describieron un lugar insalubre, con habitaciones abarrotadas, mantas y sacos usados como camas improvisadas, y un único baño sin ducha. Presuntamente, el propietario cobraba 20 euros por pernoctar en la casa y 10 euros por el uso de los barracones, lo que podría haberle producido cerca de 1.000 euros diarios.

Algunos residentes llevaban a cabo trabajos y proyectos bajo la supervisión del arrestado. Los investigadores también analizan episodios de intimidación y violencia hacia algunos menores, incluida la agresión de un perro perteneciente al detenido. La Policía sostiene que el hombre mantenía a los migrantes allí mientras aguardaba la oportunidad de facilitar su irregular traslado a la Península.

El caso también incluye una dimensión de explotación sexual y abuso de poder. Según los informes sobre la investigación, el detenido dormía con una de las mujeres que habitaban la finca. Todos estos aspectos deberán ser confirmados durante el procedimiento judicial.

Atentados, frontera y conflicto social

La posibilidad del suministro de gas pimienta se relaciona con los asaltos fronterizos ocurridos a finales de julio. La investigación busca determinar si hubo una preparación previa para enfrentar a las fuerzas de seguridad o si el material tenía otro propósito. Hasta el momento, no se ha demostrado judicialmente que la ONG ordenara o fomentara ataques.

El escenario ayuda a entender parte de la tensión. Ceuta alberga una frontera exterior de la Unión Europea, entradas irregulares de migrantes, menores sin tutela familiar y una fuerte presencia policial y militar. Cada evento aviva el debate sobre la seguridad, el acogimiento y el control migratorio.

Ambos casos también hacen surgir diferentes interrogantes:

La causa contra la ONG deberá aclarar si existió incitación a la violencia y quién proporcionó los materiales.

La investigación en El Príncipe examina la posible existencia de una red dedicada a alojamiento, traslado y explotación.

La situación de los menores demanda protección institucional y evaluaciones individualizadas.

Las denuncias de la organización sobre el registro deberán contrastarse con las diligencias judiciales.

El perfil de No Name Kitchen

No Name Kitchen es una ONG internacional que colabora con migrantes en diversas fronteras de Europa. En Ceuta, su labor se centra en proporcionar asistencia básica y documentar potenciales violaciones de derechos. También engloba campañas críticas contra las políticas migratorias vigentes.

La organización se ha erigido como un actor visible en el escenario social de la ciudad. Sus partidarios resaltan la atención directa que brinda a personas heridas o en situación precaria. Por el contrario, algunos críticos cuestionan si ciertas acciones pueden contribuir a la permanencia irregular o complicar el trabajo de las fuerzas del orden. La investigación abierta tendrá que separar esos dilemas políticos de los hechos que realmente puedan tener una relevancia en el ámbito penal.