Caos en el corazón de Barcelona: incendios, saqueos y un centenar de detenidos

Barcelona ha vivido una tarde de fuertes altercados en pleno centro urbano, después de que una concentración juvenil anunciada a través de las redes sociales desembocara en enfrentamientos con la policía, incendios y daños en establecimientos comerciales. La plaza de Catalunya se convirtió en el principal escenario de los incidentes, que posteriormente se extendieron a otras calles del entorno y alcanzaron las Ramblas.

La protesta, convocada bajo el nombre de Instituts Indignats, reunió a varias decenas de estudiantes, muchos de ellos menores de edad. La iniciativa guarda relación con las movilizaciones estudiantiles registradas en Francia durante las últimas semanas. Sin embargo, la concentración barcelonesa carecía de una comunicación oficial y no tenía un organizador claramente identificado.

Los primeros altercados comenzaron poco después de las 18:30 horas. Algunos participantes, con el rostro cubierto y vestidos mayoritariamente de negro, empezaron a quemar papeleras, derribar motocicletas y causar desperfectos en distintos elementos del mobiliario urbano. La intervención de los Mossos d’Esquadra provocó la dispersión de los concentrados en grupos más pequeños, que continuaron protagonizando incidentes en diferentes puntos del centro.

Barricadas en llamas y comercios afectados

Uno de los episodios más graves se produjo en la confluencia de la calle Bergara con la plaza de Catalunya, donde varios individuos utilizaron contenedores, papeleras y motocicletas para levantar una barricada a la que posteriormente prendieron fuego.

Los daños también alcanzaron marquesinas de autobús, un semáforo y elementos de terrazas comerciales. Además, se registraron incendios en papeleras y otros objetos, mientras algunos manifestantes arrojaban piedras y diferentes objetos contra los agentes desplegados.

La violencia obligó a numerosos establecimientos a tomar medidas de precaución. Algunos comercios protegieron sus escaparates, mientras que grandes superficies y tiendas de la zona optaron por cerrar sus puertas para evitar daños y proteger tanto a sus trabajadores como a los clientes.

También se difundieron imágenes de destrozos y del saqueo de una tienda de informática, aunque el alcance económico total de los daños no había sido concretado en el balance inicial.

La situación generó preocupación entre turistas, vecinos y personas que se encontraban en el centro durante la tarde del sábado. Algunos clientes y empleados quedaron resguardados dentro de establecimientos, y los agentes tuvieron que facilitar su salida hacia zonas más seguras.

Los Mossos despliegan un dispositivo para recuperar el control

Ante el aumento de la tensión, los Mossos d’Esquadra desplegaron unidades antidisturbios y realizaron varias cargas para dispersar a los grupos implicados. La Guardia Urbana, por su parte, restringió el acceso a diferentes calles del entorno de la plaza, mientras las autoridades recomendaban evitar la zona.

En un mensaje difundido alrededor de las 20:30 horas, la policía catalana advirtió de la presencia de grupos violentos que estaban quemando contenedores, dañando el mobiliario urbano y lanzando objetos contra los agentes.

La concentración inicial terminó fragmentándose en pequeños grupos, lo que dificultó la recuperación de la normalidad en las calles próximas. Los incidentes llegaron también a las Ramblas, donde se levantaron nuevas barricadas y se produjeron más desperfectos.

Hacia las 21:45 horas, los agentes habían conseguido extinguir los fuegos que permanecían activos y despejar buena parte de la plaza de Catalunya. No obstante, continuaba la presencia policial ante la posibilidad de nuevos altercados, mientras algunos participantes seguían dispersos por las inmediaciones.

Los Mossos confirmaron varias detenciones, aunque en ese momento no habían facilitado una cifra definitiva de arrestados.

La acampada por la vivienda continúa en la plaza

En paralelo a los disturbios, la acampada reivindicativa por el derecho a la vivienda que permanece instalada en el círculo central de la plaza de Catalunya seguía desarrollándose durante las primeras fases de los incidentes.

La protesta juvenil y los altercados posteriores coincidieron así con otra movilización social que mantenía su presencia en uno de los espacios más concurridos de Barcelona. Por el momento, no se había establecido una relación directa entre ambas iniciativas.

Salvador Illa rechaza la violencia y respalda a los Mossos

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, condenó públicamente los hechos y defendió la actuación de los cuerpos policiales ante los disturbios.

El dirigente catalán recordó que el derecho a manifestarse forma parte de las garantías democráticas, pero subrayó que no ampara las agresiones, las amenazas ni la destrucción de bienes públicos o privados.

Illa trasladó además su apoyo a los Mossos d’Esquadra y aseguró que los responsables de los actos violentos deberán responder por sus acciones. Su mensaje insistió en que ninguna reivindicación justifica el uso de la violencia.

Barcelona, pendiente de una oleada de protestas en Europa

Los incidentes de la capital catalana se produjeron en un contexto de movilizaciones y altercados en diferentes ciudades europeas, especialmente en Francia, donde se habían registrado enfrentamientos en lugares como París, Lyon, Marsella y Burdeos.

Las autoridades francesas habían reforzado la seguridad con un amplio despliegue policial ante el temor a nuevos episodios de violencia y saqueos. En algunas ciudades, los agentes utilizaron medios antidisturbios para contener a grupos que lanzaban objetos y provocaban daños.

Italia también había registrado manifestaciones relacionadas con el encarecimiento de la vida, las dificultades para acceder a una vivienda y el gasto militar, con medidas de vigilancia reforzadas en zonas comerciales y estaciones.

La situación francesa había entrado asimismo en el debate político español. Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, había cuestionado públicamente si España debía afrontar episodios similares y había defendido el respaldo a las fuerzas de seguridad frente a los actos violentos.

Los acontecimientos de Barcelona vuelven a situar en primer plano el debate sobre los límites de la protesta pública, la seguridad ciudadana y la responsabilidad de quienes participan en actos que terminan derivando en daños y enfrentamientos.