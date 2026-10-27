Bilbao arde tras la protesta contra Vito Quiles: coches calcinados y decenas de detenidos

La tarde del lunes, Bilbao se encontró sumida en el desorden, con calles bloqueadas, vehículos quemados y barricadas levantadas a raíz de una protesta contra Vito Quiles. Según la crónica de OKDIARIO, el incidente tuvo su origen en el barrio de Deusto, donde varios grupos incendiaron contenedores y automóviles tras la anulación del acto que se iba a celebrar en la Universidad de Deusto.

La concentración había transcurrido sin mayores problemas hasta que, al disolverse, algunos de los asistentes comenzaron a arrojar objetos y a levantar barricadas. Como resultado de la noche, se reportaron 19 detenciones, además de tres personas bajo investigación por desorden público. Entre los arrestados, siete eran menores de edad y el mayor contaba con 22 años, según informó la Ertzaintza.

Una manifestación que concluyó con incendios

Los disturbios comenzaron alrededor de las siete de la tarde, en las cercanías del campus universitario. La movilización había sido convocada en respuesta a un acto que Vito Quiles había anunciado para esa fecha, aunque el político comunicó su cancelación antes de la hora programada. La Universidad de Deusto, accesoriamente, decidió suspender las actividades académicas y cerrar sus instalaciones esa tarde para evitar cualquier contratiempo.

La situación se complicó tras la disolución de la manifestación. En la calle Francesc Macià se produjo el primer incendio de un contenedor. Posteriormente, los disturbios se expandieron por la avenida Lehendakari Agirre y la calle Luis Power, donde los manifestantes cruzaron contenedores en la carretera y prendieron fuego a varios coches aparcados.

Entre los daños causados se incluyen:

Múltiples contenedores incinerados.

Al menos seis vehículos afectados.

Una motocicleta de la Policía Municipal utilizada como barricada.

Daños en el mobiliario urbano y en establecimientos comerciales.

Cortes de tráfico en diversas calles de Deusto y otras áreas de Bilbao.

Los bomberos llegaron para extinguir los incendios mientras la policía trataba de identificar a los responsables. También se denunciaron saqueos en comercios cercanos, aunque será la investigación la que determinará el alcance de estos daños y el papel de cada detenido en los incidentes.

La polémica sobre la actuación policial

El Departamento vasco de Seguridad repudió los disturbios, señalando que los autores realizaron sus acciones de manera premeditada para causar altercados. Según su narración, un grupo se dirigió hacia la comisaría de la Ertzaintza en Deusto, arrojando piedras contra sus instalaciones.

La intervención policial ha suscitado críticas desde el ámbito político, a raíz del tiempo transcurrido entre el inicio de los incendios y la llegada de los agentes. Algunos reportes apuntan que en las calles ya había contenedores ardiendo y coches dañados antes de que se produjeran las cargas policiales. No obstante, será necesario reconstruir la secuencia exacta mediante grabaciones, informes policiales y los testimonios de residentes y comerciantes.

La Consejería de Seguridad mantuvo un conteo creciente de las detenciones a lo largo de la noche: primero fueron nueve, luego catorce y finalmente 19. Tres personas quedaron bajo investigación sin arresto. La inclusión de siete menores de edad añade un componente particular al caso, dado que su situación será tratada conforme a la ley de menores en vigor.

La figura de Vito Quiles

Vito Quiles había convocado un acto público en las cercanías de la Universidad de Deusto. Ante la posibilidad de disturbios, contactó con la Ertzaintza para explorar la opción de cambiar la ubicación del evento. Finalmente, comunicó la cancelación por escrito a las 16:06 horas, varias horas antes de que estallaran los altercados.

Quiles se caracteriza por su notable presencia en redes sociales, así como por su retórica de confrontación política y su capacidad para atraer a audiencias movilizadas. Su convocatoria originó una respuesta de colectivos estudiantiles y antifascistas, pero el acto en sí no llegó a llevarse a cabo. Esto resulta fundamental para diferenciar la manifestación inicial de los delitos que ocurrieron después.

Algunos aspectos destacados del día son:

El campus cerró antes de lo previsto. La concentración comenzó de forma pacífica. Quiles anunció su cancelación antes de que comenzaran los disturbios. La mayoría de los detenidos eran jóvenes, siete de ellos menores. Los altercados afectaron a vehículos, contenedores, mobiliario y comercios, no se limitaron a un solo incendio.

La investigación judicial deberá determinar quién organizó los ataques, quién participó activamente en los incendios y si hubo coordinación entre los grupos. También será preciso esclarecer la responsabilidad por los daños económicos y cualquier posible lesión, aspectos que aún no están definidos en el primer balance oficial.

Así, en Bilbao, una protesta convocada contra un acto que no llegó a celebrarse acabó con una ciudad marcada por el caos y una causa abierta para identificar a cada uno de los implicados.