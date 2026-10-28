Policías y guardias civiles se atrincheran en Interior tras fracasar las negociaciones sobre su jubilación

El encierro de policías y guardias civiles en el Ministerio del Interior finalizó durante la madrugada después de que la Unidad de Prevención y Reacción interviniera en la sede para desalojar a los representantes. La movilización tuvo lugar tras el colapso de las negociaciones sobre la jubilación y el reconocimiento de la profesión de riesgo, tal como informa OKDIARIO.

La protesta reunió a representantes de varios sindicatos de la Policía Nacional junto a asociaciones profesionales de la Guardia Civil en la Secretaría de Estado de Seguridad, situada en la calle Amador de los Ríos de Madrid. Los convocantes calificaron el encierro de pacífico e indefinido, exigiendo una respuesta antes de que la próxima convocatoria electoral frene cualquier avance.

Una negociación estancada

Este conflicto social ha surgido tras casi un año de reuniones entre las organizaciones y el Ministerio del Interior. En la mesa técnica se abordaron asuntos como la jubilación anticipada, la mejora de las pensiones y el reconocimiento de ambos cuerpos como profesión de riesgo.

Desde Interior se comunicó a los representantes que la convocatoria de elecciones generales del próximo 29 de noviembre dificultaba continuar con las conversaciones en ese momento. El departamento, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, destacó que el diálogo podría reanudarse en la próxima legislatura. Esta respuesta fue considerada insuficiente por parte de los sindicatos, quienes denunciaron el riesgo de que el proceso se quedara parado sin garantías.

La manifestación incluyó la participación de:

JUPOL , SUP y UFP , en representación de la Policía Nacional.

, y , en representación de la Policía Nacional. AUGC , JUCIL , ASESGC , AEGC , IGC y otras asociaciones del ámbito de la Guardia Civil.

, , , , y otras asociaciones del ámbito de la Guardia Civil. Al menos nueve organizaciones estuvieron presentes en el encierro.

No todos los sindicatos que participaron en las negociaciones se unieron a la movilización, reflejando así la tensión interna sobre el método de protesta, aunque las principales reivindicaciones son compartidas.

La llegada de la UPR eleva la tensión

Durante la madrugada, cinco furgonetas de la Unidad de Prevención y Reacción llegaron al Ministerio. Según relatan los representantes encerrados, los agentes de la unidad indagaron sobre sus intenciones y solicitaron la identificación de los manifestantes. Asimismo, les comunicaron que debían abandonar el edificio.

Los manifestantes respondieron que no abandonarían voluntariamente. Los convocantes afirmaron que recibieron advertencias sobre posibles acusaciones de desobediencia si optaban por permanecer en el edificio. Poco después de la una de la madrugada, comenzaron a salir de la sede. Uno de los participantes expresó que no estaban abandonando por voluntad propia, pero también indicó que no querían forzar a otros policías a usar la fuerza contra ellos.

Este episodio añade un matiz institucional a un conflicto que se inició como una disputa laboral. Policías y guardias civiles protestaron dentro de un edificio del departamento que dirige sus cuerpos, mientras otros agentes recibieron la orden de supervisar el desalojo. La situación pone de manifiesto el choque entre el derecho a la representación profesional y las normativas de seguridad y acceso a una sede ministerial.

Qué reclaman los agentes

Las organizaciones argumentan que las condiciones de jubilación no reflejan el desgaste físico y psicológico que conlleva el trabajo policial. Entre sus principales demandas se encuentran:

El reconocimiento legal de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo. La mejora de las pensiones y su equiparación con otros cuerpos policiales. Una jubilación anticipada adaptada a las características del servicio. El reconocimiento de ciertos periodos de cotización para efectos de jubilación. Compromisos concretos antes de que el proceso electoral cierre la legislatura.

Los sindicatos comparan su situación con la de los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza, cuerpos que ya tienen ese reconocimiento. Esta diferencia alimenta una sensación de desigualdad entre profesionales que realizan labores de seguridad pública similares, a pesar de estar en entornos laborales y administrativos diferentes.

Un conflicto con recorrido político

La próxima convocatoria electoral se ha transformado en el principal punto de tensión. Desde Interior se argumenta que el calendario limita la capacidad del Gobierno para cerrar una reforma con repercusiones en el presupuesto y la normativa. Por su parte, las organizaciones profesionales interpretan el aplazamiento como otra demora tras meses de reuniones y promesas incumplidas.

El caso también está relacionado con otros conflictos sociales que afectan a las condiciones de los servicios públicos: salarios, turnos, salud laboral y reconocimiento profesional. La protesta de policías y guardias civiles evidencia que la tensión no solo se restringe a sectores tradicionalmente movilizados, sino que también llega a colectivos sujetos a una estricta disciplina interna y con limitaciones específicas para ejercer sus derechos sindicales.

El encierro fue presentado por sus organizadores como una acción inusitada y excepcional. Su desalojo no resuelve el trasfondo del conflicto: las negociaciones sobre jubilación y reconocimiento de riesgo quedan pendientes de una resolución política que, a menos que haya cambios significativos, deberá encarar el próximo Gobierno.