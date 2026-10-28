La terrorífica colisión entre un AVE y un Iryo a la altura de Urda (Toledo) deja al menos 68 muertos y más de 170 heridos

Imágenes de uno de los trenes siniestrados.

Catástrofe ferroviaria.

Cuando aún no se apagaron los ecos del terrible accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del 18 de enero de 2026, con 68 fallecidos, este 28 de octubre de 2026 salta de nuevo otra noticia tétrica.

De acuerdo al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, detalló que hay 15 heridos muy graves y 53 personas con heridas moderadas que están siendo atendidos en distintos hospitales.

Según adelantaron en ‘El Programa de Ana Rosa‘ (Telecinco), a primera hora se conoció que dos trenes de pasajeros de pasajeros, un Iryo con 147 pasajeros y un AVE con 397, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo).

El suceso tuvo lugar a las 8.54 horas.

⚠️ Accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda. 🔴 Se encuentra interrumpida la circulación entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía. 🔁 Habilitados cambios y anulaciones gratuitos para todos los trenes afectados. — InfoRenfe (@Inforenfe) October 28, 2026

⚠️Se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes. — INFOAdif (@InfoAdif) October 28, 2026

Inicialmente se habló de más de un centenar de heridos y, según adelantaba el diario ‘El País’, el número de fallecidos se elevaría al menos a una decena.

Sin embargo, fuentes de Emergencias la cifra se elevaba a 39 muertos y a 170 heridos.

Minutos después, Protección Civil elevaba la cantidad en siete fallecidos más, hasta los 46, justo el mismo número de fenecidos que en el accidente que tuvo lugar en Adamuz.

A las 11:15, la propia Protección Civil actualizaba la cifra hasta el medio centenar y cerca de las 14 horas esa cantidad ya se disparaba hasta los 64.

Más vídeos e imágenes del caos que ha generado el accidente entre un AVE y un Iryo entre Urda y Los Yébenes, en Toledo. Pero no veréis un tuit de Óscar Puente hablando de esto. Seguramente, en unos días, dirá que igual que tampoco puede soldar las vías, tampoco maneja los semáforos o lo que se le ocurra. Es un ministro criminal. — Luis Rioja (@miescano351) October 28, 2026

Pero lo cierto es que ya se habla por parte de varios ocupantes de los trenes que sí hay pasajeros que han sufrido daños físicos y otros que, desgraciadamente, habrían perdido la vida.

El maquinista del AVE y un operario en prácticas se encuentran desaparecidos.

#ÚLTIMAHORA | Dos trenes colisionan en la estación de Urda (Toledo): está interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía https://t.co/87HDiMScUP https://t.co/jVB9l8f6K2 — Europa Press (@europapress) October 28, 2026

Alberto Sotillos, en directo en el plató de ‘El Programa de Ana Rosa’ fue quien adelantó la noticia y dijo que su cuñado, que iba en el tren Iryo, le detalló que había varias personas heridas, otras tantas fallecidas y que dos vagones habían caído por un terraplén, amén de que se habían declarado incendios en algunos de los coches siniestrados.

El vídeo de la vergüenza

Justo hace una semana, el titular de Transportes, Óscar Puente, dejaba esta ‘perla’ en el programa ‘Cara al Show’, en laSexta, con Marc Giró, en la que se burlaba de todas las incidencias ferroviarias:

El ministro de Transportes, Óscar Puente, también conocido por el ‘carnicero de Adamuz’, no tiene filtros ni vergüenza alguna y se deja caer por el programa del aceitoso Marc Giró en laSexta para hacer mofas sobre los retrasos y los accidentes sufridos por los viajeros de la Renfe. — Luis Rioja (@miescano351) October 21, 2026

Hoy, sin embargo, a las 10:30 horas de este 28 de octubre de 2026, el titular ministerial no ha tenido ocasión de pronunciarse en redes sociales.

Pedro Sánchez, que es responsable de mantener a Puente en el cargo, se limitó al clásico mensaje de aliño en X:

Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage. Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas. Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026

Renfe puso a disposición de los viajeros y de los familiares un teléfono:

⚠️ACCIDENTE URDA: Renfe ha habilitado el teléfono 𝟵𝟬𝟬 𝟭𝟬 𝟭𝟬 𝟮𝟬, dentro del Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y sus Familiares.

Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número. — Renfe (@Renfe) October 28, 2026

ℹ️ RENFE INFORMA: Comunicado sobre el accidente entre Los Yébenes y Urda (Toledo). https://t.co/O9e6AiQrSt — Renfe (@Renfe) October 28, 2026

La compañía Iryo, en sus redes sociales, anunció que todos los servicios entre Madrid-Puerta de Atocha y el Corredor Sur están suspendidos: