¿DÓNDE ESTÁ ÓSCAR PUENTE?

La terrorífica colisión entre un AVE y un Iryo a la altura de Urda (Toledo) deja al menos 68 muertos y más de 170 heridos

El terrible accidente se produce solo diez meses después del de Adamuz, en Córdoba, donde hubo 46 víctimas mortales

Imágenes de uno de los trenes siniestrados.
Imágenes de uno de los trenes siniestrados. Capital Radio.
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Catástrofe ferroviaria.

Cuando aún no se apagaron los ecos del terrible accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del 18 de enero de 2026, con 68 fallecidos, este 28 de octubre de 2026 salta de nuevo otra noticia tétrica.

De acuerdo al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, detalló que hay 15 heridos muy graves y 53 personas con heridas moderadas que están siendo atendidos en distintos hospitales.

Según adelantaron en ‘El Programa de Ana Rosa‘ (Telecinco), a primera hora se conoció que dos trenes de pasajeros de pasajeros, un Iryo con 147 pasajeros y un AVE con 397, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo).

El suceso tuvo lugar a las 8.54 horas.

Inicialmente se habló de más de un centenar de heridos y, según adelantaba el diario ‘El País’, el número de fallecidos se elevaría al menos a una decena.

Sin embargo, fuentes de Emergencias la cifra se elevaba a 39 muertos y a 170 heridos.

Minutos después, Protección Civil elevaba la cantidad en siete fallecidos más, hasta los 46, justo el mismo número de fenecidos que en el accidente que tuvo lugar en Adamuz.

A las 11:15, la propia Protección Civil actualizaba la cifra hasta el medio centenar y cerca de las 14 horas esa cantidad ya se disparaba hasta los 64.

Pero lo cierto es que ya se habla por parte de varios ocupantes de los trenes que sí hay pasajeros que han sufrido daños físicos y otros que, desgraciadamente, habrían perdido la vida.

El maquinista del AVE y un operario en prácticas se encuentran desaparecidos.

Alberto Sotillos, en directo en el plató de ‘El Programa de Ana Rosa’ fue quien adelantó la noticia y dijo que su cuñado, que iba en el tren Iryo, le detalló que había varias personas heridas, otras tantas fallecidas y que dos vagones habían caído por un terraplén, amén de que se habían declarado incendios en algunos de los coches siniestrados.

El vídeo de la vergüenza

Justo hace una semana, el titular de Transportes, Óscar Puente, dejaba esta ‘perla’ en el programa ‘Cara al Show’, en laSexta, con Marc Giró, en la que se burlaba de todas las incidencias ferroviarias:

Hoy, sin embargo, a las 10:30 horas de este 28 de octubre de 2026, el titular ministerial no ha tenido ocasión de pronunciarse en redes sociales.

Pedro Sánchez, que es responsable de mantener a Puente en el cargo, se limitó al clásico mensaje de aliño en X:

Renfe puso a disposición de los viajeros y de los familiares un teléfono:

La compañía Iryo, en sus redes sociales, anunció que todos los servicios entre Madrid-Puerta de Atocha y el Corredor Sur están suspendidos:

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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