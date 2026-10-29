La joyería Yanes desmonta a Zapatero: tasa en un millón de euros las joyas

La segunda valoración de las joyas descubiertas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero eleva el caso a una realidad económica que resulta ineludible. Según RTVE informa, la prestigiosa firma Yanes ha cifrado el total en 1.023.320 euros.

Este monto representa una reducción respecto a la primera tasación, sin embargo, mantiene el asunto por encima del millón de euros. La Policía halló estas piezas dentro de una caja fuerte durante el registro de una oficina relacionada con el expresidente, en el marco de una investigación distinta del caso Plus Ultra.

Una rebaja que sigue siendo millonaria

El informe solicitado a Yanes analiza más de sesenta objetos. Entre ellos, se encuentran doce piezas de alta joyería elaboradas en oro blanco, adornadas con diamantes y otras gemas, así como un lote considerado de menor valor. La cifra final queda por debajo de los 1.323.915 euros que inicialmente se habían calculado por Ansorena.

Dicha diferencia no es baladí desde el punto de vista judicial. El valor de las joyas puede influir en la investigación acerca de su origen, su posible declaración fiscal y el tratamiento que debieron recibir si fueron obsequios institucionales. En el ámbito político, las cifras tienden a tener una vida propia y suelen encontrar su espacio en un titular.

El análisis de Yanes sugiere un posible origen asiático para las piezas y las describe como joyas de fabricación comercial. Esta valoración introduce un aspecto significativo, ya que lleva el debate más allá de la mera existencia de los objetos, hacia su procedencia, trazabilidad y cómo aterrizaron en la caja fuerte.

El origen de las piezas, en el centro

Zapatero argumenta que recibió las joyas como regalo durante una visita oficial del entonces rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz Al Saud, y que las conservó sin usarlas ni conocer su verdadero valor. Su defensa ha sostenido que eran obsequios personales y no bienes que debieran haber sido cedidos al Patrimonio del Estado.

No obstante, la documentación presentada ante el juzgado menciona un reloj de sobremesa con esmeraldas que el monarca saudí entregó al expresidente, aunque no identifica los tres conjuntos de joyas compuestos por collar, pulsera, sortija y pendientes, que se diferencian por rubíes, esmeraldas y zafiros.

La falta de estos conjuntos en los registros oficiales alimenta una de las líneas principales de investigación. La Fiscalía Anticorrupción ha planteado la posibilidad de investigar un potencial delito de malversación, mientras que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama mantiene abierta la causa por presuntos delitos fiscales y de contrabando.

La batalla procesal continúa

La defensa intentó excluir a Yanes de la pericial tras las declaraciones de su director general, quien valoró públicamente las piezas en una cifra cercana a los dos millones de euros. Sin embargo, el magistrado rechazó la recusación, argumentando que tales afirmaciones no demostraban un interés personal o directo de la firma en el resultado del juicio.

Ahora, el informe oficial establece el valor en algo más de un millón, por debajo de aquella estimación mediática y también de la valoración inicial de Ansorena. Además, el juez desestimó una petición para solicitar información a Arabia Saudí sobre la procedencia de las joyas, considerando que la defensa no ha presentado elementos objetivos suficientes que justifiquen la necesidad de esa diligencia.

El expediente queda a la espera de varios documentos clave: la acreditación del origen, la naturaleza exacta de los regalos, su posible consideración como patrimonio público y una explicación sobre por qué permanecieron años guardadas en una caja fuerte privada. Más que una simple disputa entre tasadores, el caso plantea una pregunta incómoda sobre los límites entre el obsequio diplomático y el patrimonio institucional. Y, por ahora, la respuesta pesa exactamente 1.023.320 euros.