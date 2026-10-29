La Policía arresta a dos hombres en Tenerife tras patear y tirar del pelo a una mujer para robarle 300 euros

En Puerto de la Cruz, Tenerife, dos hombres han sido arrestados como presuntos responsables de dos robos con violencia. La investigación, publicada por Diario de Avisos, se inició tras la recepción de dos denuncias que ofrecían descripciones similares de los agresores.

Una de las víctimas, una mujer de 52 años, fue golpeada mientras le robaban su cartera. La otra afectada es una menor, a quien le sustrajeron el teléfono móvil.

Una agresión para llevarse 300 euros

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, los supuestos autores se acercaron a la mujer y le tiraron del pelo, lo que la hizo caer al suelo. Acto seguido, le propinaron varios golpes y patadas en distintas partes del cuerpo.

Los delincuentes le robaron una cartera que contenía 300 euros. La víctima sufrió lesiones y necesitó asistencia médica. La Policía Nacional investiga estos hechos como un robo con violencia, sin perjuicio de la calificación jurídica final que determine la autoridad judicial.

En el segundo incidente, la víctima fue una menor. Los sospechosos le arrebataron el teléfono móvil de forma agresiva. El rastreo del dispositivo resultó fundamental para seguir su pista y fue clave para localizar a los implicados.

El móvil, una pista clave

Los investigadores averiguaron que los presuntos autores intentaron vender el terminal en la zona de bares y ocio del municipio. Esta maniobra facilitó la identificación del entorno en el que se movían.

La colaboración de los ciudadanos también fue crucial para dar con uno de los sospechosos. Así, la Policía Nacional pudo completar las diligencias y detener a ambos hombres, cuya identidad no ha sido revelada.

La cronología de la investigación se desarrolló de la siguiente manera:

Recepción de dos denuncias en la Comisaría Local de Puerto de la Cruz. Comparación de las descripciones proporcionadas por las víctimas. Rastreo del teléfono robado a la menor. Localización de los sospechosos en el entorno de ocio del municipio. Detención de ambos y puesta a disposición judicial.

La similitud en los relatos permitió a los agentes conectar los dos asaltos. La Policía Nacional subraya que la información brindada por los ciudadanos y el seguimiento del teléfono fueron fundamentales para aclarar lo sucedido.

Qué se sabe de los detenidos

Hasta el momento, no se ha divulgado información personal, nacionalidades ni antecedentes de los arrestados, ni tampoco se sabe si tenían alguna relación previa con las víctimas. Ambos se encuentran a disposición de la autoridad judicial competente, que evaluará las medidas cautelares y analizará los indicios recabados durante la investigación.

El caso abarca dos aspectos diferenciados: la violencia física utilizada contra una mujer para obtener dinero en efectivo y el robo del móvil a una menor. La investigación determinará si ambos eventos son parte de una misma actuación delictiva y el grado de implicación de cada detenido.

Por ahora, el caso sigue bajo investigación, y los arrestados mantienen la condición de presuntos autores hasta que se dicte una resolución judicial definitiva. El teléfono móvil y las declaraciones de las víctimas han sido elementos fundamentales para reconstruir los hechos ocurridos en las calles de Puerto de la Cruz.