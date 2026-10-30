Detenido el acusado de violar a una mujer a la que habría drogado tras quedar con ella por una ‘app’

Una cita acordada a través de internet dio lugar a una denuncia por agresión sexual y la posterior detención de un hombre en Huércal-Overa, en la provincia de Almería. Según la información difundida por La Razón, la víctima habría sido objeto de una posible sumisión química durante su encuentro.

Los hechos se remontan a septiembre pasado, cuando la mujer, que reside en la Región de Murcia, se dirigió al domicilio del detenido tras intercambiar mensajes a través de una aplicación de citas. El hombre, utilizando un perfil y una identidad falsa, buscaba ocultar su verdadera identidad y dificultar así su futura localización.

Una bebida y síntomas que sugieren sumisión química

En el transcurso de la cita, el sospechoso le ofreció una bebida a la mujer. Pasados unos minutos, ella comenzó a experimentar mareos, desorientación y una notable pérdida de fuerza muscular. Estos síntomas indican la posibilidad de una sumisión química, aunque será la investigación judicial la que aclare lo sucedido y determine si la bebida contenía alguna sustancia.

La mujer logró abandonar la vivienda varias horas después, momento en el que empezó a recuperar parcialmente sus facultades. Regresó a su hogar con dificultades y sin tener claridad sobre lo que había ocurrido. Ante la sospecha de haber sido víctima de una agresión sexual, se dirigió a un centro sanitario y presentó una denuncia a la Policía Nacional.

La investigación fue asumida por los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM). Los investigadores analizaron el testimonio de la denunciante, las circunstancias del encuentro y la identidad utilizada en la aplicación, lo que finalmente permitió localizar al sospechoso en el municipio almeriense.

El detenido, ya con antecedentes policiales por otros delitos, fue puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de un delito de agresión sexual. Sin embargo, hay que recordar que la detención no implica una condena, quedando por determinar a través del procedimiento judicial las responsabilidades penales correspondientes.

El riesgo de trasladar una primera cita a un domicilio

Las aplicaciones de citas facilitan conocer gente más allá del entorno cotidiano, pero a su vez permiten que algunos oculten su verdadera identidad. Un perfil falso, combinaciones de conversación prolongadas o una imagen amable no garantizan que la persona enfrente sea quien dice ser. El peligro se acentúa cuando el primer encuentro se lleva a cabo en una vivienda privada, sin testigos y con pocas posibilidades de solicitar ayuda.

Es prudente adoptar algunas medidas sencillas antes y durante una cita:

Optar por un lugar público y concurrido con personas alrededor.

Informar a alguien de confianza acerca del nombre, perfil y ubicación del encuentro.

Compartir la hora prevista de llegada y de regreso.

Mantener activa la ubicación del teléfono si hay confianza suficiente para tal acción.

Evitar que la cita inicial tenga lugar en un domicilio, vehículo o en un área aislada.

No aceptar bebidas que estén abiertas o preparadas sin haber supervisado su trayecto.

Establecer una palabra o mensaje de alerta para pedir ayuda sin levantar sospechas.

Cancelar la cita ante cualquier presión, cambio inesperado en el plan o comportamiento intimidatorio.

Citarse en un espacio público no elimina todos los riesgos, pero brinda la posibilidad de contar con testigos, cámaras, agentes de seguridad y rutas de escape. También es recomendable esperar un lapso de tiempo razonable antes de compartir detalles personales, rutinas, dirección o información sobre familiares.

Qué hacer en caso de una posible agresión

La atención médica puede resultar crucial para proteger la salud de la víctima y documentar lesiones o síntomas. Si se sospecha que se ha ingerido una sustancia, es crucial comunicarlo de inmediato, ya que algunas sustancias pueden eliminarse rápidamente del organismo. Asimismo, es recomendable conservar mensajes, capturas del perfil, datos de la aplicación y cualquier información relevante sobre el lugar del encuentro.

En caso de necesidad, la víctima puede dirigirse a un centro sanitario, llamar al 112 o solicitar asistencia a la Policía Nacional, la Guardia Civil o los servicios de emergencia. En España, el teléfono 016 proporciona información y asesoramiento sobre la violencia contra las mujeres; las emergencias siempre deben comunicarse al 112.

El incidente en Murcia ilustra que una aplicación solo es un medio de contacto: no certifica la identidad ni las intenciones de la persona al otro lado de la pantalla. Una cita segura comienza por mantener el control sobre el lugar, el tiempo y la posibilidad de marcharse cuando se desee.