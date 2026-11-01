Blocus amenaza con volver a sembrar el caos, pero la Policía frustra sus convocatorias

Las manifestaciones relacionadas con Blocus transcurrieron este sábado sin incidentes importantes en Madrid y Barcelona, gracias a un amplio despliegue policial preparado para prevenir nuevos saqueos y destrozos. La jornada estuvo marcada por una intensa labor de prevención tras los disturbios ocurridos la semana anterior en la capital catalana.

El dispositivo policial alteró la imagen habitual de las áreas comerciales. En Madrid, numerosos negocios reforzaron la protección de sus escaparates con paneles, mientras que algunos decidieron cerrar antes de lo habitual. En Barcelona, también se incrementaron los controles en el centro, donde los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana monitorearon los lugares señalados en las convocatorias que circulaban por las redes sociales.

Una jornada marcada por la prevención

En Madrid, el Ayuntamiento mobilizó a cerca de 1.700 agentes municipales durante el puente de Todos los Santos. La Policía Nacional también envió unidades de intervención para resguardar las áreas con mayor afluencia de personas y comercios, como Gran Vía, Montera, Plaza de España y la Milla de Oro.

La convocatoria en Madrid perdió ímpetu antes de desarrollarse. Aunque los agentes realizaron controles y registraron lugares de reunión, no hubo enfrentamientos ni daños a los establecimientos. La colaboración entre la Policía Municipal y la Policía Nacional permitió mantener la seguridad en las zonas comerciales, evitando conflictos.

La mayor preocupación estaba en Barcelona. Los Mossos activaron un dispositivo de nivel 4, el más alto para movilizaciones en la vía pública, después de los disturbios del 24 de octubre. En ese incidente, más de un centenar de personas fueron detenidas, gran parte de ellas menores, además de haber sufrido comercios vandalizados y agentes heridos.

El balance inicial del operativo en Cataluña incluyó cientos de identificaciones y varias actas debido a la intervención de objetos que podrían ser utilizados en conflictos. A pesar de los llamamientos para concentrarse en lugares como el Arc de Triomf y los alrededores de La Pedrera, la participación fue escasa.

El antecedente que elevó la alarma

La tensión se intensificó a raíz de los disturbios que tuvieron lugar en Barcelona una semana antes. La convocatoria reunió a numerosos jóvenes y culminó en enfrentamientos, daños en tiendas y numerosas detenciones. Las fuerzas de seguridad señalaron que parte de la organización provenía de canales de mensajería y perfiles en redes sociales.

Durante los días anteriores, la labor investigadora de la policía se centró en identificar a quienes promovían llamamientos a saquear o vandalizar comercios. Asimismo, se llevaron a cabo arrestos en varias localidades de España por su supuesta vinculación con la organización o promoción de nuevos disturbios.

Entre las acciones llevadas a cabo destacan:

Detenciones de jóvenes supuestamente relacionados con la difusión de convocatorias.

Identificaciones preventivas en estaciones, accesos al metro y zonas comerciales.

Incautación de objetos que podían ser utilizados para forzar establecimientos.

Vigilancia reforzada de grupos y canales de mensajería.

Coordinación entre cuerpos de seguridad estatales, autonómicos y locales.

La dimensión digital del movimiento complicó la respuesta de las autoridades. Las convocatorias no dependían de una estructura fija y visible, sino que se comunicaban a través de mensajes que podían modificar su ubicación y horario con gran rapidez. Este sistema dificultó la estimación de la participación real y obligó a los cuerpos de seguridad a actuar en múltiples puntos simultáneamente.

Un conflicto social con una dimensión juvenil

El fenómeno de Blocus pone de manifiesto un conflicto social que mezcla el descontento juvenil, la búsqueda de notoriedad en internet y episodios de violencia dirigidos contra el ámbito comercial. La significativa presencia de menores entre los detenidos en la jornada anterior intensificó la preocupación en las instituciones y suscitó un debate sobre la responsabilidad de quienes gestionan estos canales.

Además, la protesta se produjo en un contexto marcado por las celebraciones de Halloween y el puente de Todos los Santos. Esta coincidencia aumentó el temor a que los grupos pudieran aprovechar la aglomeración de personas, la actividad nocturna y la afluencia de visitantes para provocar desórdenes.

La reacción de los comercios evidenció el impacto económico inmediato de esta crisis. A pesar de que la jornada concluyó sin incidentes relevantes en Madrid y Barcelona, muchos negocios ya asumieron costes por el cierre anticipado, la instalación de protecciones y el refuerzo de su seguridad privada.

El perfil público de Blocus sigue siendo poco claro. No se presenta como una organización convencional con portavoces reconocibles o una dirección claramente identificada. Su capacidad de convocatoria parece depender en gran medida de las redes sociales, mensajes anónimos y grupos que pueden desaparecer o trasladarse con facilidad.

Entre las características más relevantes del movimiento destacan:

Uso intensivo de redes y aplicaciones de mensajería.

Convocatorias descentralizadas y cambiante.

Notoria presencia de participantes muy jóvenes.

Mezcla de protesta callejera, vandalismo y llamados al saqueo.

Difusión de imágenes y mensajes para aumentar su repercusión.

La calma de este sábado ha disminuido la presión en las calles, pero no concluye la investigación. Las fuerzas policiales seguirán enfocadas en los canales digitales y la posible repetición de convocatorias en otras ciudades. Un aspecto clave que se desprende de la jornada es que los comercios pudieron mantener sus puertas abiertas o protegerse, evitando así que las concentraciones desembocaran en nuevos disturbios.