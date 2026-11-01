Conmoción en Zamora: un hombre, su hija y dos niños mueren en un trágico accidente de tráfico

Este domingo, cuatro miembros de una misma familia han perdido la vida tras salirse de la carretera el automóvil en el que viajaban por el término municipal de Malva, en Zamora. Los primeros informes del trágico suceso sugieren una pérdida de control en un tramo recto de la carretera ZA-P-2314.

Las víctimas incluyen a un hombre de 59 años, su hija de 29 y dos pequeños de dos y tres años. Todos ellos formaban parte del mismo núcleo familiar y residían en Aspariegos, un pueblo ubicado a escasa distancia del lugar donde ocurrió el accidente.

El accidente se produjo en un tramo recto

El aviso llegó a los servicios de emergencias 1-1-2 de Castilla y León poco antes de las 13.45 horas. En la llamada se alertaba de que varias personas se encontraban heridas y atrapadas dentro del vehículo. Inicialmente, se reportó que tres ocupantes estaban afectados, pero los equipos que acudieron al lugar confirmaron posteriormente que las cuatro personas habían fallecido.

El automóvil circulaba por el kilómetro 16,3 de la ZA-P-2314, carretera que une Malva con Cerecinos del Carrizal. Por razones que están siendo investigadas por la Guardia Civil de Tráfico, el vehículo salió de la calzada por el margen derecho y colisionó contra una tajea de hormigón, diseñada para permitir el paso del agua bajo la carretera.

De acuerdo con los primeros datos disponibles, el siniestro tuvo lugar en una zona recta y con buena visibilidad, sin curvas que presentaran complicaciones. La salida de la vía sucedió por el lado por el que avanzaba el coche. El impacto contra la estructura fue tan violento que los servicios sanitarios no lograron reanimar a ninguno de los ocupantes.

Un amplio despliegue de emergencia

Al lugar del accidente se movilizaron diferentes servicios de emergencia:

Guardia Civil de Tráfico.

Bomberos de Toro.

Una ambulancia de soporte vital básico.

Una unidad medicalizada.

Personal de Atención Primaria del centro de salud de Toro.

Un helicóptero medicalizado del Sacyl.

Los bomberos tuvieron que actuar para liberar a las víctimas del interior del automóvil. Tras retirar el techo, lograron rescatar los cuerpos de los cuatro ocupantes. Los sanitarios confirmaron los fallecimientos en el lugar de los hechos y posteriormente los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Zamora para realizar sus autopsias.

La investigación ofrece incertidumbres sobre las razones que llevaron al conductor a perder el control del vehículo. Hasta el momento, no se han encontrado indicios que sugieran una avería, problemas de salud, exceso de velocidad, consumo de alcohol o la intervención de otro vehículo. La Guardia Civil se encuentra analizando la escena y las circunstancias que precedieron al impacto para poder formar una hipótesis.

Una familia conocida en Aspariegos

Las cuatro víctimas eran residentes de Aspariegos, un pueblo de poco más de doscientos habitantes. Según información de medios locales, la familia llevaba cerca de un año viviendo en la zona, donde se habían instalado en una vivienda y habían establecido lazos amistosos con otros vecinos.

El hombre de 59 años era el conductor, acompañado de su hija de 29. Los dos menores, de dos y tres años, se encontraban en la parte trasera del vehículo. Esta relación familiar, así como las edades, han sido corroboradas por fuentes de la Guardia Civil de Zamora.

La tragedia ha afectado profundamente a Aspariegos y a localidades cercanas, donde la noticia del accidente se conoció en un día marcado por los desplazamientos del puente de Todos los Santos. Este suceso pone una vez más en el punto de mira la vulnerabilidad de las carreteras provinciales, incluso en tramos que parecen seguros y sencillos.

Las diligencias siguen abiertas para reconstruir la trayectoria del automóvil, establecer la velocidad aproximada y averiguar si algún factor externo influyó en la salida de la carretera. La respuesta dependerá de las inspecciones técnicas, los testimonios recabados y los resultados de las autopsias.