Seis vuelos en Europa activan los protocolos antiterrorismo tras recibir amenazas simultáneas

Este martes, seis aviones de pasajeros se encontraron en estado de alerta en diversas localidades europeas al recibir amenazas de bomba. A pesar de la situación, todos los vuelos aterrizaron sin incidentes y los equipos de emergencia no hallaron explosivos durante las inspecciones, de acuerdo con información de ABC.

Los avisos afectaron a vuelos de España, Italia, Polonia y Bulgaria. Las autoridades activaron sus protocolos de seguridad, desviaron al menos un avión y cerraron temporalmente un aeropuerto en Polonia. Hasta ahora, ninguna organización se ha atribuido las amenazas y aún no se ha establecido una conexión entre los distintos incidentes.

Aterrizajes y revisiones en cuatro países

Una de las alertas se registró en el aeropuerto internacional de Región de Murcia, donde un vuelo de Ryanair proveniente de Mánchester aterrizó. La Guardia Civil llevó a cabo una inspección del avión luego de recibir la alerta y confirmó la ausencia de explosivos. Durante la intervención, parte de las instalaciones del aeropuerto permanecieron acordonadas, recuperando la normalidad más tarde.

En Roma, dos vuelos de Ryanair, que llegaban desde Dublín y Lisboa, fueron examinados tras recibir avisos anónimos. El avión que arribó desde Dublín fue escoltado por la Fuerza Aérea italiana hasta su aterrizaje. Una vez que los pasajeros desembarcaron, los equipos especializados revisaron las aeronaves sin localizar ningún objeto peligroso.

Polonia fue escenario de dos incidentes. Un vuelo de LOT que hacía la ruta entre Londres-Heathrow y Varsovia fue desviado al aeropuerto de Varsovia-Modlin. Este avión, que transportaba a 181 personas, aterrizó en una acción no programada mientras los especialistas verificaban la amenaza. Durante este tiempo, el aeropuerto suspendió temporalmente sus operaciones, reanudándolas después de realizar las primeras comprobaciones.

También, un vuelo de SAS que provenía de Copenhague aterrizó en el aeropuerto Chopin de Varsovia. Los servicios de seguridad realizaron una inspección de este avión y permitieron que los pasajeros desembarcaran tras descartar cualquier riesgo. En Bulgaria, las autoridades realizaron una revisión adicional de un vuelo con destino a Sofía que venía de Israel, también relacionado con una amenaza recibida a través de correo electrónico.

Un patrón aún sin un autor identificado

Los incidentes se produjeron justo después de que, un día antes, un vuelo de Wizz Air con trayecto entre Londres-Luton y Sofía tuviera que desviarse a Budapest debido a otra alerta. Las autoridades húngaras llevaron a cabo una revisión del avión y no encontraron explosivos.

El saldo hasta ahora muestra varios elementos en común:

Ninguna de las inspecciones ha confirmado la existencia de una bomba.

Las amenazas se comunicaron mediante avisos anónimos o correos electrónicos.

Varios aviones aterrizaron con normalidad, aunque posteriormente fueron controlados por la policía.

El aeropuerto de Varsovia-Modlin detuvo sus operaciones durante la revisión.

No se ha reportado heridos ni detenciones relacionadas con las amenazas.

La secuencia de alertas plantea diversas hipótesis, que van desde bromas organizadas hasta intentos de perturbar el tráfico aéreo. Sin embargo, las autoridades aún no han encontrado unla relación entre los incidentes ni han vinculado los mensajes a una organización específica.

Este episodio revela cómo una amenaza sin confirmación puede desatar de forma inmediata una serie de decisiones: desvíos, cierres preventivos, escoltas aéreas y revisiones exhaustivas de pasajeros y equipajes. En el ámbito de la aviación, la ausencia de explosivos no minimiza la gravedad de la amenaza inicial: cada alerta debe ser considerada real hasta que los expertos demuestren lo contrario.