Herido un acampado de Sol por una máquina de limpieza durante el desalojo

La desmantelación de la acampada de la Puerta del Sol concluyó este martes con un herido grave, dos detenidos y versiones contradictorias sobre la actuación policial. El afectado, un varón de unos 35 años, se encontraba dentro de una tienda cuando una máquina del Servicio de Limpieza Urgente (Selur) comenzó a retirar las estructuras del campamento. El impacto le provocó un traumatismo torácico. Los servicios de emergencia del Samur-Protección Civil lo asistieron en la plaza antes de trasladarlo al Hospital Clínico San Carlos. Las primeras informaciones indicaban que su estado era grave, aunque otras fuentes médicas lo consideraban moderado. Además, el operario de la máquina recibió atención psicológica tras lo ocurrido.

El accidente ocurrió al terminar el desalojo

El suceso tuvo lugar entre las 07.00 y las 08.00, tras el desalojo policial que comenzó durante la madrugada. Según la información que ha trascendido, los equipos de limpieza creían que no había personas en el interior de las tiendas. Al levantar una de ellas, la pala atrapó al acampado, quien continuaba dentro junto a sus pertenencias.

El desalojo se inició alrededor de las 03.00 y contó con la participación de aproximadamente 400 agentes de la Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid. Según datos de la Delegación del Gobierno, el número de personas desalojadas fue de 334, además de confirmar dos arrestos por desobediencia y resistencia a la autoridad.

El Samur Social también atendió a cuatro personas. Una de estas fue ingresada por un problema vinculado a la diabetes, mientras que las otras tres recibieron diferentes tipos de recursos sociales.

Versiones enfrentadas sobre la intervención

La organización Acampada 26S denunció lo que catalogó como una “intervención policial violenta”, afirmando que varios acampados sufrieron golpes y efectos del gas pimienta. Asimismo, adujeron que algunos participantes perdieron sus pertenencias durante el desalojo.

Por su parte, la Delegación del Gobierno discrepó con esta versión, asegurando que el desalojo se llevó a cabo sin violencia y sin incidentes graves que alteraran el orden público. La investigación deberá aclarar las circunstancias del accidente y cómo se llevó a cabo la verificación de que las tiendas estaban vacías antes de la llegada de la maquinaria.